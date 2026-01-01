Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 35ème journée : Rouen vs Briançon 1 - 2 (0-0 1-0 0-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 23/01/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Briançon ] LM : Des dragons hors du coup. Avec la réception des diables rouges de Briançon sur son glaçon, les rouennais ont la possibilité de conforter une hypothétique place de leader (avec les matchs en retard) avant de se rendre ce dimanche chez leurs hôtes du soir. Pour cette rencontre, la patinoire affiche complet une nouvelle fois. Les dragons seront privés de Carruth et Phelan alors qu’à Briançon manque Vrielynck, Outhouse, Persson et Penet. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 24/01/2026 à 22:27 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Metais assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : 26.24 Alexandre Lavoie (ass Michael Regush et Chase Gresock)

Briançon : ; 53.05 Braiden Dorfman (ass Chase Dubois et Antonin Fine) ; 65.00 Kohei Sato Pénalités 2 minutes contre Rouen 8 minutes contre Briançon



Une domination stérile.



Dès le palet déposé sur le glaçon c’est Rouen qui s’en empare sans pour autant investir la zone défensive des diables bien en place. C’est même Briançon qui s’adjuge la première occasion avec Dubois bien placé devant Mugnier mais son tir passe juste à côté (01.22).

Photographe : Marine Romain Rouen réplique par Nesa mais Thirion repousse (02.57). Briançon est bien en place et met à mal le jeu des normands. Les diables jouent sans complexe et Faure (03.53) et Djigaouri (04.27) sont mis en échec par Mugnier. Jusqu’à présent peu en verve, Rouen accélère et commence à investir plus fréquemment la zone offensive.

Schmitt sur la gauche, est le premier à montrer la voix mais son tir n’est pas cadré (05.06). Puis c’est Simonsen qui file côte gauche pour Rech dans le slot mais Thirion fait l’arrêt (07.56). Dans la foulée Regush sur la gauche sert Gresock devant juste Thirion, le retour de Poucy fait avorter l’occasion (08.38). Si les dragons sont très légèrement dominateurs, il n’y arrive pas.

Tessier de près ne sera pas plus en réussite puisque Thirion déviant la tentative (13.46). Chakiachvili sur la gauche bien placé tarde un peu et se fait contrer au dernier moment (14.02). Thirion est encore à l’honneur sur un tir excentré de Vigners (15.29).

La fin de tiers est à l’avantage des Briançonnais, Despatie déborde sur la gauche et trouve dans le slot Abramov qui manque complètement sa déviation alors que la cage était grande ouverte (17.08). Puis c’est Dorfman qui bute sur un Mugnier bien inspiré sur le coup (18.53).



Un tiers ou l’on a senti que les dragons n’étaient pas très en jambes et que s’ils ne réagissent la rencontre va être plus compliqué que d’ordinaire.



Rouen ouvre le compteur.



Revenu avec de meilleurs intentions, les dragons sont les premiers en action par Roy qui sur la gauche sert à l’opposer Bouramman le replacement de Thirion est rapide et il dévie le tir (21.09). On pense alors que la machine rouennaise est en route, ce n’est pas le cas. Briançon gène parfaitement le jeu normand et se montre dangereux à l’image de Barnaby qui tir au ras du poteau de Mugnier (23.10).

Photographe : Marine Romain Briançon s’octroie une grosse séquence de possession qui finit par un tir de Bisson qui ne cadre pas (24.55). Puis un sursaut normand qui presse enfin haut du coup Gresock et Regush s’active, ce dernier donne plein axe à Lavoie qui ajuste Thirion impuissant (26.24 / 1-0 / Lavoie ass. Regush et Gresock).

Briançon ne baisse pas les armes et sur un contre rapide Colomban Y. par la droite oblige Mugnier à s’employer (28.20).

Puis c’est Sato tout en vitesse s’échappe par la droite et bute sur Mugnier vigilant (29.25). Rouen subit et seul Colomban R. dès la bleue passée tir puissant ais Thirion est bien présent (30.22). Briançon attend bien les dragons et procède par contre comme celui orchestré par le duo Dorfman et Dubois mais ce dernier voit son tir bien bloqué par Mugnier (31.14).

