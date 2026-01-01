Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 39ème journée : Rouen vs Grenoble 5 - 3 (0-1 1-2 4-0) Le 19/02/2026 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Grenoble ] LM : Rouen accentue son leader ship. Une rencontre Rouen-Grenoble a forcément un parfum particulier. Les deux équipes trustent les trophées depuis plusieurs saisons et après la victoire des dragons en coupe de France, les grenoblois veulent prendre leur revanche afin d’effacer quelque peu l’humiliation. Si les dragons affichent quasi complet avec les retours des jeux de Chakiachvili et Rech, côté grenoblois Zajac et Treille font défaut. C’est pour une nouvelle fois à guichet fermé que ce match va se dérouler. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 21/02/2026 à 00:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Rauline assistés de MM. Maudet et Simon Buts :

Rouen : ; 29.34 Chase Gresock (ass Anthony Rech et Patrick Holway) ; 42.22 Vincent Nesa (ass Charles Schmitt et Robin Colomban) ; 43.09 Chase Gresock (ass Simon Lafrance et Michael Regush) ; 45.05 Chase Gresock (ass Michael Regush et Patrick Holway) ; 59.43 Patrick Holway (ass Michael Regush)

Grenoble : 15.20 Christophe Boivin ; 26.52 Valentin Grossetete (ass Adel Koudri) ; 34.34 François Beauchemin (ass Alexandre Mallet et Juho Rautanen) Pénalités 4 minutes contre Rouen 10 minutes contre Grenoble



Grenoble prend les devants.



Pas de round d’observation, les deux équipes se connaissent de trop, et c’est Grenoble qui engage mieux les débats et se porte aussitôt dans la zone offensive. C’est tout naturellement les visiteurs par l’intermédiaire d’Englund avec un tir excentré que Carruth dévie de la crosse (00.38).

Plus prompt, Grenoble insiste et Matima par la gauche déclenche un gros tir que Carruth d’une mitaine sûre stoppe (01.22). Grenoble presse haut et met Rouen en difficulté. Sur une erreur de défense rouennaise, Dair s’offre un face à face avec Carruth qui sort vainqueur (01.52).

Photographe : Marine Romain Rouen à l'attaque Rouen a eu chaud et s’en sort à bon compte. La réaction vient de Chiakachvili (02.59) et Gresock (03.03) mais Pintaric est là. Rouen devient dès lors plus incisif et est une nouvelle fois dangereux par Lavoie qui adresse un tir puissant que Pintaric arrête (06.21).

Plus présent Rouen met Grenoble à la faute. Sur le jeu de puissance seul Simonsen d’un tir en one-timer sur son côté fétiche le gauche bute sur Pintaric vigilent (09.33). Dans ce type de rencontre au sommet, les erreurs se payent cash.

Yeo dans sa zone défensive et sur la gauche manque sa relance qui arrive dans la crosse de Boivin plein axe, il s’enfonce vers la cage en se décalent sur sa gauche et décoche un gros tir qui va se loger dans la lucarne opposée (15.20 / 0-1 / Boivin).

Si les rouennais accusent un peu le coup, ils vont vite se remettre dans le bon sens. C’est Rech qui montre la voie par un grand numéro qui n’aboutit pas (16.46). Il sera imité par Bouramman mais son tir sera bien capté par Pintaric (16.50). La fin de tiers verra Rouen avoir un nouveau jeu de puissance mais la minute 30 avant la sirène ne donnera rien de bon.



Grenoble sans avoir été réellement dangereux sur ce tiers aura su exploiter l’erreur défensive normande. Le jeu grenoblois aura énormément gêné la progression rouennaise, avec une meilleure maitrise du palet, les grenoblois aurait dû se montrer bien plus sur la cage de Carruth.



Grenoble augmente son capital.



Rouen débute ce tiers avec la fin de la supériorité mais elle n’apportera rien. Revenu en nombre Grenoble se rend mettre du palet et le duo Beauchemin-Mallet s’active avec un tir de Mallet dans le slot que Carruth dévie (21.19).

Photographe : Marine Romain But de Grossetete en échappée C’est ensuite Weigel qui déborde sur la droite et sert Matima à l’opposé mais là encore Carruth y met fin (23.13).

Rech va bien tenter de sortir les siens d’une légère torpeur en récupérant un palet en zone offensive mais son tir est bien capté par Pintaric (24.20). Grenoble est bien au-dessus dans la construction du jeu. Sur une nouvelle erreur normande, Grenoble va leur faire payer comptant.

Installés en zone offensive, les dragons se font contrer par Grossetete qui file tout seul défié Carruth qu’il trompe en propulsant le palet entre les jambières de Carruth (26.52 / 0-2 / Grossetete ass. Koudri).

Les affaires rouennaises se compliquent. Grenoble contrôle bien les rouennais et les oblige donc à se découvrir davantage. Sur enfin une belle séquence de jeu, Rouen va revenir au score.

