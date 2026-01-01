Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Grenoble vs Anglet 8 - 0 (5-0 0-0 3-0) Le 06/02/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Anglet ] Grenoble coule l’Hormadi Après l’humiliation en finale de coupe de France ayant menée à l’éviction de Per Hanberg, les BDL doivent se remobiliser pour finir la saison régulière et attaquer les play-off dans les meilleurs conditions. Privés de Crinon, Dair et Treille, partis aux JO, mais également de Gueurif et Zajac, les grenoblois sont coachés par Alexandre Rouillard et Julien Baylacq puisqu’Edo Terglav est avec l’équipe de Slovénie pour la coupe des nations. Grenoble accueille ce soir Anglet qui reste sur 7 défaites d’affilées et ne quitte pas le fond du classement. Le match piège par excellence ! Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 07/02/2026 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Peuriere assistés de MM. Pysniak et Ugolini Buts :

Grenoble : 01.19 Martin Karlsson (ass Valentin Grossetete et Nathan Nicoud) ; 02.34 Adel Koudri (ass Hugo Raveaud et Pontus Englund) ; 12.50 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Juho Rautanen) ; 14.11 Valentin Grossetete (ass Nathan Nicoud et Martin Karlsson) ; 15.24 Christophe Boivin (ass Axel Prissaint et Nathan Nicoud) ; 41.45 Pontus Englund (ass Nicolas Deschamps et Adel Koudri) ; 44.07 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Andrius Kulbis Marino) ; 54.40 Nicolas Deschamps (ass Christophe Boivin et Nathan Nicoud)

Anglet : Pénalités 6 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Anglet



Les locaux démarrent sur les chapeaux de roue avec un premier lancer d’Englund difficilement repoussé. Puis Karlsson surgissant de la droite se faufile et ouvre le score [1-0]. A peine le temps de savourer que Toukmatchev sert parfaitement Koudri en cage ouverte [2-0]. Anglet a du mal à entrer en possession du palet et ne s’offre que peu de présence en zone offensive. Ainsi Baron puis Polcs sont les seuls à titiller Pintaric dans les minutes qui suivent, puis, sur une perte de palet de Mallet devant sa cage, Munoz récupère mais Pintaric est vigilant. Anglet ne profite pas des quelques largesses défensives récurrentes de leurs hôtes et part à la faute. Le jeu de puissance est rapidement installé Mallet sert Boivin mais Dogemont coupe la passe directement dans son propre filet [3-0]. Morgan s’offre un contre mais le portier s’interpose, pas découragé il recommence cette fois bien servi à mi distance mais Pintaric ferme encore la porte. Grossetête a plus de réussite puisque après avoir passé la défense en revue, il dribble le gardien et pousse au fond [4-0].

photo : Delphine Verdonnet



Le calvaire continue pour Fleuret trompé par le tir de revers de Boivin [5-0]. Il rentre au banc laissant place à Caron le premier gardien. Il reste 3 minutes de jeu, pour un temps fort des visiteurs bénéficiant d’un premier jeu de puissance puis d’une double supériorité suite à un faire trébucher de Pintaric en difficulté devant sa cage. Mais ils partent à leur tour à la faute et la sirène retenti.

photo: Delphine Verdonnet



Le début de la seconde période est moins tonitruant en attendant le retour des punis. Grenoble reprend lentement le contrôle du palet et s’organise en zone offensive sans pour autant tromper Caron qui fait une bonne entrée. Les locaux sabotent même un 4 contre 1 en le jouant solitaire. Une erreur de relance d’Englund sur Quattrone permet à Pintaric de se mettre en valeur par un joli lancer de botte.



Caron continue de se montrer à son avantage également avec de jolies parades face à Deschamps, Englund, Bachelet, Rautanen puis Mallet et n’encaisse rien, notamment en supériorité numérique. La domination grenobloise est restée stérile dans ce tiers plutôt ennuyeux, le sort de la rencontre étant déjà plus ou moins scellé.



photo: Delphine Verdonnet



Pris de vitesse dès le retour de vestiaire par Air Canada, Manciot commet la faute et retourne se reposer. Cette fois il ne faut pas longtemps au jeu de puissance pour s’installer ; Deschamps trouve Englund décalé, le portier ne peut revenir [6-0]. Suire s’offre une belle occasion mais la mitaine de Pintaric se referme sur le palet. La même situation de l’autre coté permet à Beauchemin, bien servi par Boivin de tromper Caron [7-0].

Anglet n’abdique pas, l’objectif maintenant est clairement de jouer pour au moins débloquer le compteur. Une belle action initiée par Esipov manque un peu de réussite, donne le tournis à Pintaric qui enchaine quelques arrêts. Grenoble remet un peude vitesse mais Mallet commet une faute offensive ramenant le jeu devant son portier. En supériorité Polcs fait résonner le poteau. Morgan s’offre un nouveau contre sans plus de succès alors que Dogement échoue à son tour sur Pintaric vigilant. Deschamps décalé trouve le chemin du filet parfaitement servis par Boivin [8-0]. Anglet essaye encore d’éviter le blanchissage mais Pintaric tient bon jusqu’à la fin.



photo : Delphine Verdonnet



Caron et Pintaric sont élus joueurs du match, mais ce dernier laisse les honneurs à Nicoud. On notera également la première présence de Matima sous ses nouvelles couleurs qui a fait une partie discrète.



Les grenoblois n’ont fait qu’une bouchée des Angloys qui ont pourtant tout donné mais il leur en manque sous la pédale pour rivaliser avec les cadors de la Magnus. Grenoble a à présent 13 jours de trêve avant de reprendre à Rouen pour un duel du haut de tableau où les Dragons voudront asseoir leur suprématie et les BDL montrer que la défaite en coupe est digérée et qu’ils sont là pour aller conquérir un nouveau titre. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo