Hockey sur glace - Ligue Magnus : 33ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 4 - 0 (1-0 2-0 1-0) Le 16/01/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud

Grenoble ne laisse rien à son adversaire ! Moins d'une semaine après leur victoire sur la glace de Pole Sud, les joueurs de Cergy Pontoise reviennent une seconde fois à Grenoble en espérant réaliser la même performance (victoire en prolongation sur le score de 5-4). Ils pointent à la 10éme place du classement, à douze points de la huitième place de Briançon. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour prendre des points et faire une remontada. Pour Grenoble, qui pointe à la troisième place, la logique est la même pour espérer rattraper Rouen d'ici la fin de la saison régulière.



Grenoble :

La nouvelle recrue en défense Zajac est aligné pour la première fois sur la première ligne avec Englund.

Le début de partie est sérieux des deux côtés. Les arrêts de jeu se font rares mais les d’occasions franches aussi…



Grenoble domine néanmoins ce début de match. Sur un lancer à la cage après un engagement remporté en zone offensive, Aurélien Dair est présent dans l’enclave pour se saisir du rebond laissé par Richard et ouvre le score (1-0 10’29).

photo : Delphine Verdonnet



Les isérois continuent de pousser et Grossetete fonce vers la cage adverse après une belle défense de Zajac (15’45).



Nicolas Deschamps est lui aussi pas loin du but sur un contre rondement mené. Il se présente face à Richard avec la défense parisienne à ses trousses. Richard se couche et repousse de la mitaine (18’).



Cergy comptera ses deux plus nettes occasions en toute fin de premier tiers avec Philips puis Lintomg (19’). Pintaric fait ce qu’il faut, comme à son habitude.



Grenoble repart aux vestiaires avec une courte avance d’un but qui récompense la domination grenobloise (20’).



Engagements : 7/5 Grenoble

Tirs : 14/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers est à l’image du premier. Les deux équipes se serrent de près et n’offrent pas grand-chose à leur adversaire. A ce petit jeu, Grenoble est néanmoins plus réaliste.



La première ligne de Grenoble va faire la différence avec un bon jeu à trois avec Mallet qui entre en zone offensive, laisse en retrait à Beauchemin qui fixe le gardien à son poteau pour faire finalement la passe à Boivin qui n’a plus qu’à pousser le palet dans la cage ouverte (2-0 27’48).



Grenoble va marquer le but du 3-0 quelques minutes plus tard avec Prissaint qui lance sur la jambière, le rebond est pour Koudri qui marque (3-0 32’09). C’est le second but grenoblois inscrit de la sorte (rebond gagnant).



Cergy n’a pas beaucoup de chances de revenir dans la partie. Il faut une pénalité bête d’Englund (dureté) pour voir Cergy en power play. Perrenoud prend sa chance sur réception (34’30).



Engagements : 10/9 Cergy

Tirs : 14/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble a le match bien en main et ne compte pas le laisser partir facilement. C’est sans doute l’un des matchs de la saison où Grenoble aura le mieux cadenassé son adversaire. La défense a été bonne, les replis ont été faits et Cergy n’a pas pu rééditer la même performance que cinq jours plus tôt où les espaces avaient été nombreux et les Parisiens avaient su en tirer profit.



Le match va être définitivement plié par Dair qui profite d’un bon jeu de Deschamps pour marquer alors qu’un début d’altercation avait lieu à l’autre bout de la patinoire. Le jeu a continué et Grenoble en a profité (4-0 54’13).



La fin de partie a vu Grenoble évoluer en infériorité numérique pendant quatre minutes consécutives. Pierre Crinon a réussi à se faire sanctionner deux fois sur la même action de jeu écopant d’un deux plus deux. Cergy fera bien le siège du but de Pintaric pour lui voler son premier blanchissage de la saison en Championnat mais Grenoble fera ce qu’il faut pour tenir bon !



Engagements : 10/8 Grenoble

Tirs : 13/9 Cergy



Après la défaite en prolongation cinq jours plus tôt contre le même adversaire, Grenoble devait réagir et l’a fait parfaitement fait en n’offrant que très peu de chances à Cergy de se signaler. Pintaric a cette fois ci réussi à blanchir son adversaire mais c’est avant tout une performance collective. Le groupe a bien travaillé pour d’abord marquer des buts à Cergy, une équipe qui mérite mieux que son classement actuel. Les prochains adversaires des Parisiens sont prévenus. Ensuite, Grenoble a su fermer les portes et bloquer les shoots. Une victoire qui rassure sur le potentiel de cette équipe. Le prochain match à l’extérieur contre une équipe mieux classé sera un nouveau test pour Grenoble.





photo: Delphine Verdonnet







VIDEO Les moments forts de la rencontre