Sur un gros tir de Rech légèrement sur la gauche, Pintaric ne peut que repousser la rondelle et le plus prompt c’est Gresock qui conclue (29.34 / 1-2 / Gresock ass. Rech et Roy).

Photographe : Marine Romain But de Beauchemin en double avantage Par cette réalisation, Rouen retrouve des couleurs. Au bénéfice d’un jeu de puissance, Rouen tente de tous les côtés mais Pintaric n’aura pas réellement été mis en danger.

C’est ensuite Rouen qui est pris par la patrouille une première fois puis une seconde dans la foulée et devra jouer pendant 1.43 en double désavantage et ne va pas s’en sortir.

Bien servi par Mallet, Beauchemin plein axe décoche un tir qui va se loger dans la lucarne gauche après seulement 20 secondes de double supériorité (34.34 / 1-3 / Beauchemin ass. Mallet et Rautanen).

Grenoble reprend deux unités d’avance. Rouen va réagir en fin de tiers sous l’impulsion de Rech qui déborde sur la droite pour Lafrance dans le slot mais le superbe retour de Pintaric fait avorter l’action (36.43).



Grenoble aura de nouveau superbement profité des largesses rouennaises pour accroitre son capital. Les grenoblois une nouvelle dans ce tiers auront bien manœuvré en occupant bien la glace et par leur auront bien maitrisé les rouennais en les faisant bien déjouer. Aux dragons de relever la tête pour les 20 dernières minutes.



En cinq minutes c’est plié.



Quelle mouche a piqué les dragons durant la pause ? Rouen pousse et Gresock s’échappe sur la gauche adresse un bon tir que Pintaric dévie de la plaque (40.22). C’est l’action du déclic et la foudre va jaillir des crosses rouennaises.

Sur un tir lointain de Schmitt, Pintaric bien masqué repousse le palet comme il peut, Nesa dans le parage profite du rebond pour envoyer le palet au fond du filet (42.22 / 2-3 / Nesa ass. Schmitt et Colomban).

Photographe : Marine Romain L'un des buts de Regush Un but dans une ambiance de feu. Poussé par un public déchainé et bruyant, Rouen poursuit sa « remontatda ».

Moins d’une minute plus tard le duo Regush-Lafrance s’arrache pour la conquête du palet, Lafrance sur la gauche adresse un tir que Pintaric ne contrôle pas et en embuscade Gresock prend le rebond et égalise (43.09 / 3-3 / Gresock ass. Lafrance et Regush).

C’est de la folie dans les gradins. Le calvaire grenoblois va se poursuivre avec un nouveau but concédé. Il va falloir deux minutes après l’égalisation aux dragons pour passer devant.

Holway gratte le palet dans la neutre, donne à Regush qui entre en zone offensive qui sert ensuite Gresock sur la gauche qui s’avance, fixe Pintaric et loge la rondelle dans la lucarne opposée (45.05 / 4-3 / Gresock ass. Regush et Holway).

Comment décrire l’ambiance de folie après cette réalisation. En moins de trois minutes Rouen passe de 1-3 à 4-3. Terglav prend un temps mort pour remobiliser ses troupes. Les affaires grenobloises ne s’arrangent pas avec une infériorité. Jeu de puissance qui n’apportera rien de bon pour les normands. Le jeu stagne quelque peu et les gardiens sont peu mis à contribution.

Dos au mur Grenoble va pousser. C’est d’abord Beauchemin dans le slot bien trouvé par Mallet qui ne trouve pas le cadre (52.32). Retranché dans sa zone Rouen contre, Rech en échappé ne parvient pas à tromper Pintaric (53.36). Grenoble reprend sa marche en avant, Karlsson déborde pour Dair Carruth intervient (54.39). Ensuite c’est Deschamps qui s’infiltre sur la droite pour Leclerc pas plus heureux que ses partenaires Carruth bien présent (55.59). On arrive dans les ultimes minutes et Grenoble confond vitesse et précipitation et se met à la faute il reste alors 2.09. Mallette en profite pour prendre un temps mort. Rouen gère son avance, Grenoble va alors tenter son vatout en sortant son gardien (58.42) mais rien n’y fera, bien au contraire.

Dans sa zone défensive et après un face off gagné, Rouen par Holway va ajouter un nouveau filet dans une cage déserte avec un tir de derrière sa ligne de but (59.43 / 5-3 / Holway ass. Regush).



Rouen avec une entame de troisième de folie aura renversé une rencontre bien mal engagé tant Grenoble aura dominé (légèrement) une équipe rouennaise empêtré dans le système grenoblois. La force de ces dragons c’est de ne rien lâché, tout peut arriver et avec l’apport de ses supporters impossible pas rouennais. Rouen compte donc à 6 matchs de la fin de la saison régulière huit points d’avance sur son dauphin et adversaire du jour. Même si les dragons ont un calendrier pas évident on peut espérer une première place de saison régulière. Mention spéciale à Gresock avec trois buts, Regush avec trois assistances et Holway avec un but une assistance. Rouen devra confirmer ce dimanche à Briançon tandis que Grenoble devra se ressaisir avec la réception de Gap ce lundi.

