Hockey sur glace - Ligue Magnus : 32ème journée : Nice vs Grenoble 1 - 4 (0-0 0-3 1-1) Le 13/01/2026 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Grenoble ] Dair-Koudri, le duo gagnant Face aux Brûleurs de Loups de Grenoble, les Aigles ont résisté durant la première période avant de céder lors du deuxième tiers. Le gardien niçois Alexis Shank a réalisé 25 arrêts au cours de la rencontre. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 14/01/2026 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1120 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Rauline assistés de MM. Bergamelli et Constantineau Buts :

Nice : ; 58.54 Hugo Nogaretto (ass Jesper Larinmaa et Henrik Rommel)

Grenoble : 30.00 Pontus Englund (ass Guillaume Leclerc et Valentin Grossetete) ; 32.35 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Alexandre Mallet) ; 34.13 Adel Koudri (ass Andrius Kulbis Marino et Aurelien Dair) ; 53.32 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Nicolas Deschamps) Pénalités 2 minutes contre Nice 8 minutes contre Grenoble Shank, dernier rempart décisif



Grenoble se crée une première occasion dès l’entame de la rencontre sur une contre-attaque, mais Fredric Weigel puis Sacha Treille sont stoppés par Alexis Shank. La partie se poursuit sur un rythme plus fermé, avec une tentative de Matias Bachelet à la 8e minute, captée par le gardien niçois. À la 13e minute, Shank s’interpose à nouveau devant François Beauchemin, servi dans l’enclave par Alexandre Mallet. Les Brûleurs de Loups prennent progressivement l’ascendant territorial, sans parvenir à conclure malgré plusieurs occasions, notamment devant Valentin Grossetete et Andrius Kulbis-Marino.



Malgré une domination grenobloise, le score reste nul à l’issue du premier tiers, en grande partie grâce aux arrêts du portier des Aigles.



Photographe © Patrick Giaume (Archines)



Les BDL accélèrent



Grenoble ouvre finalement le score dans le deuxième tiers. À la 31e minute, Pontus Englund adresse un tir qui trouve le fond du filet (0-1).

Deux minutes plus tard, Alexandre Mallet sert François Beauchemin, qui double la mise d’un tir en une touche (33e, 0-2).

Dans la continuité, Andrius Kulbis-Marino tente un tir lointain dévié par Adel Koudri, portant le score à 0-3 à la 35e minute.



Ces trois buts inscrits en l’espace de cinq minutes permettent aux Brûleurs de Loups de prendre une avance confortable avant le dernier tiers.



Au début du troisième tiers, Grenoble poursuit ses efforts offensifs. À la 43e minute, Aurélien Dair s’échappe seul mais échoue face à Alexis Shank. Les Aigles bénéficient de deux supériorités numériques, sans parvenir à réduire l’écart, Matija Pintaric et la défense grenobloise repoussant les tentatives adverses. À la 54e minute, Aurélien Dair délivre une passe décisive à Adel Koudri, qui inscrit son deuxième but de la soirée (0-4).



Les Brûleurs de Loups concèdent toutefois un but en fin de rencontre. À la 59e minute, Hugo Nogaretto marque en deux temps et prive Grenoble du blanchissage (1-4).



Photographe © Patrick Giaume (Archines) © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...