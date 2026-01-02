Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Cergy-Pontoise vs Briançon 11 - 4 (4-0 1-3 6-1) Le 02/01/2026 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Briançon ] Grosse déconvenue de Briançon à Cergy Pour leur première affiche de 2026, les Jokers de Cergy-Pontoise, 12ème avec 21 points acquis en 25 matchs joués, recevaient les Diables rouges de Briançon, 8ème avec 35 points engrangés en 26 matchs. Lors de leurs précédentes confrontations de la saison les deux équipes avaient ferraillé dur dans des matchs serrés, mais avaient chacune fini par l’emporter sur leur glaçon respectif, victoire (1-0) des briançonnais en octobre et victoire (3-2) à l’issue de tirs de barrage pour les cergypontains en novembre. Actuellement dans la zone des places qualificatives pour les play-offs et forts d’une série en cours de 5 victoires consécutives, les hauts-alpins débarquaient donc à l’Aren’ice avec la ferme intention de maintenir les franciliens au fond du faitout alors que ces derniers, en net progrès depuis quelques matchs, comptaient grapiller un maximum de points dans le cadre de leur mission de redressement. Finalement les Jokers réalisèrent un énorme match et, forts d’une efficacité retrouvée, dominèrent les Diables rouges (11-4). Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 04/01/2026 à 15:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2901 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Rauline assistés de MM. Maudet et Fonteneau Buts :

Cergy-Pontoise : 00.59 Sayam Limtong (ass Phileas Perrenoud et Vincent Melin) ; 05-58 Ben Sokay (ass Nikita Shalei et Arthur Hostein) ; 13.17 Matthew Philip (ass Ben Sokay et Vincent Melin) ; 13.44 Oscar Gustafsson (ass Sayam Limtong et Patrick Coulombe) ; 31.45 Vincent Melin (ass Louis Petit et Phileas Perrenoud) ; 41.02 Sayam Limtong (ass Phileas Perrenoud et Patrick Coulombe) ; 41.43 Bobby MacIntyre (ass Sayam Limtong et Ben Sokay) ; 51.22 Ben Sokay (ass Matthew Philip et Bobby MacIntyre) ; 54.07 Ben Sokay (ass Matthew Philip et Vincent Melin) ; 57.41 Oscar Gustafsson (ass Paulin Hostein et Vincent Melin) ; 59.27 Paulin Hostein (ass Nikita Shalei et Sayam Limtong)

Briançon : ; 25.29 Chase Dubois (ass Braiden Dorfman et Olivier Dame-Malka) ; 32.55 William Persson (ass Braiden Dorfman et Kyle Pouncy) ; 39.10 Adrien Bisson (ass Kohei Sato et Matthew Barnaby) ; 59.51 Braiden Dorfman (ass Mathis Despatie et Chase Dubois) Pénalités 31 minutes dont 5+20 à Bratt contre Cergy-Pontoise 32 minutes dont 5 à Barnaby et 5+20 à Sato contre Briançon Les Jokers frappent fort d’entrée

ème attaque avec 68 buts marqués et 7ème défense avec 85 buts concédés, Cergy 10ème attaque avec 65 buts au compteur et 5ème défense avec 80 buts encaissés). Ce sont pourtant les Jokers qui ouvrent rapidement le bal sur leur toute première phase offensive. Se voyant le disque confié par Vincent Melin, Philéas Perrenoud, le top scorer cergyssois, remonte toute la glace tel un V2 et lance à la cage. Griffen Outhouse repousse bien la tentative mais Sayam Limtong convertit le rebond sans sourciller (1-0, 00.59). Cergy ne pouvait rêver meilleure entame de match, d’autant que, peu après, Sebastian Ylönen, leur portier, semble encore dans un grand soir en arrêtant la riposte briançonnaise, un joli tir de Benjamin Berard.



