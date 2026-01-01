Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 31ème journée : Grenoble vs Marseille 7 - 1 (1-0 3-0 3-1) Le 09/01/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Marseille ] Grenoble dompte les Spartiates Après leur qualification en finale de Coupe de France mardi dernier en battant Caen, les Grenoblois reprennent leur chemin du championnat en recevant une bonne surprise de cette saison de Ligue Magnus, un club qui chaque année progresse et monte d’un cran à savoir Marseille. Les Marseillais pointent au cinquième rang et veulent poser des problèmes aux grenoblois. Les sudistes ont remporté les deux premières rencontres d’abord à Pole Sud en prolongation 2-3 puis une large victoire à domicile 6-2. Est-ce que Marseille sera la bête noire des BDL cette saison ? A noter l’arrivée en défense de Zajac pour Grenoble qui remplace Binner parti en Finlande après des sanctions internes mais encore non qualifié pour la rencontre du jour. Pour Marseille, l’attaquant finlandais de 33 ans Asten remplace le canadien Thompson et est inscrit sur la feuille de match. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 10/01/2026 à 12:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Bergamelli et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 18.02 Matias Bachelet (ass Nicolas Deschamps et Pontus Englund) ; 27.45 François Beauchemin (ass Sacha Treille et Alexandre Mallet) ; 31.08 Adel Koudri (ass Andrius Kulbis Marino et Christophe Boivin) ; 37.15 Matias Bachelet (ass Andrius Kulbis Marino et Guillaume Leclerc) ; 41.14 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 47.31 Matias Bachelet (ass Guillaume Leclerc et Antoine Fertin) ; 57.29 Juho Rautanen (ass Fredric Weigel)

Marseille : ; 57.22 Teddy Da Costa (ass Micke-Max Asten et Flavian Dair) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Marseille



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble prend le match par le bon bout et se créé les premières occasions dangereuses. A.Dair lance à la cage, Kasik perd le palet de vue qui traine dangereusement devant la cage marseillaise… (2’).



Le nouveau défenseur américain Kulbis Marino n’est pas loin du but quelques minutes plus tard (4’) tout comme le duo Boivin Beauchemin (5’). Grenoble presse son adversaire et parvient à se créer les meilleures chances. Grossette part dans le dos de la défense mais Kasik est dans présent et arrête cette tentative (8’).



Nicolas Deschamps est aussi très menaçant en se présentant face à Kasik qui sort très loin de son but mais parvient à bloquer le palet entre ses jambières (10’). Quelques secondes plus tard, le même Deschamps voit une cage grande ouverte devant lui mais il ne parvient pas à redresser la trajectoire du palet. Grenoble n’est pas récompensé. Marseille ne cadre son premier lancer qu’après 12’30 de jeu… par Bourgeois de la bleue…



Le premier power play est pour Grenoble. Il faut néanmoins attendre le retour à cinq contre cinq pour voir Grenoble débloquer son compteur avec Bachelet. Un but qui récompense logiquement les efforts des grenoblois dans ce premier tiers (1-0 18’02).



Engagements : 8/7 Grenoble

Tirs : 11/5 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Marseille revient au second tiers avec de meilleures intentions. Ils prennent trois lancers à la cage de Pintaric dès l’entame (21’15).



Joubert est ensuite bien placé en deux contre un et prend un lancer qui est stoppé sans rebond par Pintaric (26’).



Marseille laisse passer sa chance de se relancer dans cette partie. Une pénalité est sifflée contre Welsh et Grenoble ne traine pas pour convertir cette supériorité avec Treille qui lance, Beauchemin récupère le rebond et double la mise (2-0 27’45).



Grenoble prend définitivement les commandes de cette rencontre et Koudri parvient donner trois buts d’avance à son équipe (3-0 31’08).



En fin de tiers, Grenoble tue le suspense avec un quatrième but de Bachelet, son deuxième de la soirée, sur un service de Leclerc (4-0 37’15).



Engagements : 11/10 Marseille

Tirs : 14/10 Marseille



photo: Jean-Christophe Salomé Le coach Zwikel, en l’absence de Luc Tardif Jr sur le banc, fait sortir son portier titulaire et fait rentrer Gourdin dans les buts. Dès l’entame du tiers, Beauchemin rajoute un but dans la musette des BDL (5-0 41’14).



Gourdin craque sur son premier lancer… Suivi par Bachelet qui prend un rebond de Leclerc (6-0 47’31) pour inscrire un triplé !



Dans les dix dernières minutes, Grenoble se met trois fois à la faute. Malgré cela, les isérois parviennent à rajouter un but en infériorité sur un contre rondement mené avec Weigel qui sert Rantanen (7-0 54’29).



Marseille parvient à éviter le blanchissage avec T.Da Costa qui feinte la passe pour finalement lancer au but et tromper Pintaric qui était déjà parti de l’autre coté de sa cage (7-1 57’22). Le premier blanchissage de Pintaric de la saison en championnat ne sera pas pour ce soir.



Engagements : 11/9 Marseille

Tirs : 14/9 Marseille



La soirée a été difficile pour Marseille qui n’a pas vraiment existé dans le premier tiers (5 tirs). Les Spartiates ont tenté de relever la tête dans le second tiers mais ont finalement craqué avec trois nouveaux buts. Le niveau de jeu proposé a été inférieur à ce qui avait été fait précédemment contre Grenoble lors deux dernières rencontres. Est-ce que Marseille semble rentrer peu à peu dans le rang après un très bon début de saison ?

Pour Grenoble, le métier a été fait sur cette rencontre. La plupart des joueurs terminent avec au moins un point au compteur. Une rencontre positive même si l’opposition n’était peut-être pas dans son meilleur soir. Il faudra vite récupérer pour la réception de Cergy dimanche après midi et poursuivre un mois de Janvier marathon jusqu’aux JO.

photo : Delphine Verdonnet Triplé pour Bachelet ! © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo