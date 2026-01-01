Hockey sur glace - Ligue Magnus : 38ème journée : Nice vs Briançon 3 - 2 (0-2 0-0 2-0 1-0) Après prolongation Le 06/02/2026 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Briançon ] les Aigles conservent la sixième place Très proches au classement et avec les play-offs en ligne de mire, Aigles de Nice et Diables Rouges de Briançon ont offert un match disputé à Jean Bouin, avant la trêve olympique. Loizeau a finalement offert la victoire aux Niçois en prolongation. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 08/02/2026 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1341 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Furet assuistés de Mme Cheyroux et de M. Bergamelli Buts :

Nice : ; 43.54 Nicholas Cherkowski (ass Hugo Nogaretto) ; 58.05 Teemu Loizeau (ass Samuel Regis et Jordan Mugnier) ; 60.25 Teemu Loizeau (ass Jesper Larinmaa et Samuel Regis)

Briançon : 03.53 Kohei Sato (ass Chase Dubois et Braiden Dorfman) ; 10.53 Sasha Djigaouri (ass Matthew Barnaby et Fredrik Stromgren) Pénalités 11 minutes dont 5 à Rommel contre Nice 13 minutes dont 5 à Sato contre Briançon



Dès le début de la rencontre, les hommes de Pierre Bergeron prennent l’avantage. De loin, Dubois tente sa chance. Son tir est repoussé par Shank, mais Sato avait anticipé un éventuel rebond. Plus réactif que la défense niçoise, l’international japonais inscrit son cinquième but de la saison en dix matchs (03’53 ; 0-1).



Les Aigles tentent de réagir, mais les visiteurs doublent rapidement la mise. Stromgren remporte un engagement, permettant à Barnaby Jr de servir Djigaouri en retrait. Ce dernier inscrit son premier but de la saison après 37 rencontres (10’53 ; 0-2).



Touchés dans leur orgueil, les Azuréens réagissent lors du deuxième tiers. Dominateurs dans le jeu, ils multiplient les tentatives, mais se heurtent à un Outhouse solide dans la cage briançonnaise. Handicapés par plusieurs pénalités, les Niçois doivent attendre le dernier tiers pour relancer la rencontre.



Sans réelle pression dans sa zone, Chausserie-Laprée perd la rondelle. Nogaretto en profite et sert Cherkowski, qui cadre. Masqué par ses défenseurs, Outhouse ne peut intervenir (43’54 ; 1-2).



Sous pression, Briançon se replie défensivement et ne cadre que trois tirs durant cette période. Alors que les visiteurs semblent proches de conserver leur avantage, Nice égalise en toute fin de match. Régis élimine plusieurs défenseurs derrière puis devant la cage avant de servir Loizeau dans l’enclave, qui conclut en opportuniste (58’05 ; 2-2).



La prolongation apparaît logique et c’est encore Loizeau qui fait la différence. Alors que Briançon se procure une occasion dangereuse, Régis lance parfaitement le natif de Sallanches en profondeur. Son tir termine dans la lucarne avec précision (60’25 ; 3-2).



Nice s’impose au terme d’une rencontre ouverte, durant laquelle chaque équipe a connu ses temps forts. Après la trêve, les Aigles se déplaceront à Marseille pour un nouveau choc, tandis que Briançon recevra Cergy.