La rencontre est bien lancée et sur une sortie explosive des Jokers, Jake Stella a le palet du 2 à 0 mais Outhouse repousse. Ce n’est que partie remise pour les verts car suite à un revirement en zone neutre, Ben Sokay, leur buteur en forme du moment, convertit un lancer de Nikita Shalei d’une splendide déviation (2-0, 05.58). Le match n’est pas à sens unique mais canadien est un peu plus tard privé de son second but personnel par un très bel arrêt de Outhouse (09.05).



Juste après, un peu sous pression, Antonin Fine fait trébucher Perrenoud en fond de territoire et offre à Cergy son premier powerplay du match (09.33). Heureusement pour Briançon, son jeu de penalty killing (seulement le 7ème de la ligue avec 77.63% de pénalités adverses tuées) suffit pour neutraliser le faible jeu de puissance cergypontain (le 11ème de la ligue avec seulement 16.67% de pénalités bonifiées).

Quoi qu’il en soit, les Jokers restent plein d’allant et poursuivent leur jeu plein d’envie et de vitesse. Ils finissent par faire encore mouche sur une action de Sokay dont le tir dévié finit sur Matthew Philip qui peut aller feinter Outhouse (3-0, 13.17). Les diables rouges ne font pourtant pas un si mauvais début de match mais la réussite qui fuyait leurs hôtes du jour il y a encore quelques matchs semble revenue pour l’occasion et ils encaissent un nouveau but. Cette fois c’est Oscar Gustafsson qui conclut l’action de Limtong (4-0, 13.44). S’en est trop pour Pierre Bergeron, le coach briançonnais, qui sort Outhouse au profit de Mathis Thirion pour garder la cage.



8 pour Briançon

Les Diables rouges font déjouer Cergy

Olivier Dame-Malka et Braiden Dorfman combinent pour finalement trouver, côté opposé, Chase Dubois lequel démarqué a le temps de trouver la lucarne de Ylönen et ouvrir le compteur de son équipe (4-1, 25.29).



Les diables rouges se procurent ensuite plusieurs occasions, toutes repoussées par le gardien vert. Mais à ne pas concrétiser ils s’exposent à des contres de la part de Cergy. Peu après la mi-tiers c’est Bobby McIntyre qui est à 2 doigts de marquer le 5ème but francilien mais le palet finit sur la barre transversale de Thirion. Finalement c’est sur un autre lancement de jeu rapide que le but arrive. Louis Petit qui se replace dans l’axe lâche un joli tir que repousse Thirion avant que ne surgisse Melin pour reprendre instantanément le rebond (5-1, 31.45).

Briançon réagit encore et ne baisse pas pavillon. Sur une belle action offensive Ylönen stoppe la tentative avant que la situation ne parte en sucette entre Filip Bratt et Barnaby (32.01). Bilan des courses 5 minutes de prison chacun pour bagarre avec toutefois un méga bonus pour le défenseur des Jokers : 4 minutes de plus pour charge avec la crosse et bagarre assorties de 20 minutes complémentaires toujours pour la rixe. C’est donc finalement la direction de la douche que prend le suédois. Même si Barnaby reste lui 5 minutes en prison les Diables rouges disposent tout de même des fameuses 4 minutes d’avantage numérique qu’ils mettent à profit pour réduire l’écart. Le powerplay haut-alpin, pourtant seulement le 10ème de la ligue déjoue assez magistralement la pourtant solide boite défensive francilienne (la 2ème avec 83.58% de pénalités tuées). Kyle Poucy et Dorfman font très bien circuler le caoutchouc pour décaler William Persson qui trouve une imparable lucarne (5-2, 32.55).



Briançon continue à pousser à 5 contre 5 et Cergy sort petit à petit de son système de jeu. Du coup ce qui devait arriver arrive, les Jokers offrent un nouvel avantage numérique aux Diables rouge quand Philip fait trébucher l’international japonais Kohei Sato, la nouvelle recrue briançonnaise (38.34). Une nouvelle fois les unités spéciales des hauts-alpins font merveille. C’est Barnaby et Sato qui, cette fois, mettent Bisson à la pointe en position d’ajuster un Ylönen voilé par le trafic devant sa cage (5-3, 39.10).



