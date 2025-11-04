Hockey sur glace - Ligue Magnus : 27ème journée : Grenoble vs Angers 3 - 1 (1-0 2-1 0-0) Le 23/12/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble domine Angers ! Trois semaines après leur dernier affrontement qui avait fait du bruit dans le petit monde du hockey, Grenoble et Angers se retrouvaient pour une nouvelle rencontre de championnat. Les deux équipes semblaient vouloir passer à autre chose, les esprits étant à priori calmés, les sanctions prises, on s’attendait donc à voir les deux équipes se concentrer sur leur jeu pour aller chercher les trois points où combien importants pour le classement final de saison régulière. Angers a plusieurs blessés (Halley, Serer, Guttierez, Viksten ainsi que Tavernier et Onno) mais peut compter sur un nouveau gardien en l’absence d’O’Connor, un italo-canadien Jacob Smith de 30 ans. Grenoble doit toujours se passer de Crinon, suspendu en championnat, tandis que Rautanen et Guerif sont blessés. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 24/12/2025 à 00:07 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Ernecq assistés de MM. Maillard et Suzzarini Buts :

Grenoble : 12.22 Christophe Boivin (ass Sacha Treille et François Beauchemin) ; 29.10 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 34017 Nicolas Deschamps (ass Guillaume Leclerc et Axel Prissaint)

Angers : ; 36.01 Téo Sarliève (ass Kale Kerbashian et Cody Donaghey) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Comme prévu, les deux équipes se concentrent ce soir sur leur hockey. Le jeu proposé manque d’intensité physique de chaque côté mais c’est voulu. Aucune mauvaise charge ne serait la bienvenue dans ce match scruté de près..



La première occasion est pour le top scoreur grenoblois Boivin qui touche le casque de Smith (1’15).



Il faut attendre la première pénalité contre Besson pour voir le power play grenoblois faire la différence avec la première ligne d’attaque. Treille met du mouvement dans la défense angevine. Le palet circule bien. Boivin s’y reprend par deux fois pour battre Smith (1-0 12’22).



Grenoble se met ensuite par deux fois à la faute. D’abord par Mallet puis Grossette. Le power play angevin est moins précis, moins rapide et donc moins dangereux sur la cage de Pintaric (15’). Un seul tir de Centazzo sur réception est à signaler (15’13).



La dernière chance de but est pour Grenoble avec Boivin qui sert Dair mais l’attaquant français qui fera les JO en Février prochain voit Smith dévier son lancer (19’).



Engagements : 8/6 Grenoble

Tirs : 13/8 Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Le second tiers voit Grenoble prendre le dessus contre une équipe d’Angers trop peu dangereuse offensivement.



Bachelet en solo tente une première fois sa chance (25’). Boivin, encore lui, va doubler la mise sur un service de Mallet (2-0 29’10).



Beauchemin n’est pas loin du break mais il perd son duel contre Smith (32’30). Ce n’est que partie remise puisque Grenoble va prendre une avance confortable sur un service de Leclerc pour Deschamps qui ne rate pas le cadre (3-0 34’17).



Angers répond par un jeu un poil plus physique par l’intermédiaire de Gaborit qui parvient à récupérer une pénalité contre Prissaint (35’26). Le power play angevin fait cette fois ci la différence avec Kerbashian qui trouve Sarlieve qui vise le haut du filet pour déjouer Pintaric (3-1 36’01).



L’intensité monte d’un cran et les arbitres font bien attention à ce que le match reste correct. Les pénalités contre Fertin et Cap tombent rapidement pour calmer les esprits. Tout comme contre Prissaint et Sarlieve qui vont se calmer sur le banc.



Engagements : 13/8 Angers

Tirs : 9/8 Angers



photo : Delphine Verdonnet Le dernier tiers reste dominé par Grenoble qui ne se met pas en danger défensivement et parvient à se créer les meilleures chances de buts avec Bachelet du revers (48’) ou le duo Weigel Grossette qui mettent le feu dans la défense angevine.



Les Ducs terminent le match en infériorité numérique suite à des pénalités contre Manning et Llorca. Le temps mort pris par le coach d’Angers Paredes ne changera rien…



Grenoble l’emporte sans trop de difficultés au final dans une rencontre qui sera resté très sage des deux côtés.



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 12/6 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet Grenoble a fait le métier ce soir avec une première ligne d’attaque en forme avant les fêtes ! Les trois points pris permettent à Grenoble de repasser devant Angers. Les Ducs ont fait un match correct mais ils ont manqué de tranchant en zone offensive et le power play n’a pas fait la différence dans le premier tiers. Il faudra revoir ces deux équipes dans quelques semaines avec des niveaux de forme différents et des effectifs sans doute plus complets pour se faire une véritable idée du niveau de jeu de chacun. Le nouveau gardien Jacob Smith a fait bonne impression dans la cage angevine. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo