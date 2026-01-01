Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 36ème journée : Grenoble vs Bordeaux 3 - 2 (2-0 0-0 1-2) Le 27/01/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble domine Bordeaux Les Brûleurs de Loups vont disputer trois matchs très importants dans leur saison cette semaine avec tout d’abord deux matchs de championnat contre Bordeaux puis Angers avant la finale de Coupe de France ce dimanche après midi à Paris Bercy. Les coéquipiers de Sacha Treille devront répondre présents en prenant de gros points en Ligue Magnus avant d’essayer de soulever une nouvelle Coupe de France, pour un premier trophée cette saison. Pour Bordeaux, solidement accroché à la quatrième place, le match à Pole Sud sera un bon test contre une grosse écurie du Championnat. A noter le renfort en défense de l’international français Jules Boscq prêté par son club finlandais jusqu’à la fin de saison. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 28/01/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Rohwedder assistés de MM. Ugolini et Yssembourg Buts :

Grenoble : 05.15 Nolan Zajac (ass Christophe Boivin et François Beauchemin) ; 10.19 Sacha Treille (ass Martin Karlsson) ; 46.46 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Nolan Zajac)

Bordeaux : ; 57.26 Maxim Lamarche (ass Loïk Poudrier et Tommy Giroux) ; 59.22 Jérémy Beaudry (ass Mathieu Pompéi et Loïk Poudrier) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Bordeaux



Grenoble débute ce match de la bonne manière. Crinon sert Boivin qui lance une première fois à la cage de Papillon après moins d’une minute de jeu (0’50).



C’est la nouvelle recrue en défense des BDL Nolan Zajac va ouvrir le score et inscrire son premier but en Ligue Magnus. Il feinte la passe pour finalement y aller tout seul et lancer dans le haut du filet de Papillon qui a mordu dans la feinte (1-0 5’15).



photo : Delphine Verdonnet



Dans un premier tiers largement dominé par les locaux, Sacha Treille va inscrire le second but de son équipe d’un lancer poteau rentrant (2-0 10’19).



Nolan Zajac qui possède un jeu complet n’est pas loin de la passe décisive pour Christophe Boivin qui lance sur réception (10’36).



Au final, Grenoble sort de ce premier tiers avec une solide avance de deux buts et cela est amplement mérité. Bordeaux sera passé à coté de son premier tiers.



Engagements : 16/7 Grenoble

Tirs : 17/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers voit une toute autre équipe de Bordeaux se présenter sur la glace de Pole Sud. Une première supériorité bordelaise voit l’arrêt de cette partie avec Pintaric qui plonge pour venir récupérer un lancer de Tommy Giroux dans une cage grande ouverte et un but presque tout fait (24’).



Bachelet n’est cependant pas loin du but sur une échappée en contre. L’attaquant français perd son duel malgré une belle feinte devant Papillon (25’05).



Une seconde pénalité contre Grenoble permet aux Boxers de s’installer en zone offensive. Maxim Lamarche trouve le poteau de la bleue alors que Pintaric semblait battu, sans avoir vu le palet partir de la crosse du défenseur canadien (27’30).



Bordeaux domine ce second tiers mais n’arrive pas à faire sauter le verrou de Pintaric, dans une excellente forme encore une fois.



Engagements : 12/10 Bordeaux

Tirs : 15/10 Bordeaux

photo: Jean-Christophe Salomé

Les Bordelais n’arrivent pas à scorer et Grenoble, à l’inverse, a une totale réussite comme sur le troisième but avec Mallet qui remet à Beauchemin dans l’axe. Le palet est contré et fini dans la cage de Papillon (3-0 46’46).



Les minutes défilent et Grenoble semble se diriger vers une belle victoire.Bordeaux tente quand même le tout pour le tout après la sortie de Papillon et le temps mort habituel.



Bordeaux parvient enfin à faire sauter le verrou Pintaric sur un lancer de Lamarche de loin qui termine poteau rentrant (3-1 57’26).



Beaudry inscrira lui aussi un but de l’arrière qui trouve le haut du filet (3-2 59’22). Mais le temps réglementaire touche à sa fin et Bordeaux ne pourra pas égaliser en toute fin de rencontre.



Engagements : 14/11 Bordeaux

Tirs : 11/10 Bordeaux



Les bordelais ont fait le maximum jusqu’au bout pour revenir dans cette partie mais le premier tiers, de trop mauvaise facture, aura été fatal aux Boxers.



Grenoble a su mener les débats sur la presque totalité de la rencontre, le nécessaire était fait dans le premier tiers. Ils ont peut-être trop subit le jeu par la suite mais Pintaric a très longtemps retardé l’échéance, assez en tout cas pour prendre de précieux points et rester dans la lutte au classement général avec Angers et Rouen. Le prochain match contre Angers vendredi sera précieux dans la lutte finale mais le match le plus important de la semaine restera bien sur la finale de Dimanche.

photo: Jean-Christophe Salomé