Nombre de tirs cadrés : 9 pour Cergy

9 pour Briançon

Le bouquet final pour Cergy

ème période les Jokers qui ont eu le temps de redescendre en température retrouvent le fil du match et très rapidement scorent à nouveau. Sur un lancer de Coulombe, Limtong volleye le puck hors de portée de Thirion (6-3, 41.02). C’est ensuite au tour des Diables rouges de se mettre inutilement plus encore dans la difficulté. Dès la remise en jeu Sato va charger à la tête Melin alors que le palet n’était pas en jeu dans cette zone. Le japonais ne finira donc pas son premier match de ligue Magnus car il écope lui aussi d’une pénalité de match et Berard doit s’acquitter des 5 minutes de prison à sa place (41.16). Les cergypontains réussissent rapidement à marquer en avantage numérique. Sur un tir de Sokay, Thirion ne peut bloquer le puck qui reste libre. Dans la pagaille qui s’en suit devant le but il finit au fond des filets et McIntyre se voit crédité du but (7-3, 41.43). Briançon aurait tout de même pu réduire l’écart pendant le désavantage numérique sur un rush de Lucas Bonnardel mais Ylönen réalise encore un énorme arrêt.



Cela ne décourage pas les Diables rouges qui connaissent un gros temps fort et se procurent de multiples occasions que repousse la muraille verte. Finalement les Jokers se ressaisissent et plantent contre sur contre pour remettre les Diables rouges dans la boite dont ils étaient sortis. C’est d’abord Sokay qui inscrit son deuxième but du match sur une offrande de Philip après une combinaison avec McIntyre (8-3, 51.22). Ensuite, après une attaque briançonnaise bien contenue, c‘est sur une autre fulgurance initiée par Melin et Philip que Sokay, entre les bottes de Thirion, inscrit son triplé (9-3, 54.07).

Mais le calvaire de Briançon ne s’arrête pas là. Trois minutes plus tard, Melin et Paulin Hostein lancent Gustafsson qui lui aussi trompe le jeune gardien (10-3, 57.41). Le gain du match ne fait plus de doute depuis longtemps déjà mais les Jokers trouvent la faille une dernière fois. C’est Limtong qui permet au Jeune P. Hostein d’inscrire avec autorité son premier but en ligue Magnus (11-3,59.27).



Nombre de tirs cadrés : 15 pour Cergy

18 pour Briançon

Meilleurs joueurs du match :



Chase Dubois pour les Diables rouges



Oscar Gustafsson pour les Jokers





Pour les Diables rouges, même s’ils repartent de l’Aren’ice les fesses rougies, ils restent toujours dans la zone qualificative pour les play-offs. Leur week-end s’annonce cependant copieux avec la réception des Brûleurs de loups, il va leur falloir vite oublier la déculottée. Même s’ils n’y joueront qu’une seule fois, la semaine suivante sera également importante pour eux avec un déplacement chez les Gothiques d’Amiens un concurrent direct dans la course aux play-offs.



Les moments forts de la rencontre en vidéo



Cergy VS Briançon

11 - 4









Vidéo réalisée par

Le programme des Jokers pour le week-end est relevé avec un déplacement dimanche chez les Spartiates de Marseille. Quant à la semaine prochaine, c’est à la réception des Aigles de Nice et le difficile déplacement chez le leader, les redoutables Brûleurs de loups de Grenoble, qu’elle va être consacrée.Pour les Diables rouges, même s’ils repartent de l’Aren’ice les fesses rougies, ils restent toujours dans la zone qualificative pour les play-offs. Leur week-end s’annonce cependant copieux avec la réception des Brûleurs de loups, il va leur falloir vite oublier la déculottée. Même s’ils n’y joueront qu’une seule fois, la semaine suivante sera également importante pour eux avec un déplacement chez les Gothiques d’Amiens un concurrent direct dans la course aux play-offs. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







