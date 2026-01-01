Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 34ème journée : Grenoble vs Amiens 5 - 2 (1-0 1-2 3-0) Le 20/01/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble s’extirpe des griffes Amiénoises Après un revers à Bordeaux, les grenoblois accueillent ce soir Amiens en lutte pour l’accès aux play-off. Les Gothiques se sont inclinés dans les 3 premières rencontres en ne marquant que 2 buts à chaque fois et entendent bien renverser leurs hôtes. Les absences de Bachelet, Gueuriff et Rautanen permettent au jeune Brûleurs De Loups Ylhan Leprieult d’intégrer pour la première fois l’équipe première. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 21/01/2026 à 09:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Metais assistés de MM. Creux-Beaugiraud et Mercier-Landry Buts :

Grenoble : 07.42 Guillaume Leclerc (ass Adel Koudri) ; 30.58 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 52.08 Sacha Treille (ass Christophe Boivin et Nolan Zajac) ; 52.51 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Andrius Kulbis Marino) ; 57.08 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Andrius Kulbis Marino)

Amiens : ; 31.35 Anthony Beauchamp (ass Sean Richards et Mathieu Mony ) ; 34.22 Kieran Craig (ass Bastien Maia et Aleksandar Magovac) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé Après une première frayeur devant la cage de Stepanek, préféré à Pintaric ce soir, Deschamps s’offre un premier contre mais Kozun ne se fait pas surprendre et bloque la rondelle. Le jeu ne cesse d’aller d’un côté à l’autre sans que les gardiens ne soient trop sollicités. Le premier jeu de puissance grenoblois se fait contrer par Plagnat qui échoue sur Stepanek prend son rebond et rate à nouveau sans que la défense ne soit revenue. Première alerte pour les locaux ! Un peu plus tard Kozun relâche le lancer de Crinon de la bleue, Fertin est sur le palet mais Kozun dévie à nouveau. L’ouverture du score suit par un contre efficace de Leclerc qui loge un palet flottant au dessus de l’épaule du portier [1-0]. Grenoble est sur une bonne dynamique et commence à s’installer longuement en zone offensive. Koudri pense même marquer mais le coach Amiénois est certain d’un hors jeu et obtient gain de cause après visualisation de la vidéo. Soulagés les Gothiques repartent de plus belle, Beauchamps n’est pas loin de surprendre Stepanek. Une nouvelle présence grenobloise en zone offensive permet à Prissaint de faire quelques lancers, cherchant clairement la déviation, mais Karlsson part à la faute et offre quelques secondes de jeu de supériorité numérique aux Gothiques qui n’en profitent pas avant la sirène.

De retour des vestiaires les Amiénois peinent à installer leur jeu de puissance, seul Maia sollicite Stepanek qui ne laisse pas de rebond. Au complet Mony trouve la botte du cerbère local. Grenoble se procure peu d’occasion puisque soit les passes sont coupées, soient les fenêtres se ferment. Treille sur son tir explose sa crosse qui fini son vol dans le public, Leclerc dans l’enclave trouve la mitaine solide de Kozun. Ce dernier se sort également d’un cafouillage au goût d’érable devant sa cage. Amiens s’offre un premier vrai temps fort avant mi match sans trouver de faille ; malgré une certaine rapidité, le jeu manque de quelque-chose qui arrive finalement. Beauchemin sert Mallet qui conclu en cage ouverte [2-0]. De l’autre côté Richards de derrière la cage sert Beauchamps qui loge le palet dans le haut du filet [2-1]. Les canadiens sont à la fête puisqu’en contre à 2 contre un Craig sert Maia qui lui repasse pour l’égalisation imparable [2-2]. Grenoble n’y arrive plus alors qu’Amiens vient de se montrer redoutable d’efficacité. Heureusement Stepanek évite de sombrer face à Maia, puis gagne son duel devant Richards avant la pause.

Mony se fait pénaliser à la reprise et manifeste son mécontentement sur le banc des pénalités. Les grenoblois montrent une imprécision collective effarante et ce jeu de puissance est un bel échec. Au complet Richards part en contre mais Stepanek s’impose à nouveau alors que de l’autre côté Kozun dit cette fois non à Leclerc. A mi tiers les locaux s’offrent une belle présence en zone offensive qui leur permet d’obtenir une supériorité puis une double suite à une obstruction du gardien ce qui marque le tournant du match. Treille dévie la passe de Boivin dans la cage ouverte [3-2]. Dair enchaîne dans un trou de souris [4-2]. C’est le coup de massue pour Amiens qui peine à se remotiver. D’autant plus que Boivin dans un angle improbable fait à nouveau trembler le filet [5-2]. Il reste 3 minutes au chrono, Leprieult monte sur la glace et pour sa première les coéquipiers le servent mais son tir est bloqué par Kozun. En fin de tiers Stepanek sort une belle mitaine sur le lancer de Roussel ; les grenoblois sont victorieux d’un duel qui n’était pas gagné d’avance.



Les Gothiques ont verrouillé le jeu grenoblois pendant une grande partie du match par une meilleure organisation collective et une bonne solidité défensive sans réussir à créer la surprise à Pôle-Sud. Ils ont montré de belles choses pour la suite du championnat et notamment leur probable qualification pour les play-off. Phase pour laquelle les Grenoblois sont officiellement qualifiés puisque mathématiquement parlant ils ne peuvent plus finir au-delà de la 8e place. Pourtant les Brûleurs De Loups n’ont pas montré leur meilleur visage ce soir ! Un jeu poussif, et des largesses défensives récurrentes comme les quelques pertes de palet à la bleue. Les 3 points font du bien pour croire encore à la première place alors qu’il reste 11 matches. Mais il leur faut retrouver le niveau de jeu qu’ils affichaient en CHL en vue des échéances de la prochaine semaine avec Bordeaux, Angers et la finale face à Rouen.

photo: Jean-Christophe Salomé