Sentant le danger, Rouen réagit et accélère enfin. Par deux fois Regush se voit refuser le but par un Thirion en état de grâce (31.59 et 32.14). Puis Thirion fera encore le show sur Lafrance en one timer côté droit servit par Simonsen (34.20).

On prend les mêmes acteurs mais inversés, cette fois c’est Lafrance le passeur pour le one timer de Simonsen qui trouve la plaque de Thirion (34.41). La supériorité en fin de tiers (la première du match) à l’avantage des dragons ne donnera rien de bon.



Rouen sans grand géni et sans réel mordant comme chloroformé par de diables rentre dans le vestiaire avec un petit avantage.



Briançon, une égalisation méritée.



Ultime tiers de cette rencontre et cette fois c’est Briançon qui contrôle le palet et Bisson s’échappe en break mais il reprit illégalement par Gresock (41.18). Sur le jeu de puissance qui suit Dame-Malka envoie un gros tir que Mugnier dévie de la crosse (42.02). C’est au tour de Rouen d’avoir une supériorité numérique et les artilleurs rouennais vont se mettre en action.

Photographe : Marine Romain Gresock légèrement à droite (43.27), Chakiachvili plein axe à la bleue (44.16) ou Lamperier qui récupère un palet qui traine dans le slot (45.08) ne peuvent tromper un formidable Thirion. Revenu à nombre égal de joueurs, le jeu s’équilibre, les actions se font rares. Il faut un exploit personnel de Berard mais la conclusion n’est pas cadrée (47.22).

Rouen va remettre un coup de collier et investir la zone offensive. Lafrance bien trouvé par Rech par en break mais un bien repris par la défensive des diables (50.08). C’est au tour de Bouramman qui file sur le côté droit et trouve dans l’axe Lamperier pour trouver un nouvelle fois Thirion sur la trajectoire de son tir (51.24). Nouvelle offensive rouennaise avec Holway qui fait le tour de la cage par la droite et se présente au poteau gauche pour trouver Thirion comme à la parade (52.51). Les normands ont gâché de nombreuses occasions et ce manque de réalisme vont leur cher, très cher.

Le duo Dubois, Dorfman se met en action. Dubois sur la droite trouve étrangement seul plein axe à 5 mètres de Mugnier sont coéquipier Dorfman qui ne manque pas le cadeau en expédiant le palet hors de portée de Mugnier (53.05 / 1-1 / Dorfman ass. Dubois et Fine).

Une égalisation pas imméritée. Rouen, après cette égalisation ne parvient à emballer la rencontre et bafouille son hockey. Juste Colomban en break échoue de nouveau sur le mur Thirion (58.01). Même avec un jeu de puissance dans la dernière minute ne mettra la défensive briançonnaise en danger pourtant coach Mallette avec un temps aura expliqué la marche à suivre. On va donc jouer 5 minutes de plus avec une prolongation.



Trop d’imprécisions rouennaises.



La prolongation commence avec la suite de la supériorité rouennaise. Holway à la bleue envoie un lord lancer qui Thirion bloque sans rebond (60.25). Briançon n’aura qu’une seule action de la prolongation avec le rapide Sato mais Mugnier vigilent dévie de la crosse (62.29).

Photographe : Marine Romain Rech y va de son solo côté droit mais une nouvelle fois c’est Thirion qui gagne (63.55). On entre dans l’ultime minute de jeu et Briançon est à la faute. Rien n’y fera puisque seul Simonsen tentera bien un tir mais sera bien contré ((64.38). La séance de fusillade décidera du vainqueur.



La fusillade sera bénéfique aux diables rouges par trois tirs à deux.

Rouen : Lafrance oui, Regush non, Rech oui, Simonsen non et Lavoie non

Briançon : Abramov oui, Reynaud oui, Djigaouri non, Sato oui et Dubois non



Rouen sera passé à travers de son match face à une formation de Briançon bien en jambe et qui aura su faire déjouer les normands et un gardien en état de grâce. Le jeu de puissance pourtant retrouvé lors des derniers matchs aura été stérile ce jour.

Rouen perd donc deux points et voit revenir Grenoble et Angers au classement.

