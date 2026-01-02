Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 29ème journée : Grenoble vs Rouen 5 - 1 (0-0 3-0 2-1) Le 02/01/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble remporte le duel au sommet Quoi de mieux pour commencer 2026 qu’un Grenoble-Rouen à Pôle-Sud ? Les Dragons, solides leader, entendent bien accroître leur avance alors que les BDL veulent recoller sous peine de voir s’éloigner le trophée Jacques Lacarrière. Les 2 équipes se sont chacune imposées chez l’autre pour les 2 premiers duels. Ce sera l’occasion de voir le nouveau défenseur grenoblois, le jeune américain de 25 ans Andrius Kulbis-Marino arrivé dans le traîneau du père-Noël. Heureusement car la défense est décimée : Crinon purge son dernier match de suspension, Binner et Rautanen manquent également. En attaque Gueurif et Leclerc sont absents. De son coté Rouen aligne une équipe complète, gros niveau de jeu en perspective. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 03/01/2026 à 09:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Metais assistés de MM. Margry et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 23.37 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Pontus Englund) ; 24.08 Axel Prissaint (ass Martin Karlsson et Valentin Grossetete) ; 33.28 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Nathan Nicoud) ; 49.46 Andrius Kulbis Marino (ass Matias Bachelet et Pontus Englund) ; 58.08 Fredric Weigel (ass Martin Karlsson)

Rouen : ; 41.19 Chase Gresock (ass James Phelan et Dylan Yeo) Pénalités 14 minutes contre Grenoble 14 minutes contre Rouen



Les Dragons ont du mal à sortir de leur zone dans ces premières minutes et le premier lancer est pour Fertin de la bleue à ras du poteau imité peu de temps après par Kulibis-Marino qui lui trouve le bouclier de Carruth. De son coté Pintaric doit attendre la 4e minute pour bloquer un lancer de Tessier. Cependant les grenoblois tiennent bien leurs adversaires à distance et se montrent plus offensifs sans pour autant inquiéter Carruth. Mais Simonsen oublié par les défenseurs, se retrouve seul devant Pintaric qui fait le nécessaire à la 8e minute puis doit s’imposer à nouveau face à Gresock. A mi tiers Grenoble se voit fort justement refuser un but, l’attaquant étant dans la zone du gardien pour pousser le palet. Une erreur en appelant d’autres, Grenoble part 2 fois à la fautes. Le premier jeu de puissance rouennais s’installe vite mais se fait repousser plusieurs fois avant que Pintaric ne fasse 3 sauvetages face à Holway, Chakiachvili et Rech. Le second sera plus maladroit, seul Holway trouve une fenêtre de tir mais Pintaric s’impose encore et maintient les siens sous la domination Rouennaise.



Engagements : 13-9 Grenoble

Tirs : 13-5 Rouen.



photo: Delphine Verdonnet

Grenoble commence très bien le second vingt mais arrose autour de la cage. Rouen est perturbé et se fait pénaliser. La première unité spéciale se présente, chose rare, avec 5 attaquants mais n’en a pas pour autant plus de succès. Au changement de ligne, Deschamps sert Dair tout juste monté sur le glaçon et le tir fait mouche en pleine lucarne [1-0]. Dans la foulée, un énorme travail de Karllson dans le virage lui permet de récupérer le palet, de centrer en retrait sur Prissaint qui ajuste proprement Carruth de la même manière [2-0]. Riu fait une échappée fulgurante, enrhume son vis à vis, mais n’arrive pas à récupérer le palet. Il commet ensuite une mauvaise faute, se fait corriger par Roy et les deux vont se reposer 2 minutes, pas de supériorité rouennaise bizarrement. Carruth laisse à nouveau le palet glisser entre ses jambes, mais l’a suffisamment freiné pour qu’il ne franchisse pas entièrement la ligne, confirmé après visualisation de la vidéo. Il faut attendre la 28e minutes pour voir enfin Rouen offensif : Yeo par 2 fois de la bleue imité entre temps par Lafrance puis Roy mais le portier veille. Ce momentum des Dragons pousse Grenoble à la faute, Rech essaye de dribbler Pintaric mais le jeu de puissance n’est pas efficace. Au complet Boivin sert Beauchemin à sa gauche qui trompe une nouvelle fois Carruth de ce coté [3-0]. Rouen tente bien de se révolter mais le jeu manque de peps même si Rech, Chakiachvili ou encore Regush s’offrent quelques lancers. Les rouennais ne sont pas bien et commettent une double faute qui offre 1’28 de jeu grenoblois à 5 contre 3 mais la sirène retentit sans nouveau but.



Engagements : 14-8 Grenoble

Tirs : 16-13 Grenoble



photo: Delphine Verdonnet

Il reste 23 secondes de supériorité pour les locaux qui n’ont pas le temps de s’installer. Rouen prend le contrôle du palet Yeo lance de la bleue, Pintaric laisse le rebond à Gresock qui ne se fait pas prier pour pousser au fond [3-1]. Le jeu semble s’animer, la pause et le but redonnent des ailes aux Dragons mais pas pour longtemps car après quelques arrêts de Pintaric ils commettent une nouvelle faute puis tiennent bien en infériorité. Kulbis-Marino arrive à fond de son banc, est servi par Bachelet, son lancer imparable nettoie la lucarne [4-1]. Premier match et premier but du jeune américain. Grenoble obtient un nouveau jeu de puissance mais s’offre peu de tentatives ou trouve la botte de Carruth. Les locaux commettent une nouvelle faute à un peu plus de 2 minutes de la sirène. Rouen joue cette supériorité avec 6 joueurs de champs mais le lancer est intercepté par Karlsson qui lance Weigel pour un but en cage vide [5-1]. Grenoble fini le match à 3 suite à une nouvelle faute mais le score n’évolue pas.



Engagements : 11-9 Grenoble

Tirs : 13-8 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet





Les grenoblois ont joué une partie solide avec comme souvent un Pintaric au rendez-vous. Malgré les absences les joueurs se sont montrés solidaires en défense. Il faut dire aussi que les Dragons n’ont pas joué leur meilleur hockey. Avec la prestation de ce soir on se demande d’ailleurs comment ils sont premier au championnat. Leur jeu manquait vraiment de conviction avec beaucoup d’imprécision et une incapacité à installer un jeu durable en zone offensive alors que leur équipe est au complet.



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