Pas de round d’observation, les deux équipes se connaissent de trop, et c’est Grenoble qui engage mieux les débats et se porte aussitôt dans la zone offensive. C’est tout naturellement les visiteurs par l’intermédiaire d’Englund avec un tir excentré que Carruth dévie de la crosse (00.38).Plus prompt, Grenoble insiste et Matima par la gauche déclenche un gros tir que Carruth d’une mitaine sûre stoppe (01.22). Grenoble presse haut et met Rouen en difficulté. Sur une erreur de défense rouennaise, Dair s’offre un face à face avec Carruth qui sort vainqueur (01.52).Rouen a eu chaud et s’en sort à bon compte. La réaction vient de Chiakachvili (02.59) et Gresock (03.03) mais Pintaric est là. Rouen devient dès lors plus incisif et est une nouvelle fois dangereux par Lavoie qui adresse un tir puissant que Pintaric arrête (06.21).Plus présent Rouen met Grenoble à la faute. Sur le jeu de puissance seul Simonsen d’un tir en one-timer sur son côté fétiche le gauche bute sur Pintaric vigilent (09.33). Dans ce type de rencontre au sommet, les erreurs se payent cash.Si les rouennais accusent un peu le coup, ils vont vite se remettre dans le bon sens. C’est Rech qui montre la voie par un grand numéro qui n’aboutit pas (16.46). Il sera imité par Bouramman mais son tir sera bien capté par Pintaric (16.50). La fin de tiers verra Rouen avoir un nouveau jeu de puissance mais la minute 30 avant la sirène ne donnera rien de bon.Grenoble sans avoir été réellement dangereux sur ce tiers aura su exploiter l’erreur défensive normande. Le jeu grenoblois aura énormément gêné la progression rouennaise, avec une meilleure maitrise du palet, les grenoblois aurait dû se montrer bien plus sur la cage de Carruth.Rouen débute ce tiers avec la fin de la supériorité mais elle n’apportera rien. Revenu en nombre Grenoble se rend mettre du palet et le duo Beauchemin-Mallet s’active avec un tir de Mallet dans le slot que Carruth dévie (21.19).C’est ensuite Weigel qui déborde sur la droite et sert Matima à l’opposé mais là encore Carruth y met fin (23.13).Rech va bien tenter de sortir les siens d’une légère torpeur en récupérant un palet en zone offensive mais son tir est bien capté par Pintaric (24.20). Grenoble est bien au-dessus dans la construction du jeu. Sur une nouvelle erreur normande, Grenoble va leur faire payer comptant.Les affaires rouennaises se compliquent. Grenoble contrôle bien les rouennais et les oblige donc à se découvrir davantage. Sur enfin une belle séquence de jeu, Rouen va revenir au score.Par cette réalisation, Rouen retrouve des couleurs. Au bénéfice d’un jeu de puissance, Rouen tente de tous les côtés mais Pintaric n’aura pas réellement été mis en danger.C’est ensuite Rouen qui est pris par la patrouille une première fois puis une seconde dans la foulée et devra jouer pendant 1.43 en double désavantage et ne va pas s’en sortir.Grenoble reprend deux unités d’avance. Rouen va réagir en fin de tiers sous l’impulsion de Rech qui déborde sur la droite pour Lafrance dans le slot mais le superbe retour de Pintaric fait avorter l’action (36.43).Grenoble aura de nouveau superbement profité des largesses rouennaises pour accroitre son capital. Les grenoblois une nouvelle dans ce tiers auront bien manœuvré en occupant bien la glace et par leur auront bien maitrisé les rouennais en les faisant bien déjouer. Aux dragons de relever la tête pour les 20 dernières minutes.Quelle mouche a piqué les dragons durant la pause ? Rouen pousse et Gresock s’échappe sur la gauche adresse un bon tir que Pintaric dévie de la plaque (40.22). C’est l’action du déclic et la foudre va jaillir des crosses rouennaises.Un but dans une ambiance de feu. Poussé par un public déchainé et bruyant, Rouen poursuit sa « remontatda ».C’est de la folie dans les gradins. Le calvaire grenoblois va se poursuivre avec un nouveau but concédé. Il va falloir deux minutes après l’égalisation aux dragons pour passer devant.Comment décrire l’ambiance de folie après cette réalisation. En moins de trois minutes Rouen passe de 1-3 à 4-3. Terglav prend un temps mort pour remobiliser ses troupes. Les affaires grenobloises ne s’arrangent pas avec une infériorité. Jeu de puissance qui n’apportera rien de bon pour les normands. Le jeu stagne quelque peu et les gardiens sont peu mis à contribution.Dos au mur Grenoble va pousser. C’est d’abord Beauchemin dans le slot bien trouvé par Mallet qui ne trouve pas le cadre (52.32). Retranché dans sa zone Rouen contre, Rech en échappé ne parvient pas à tromper Pintaric (53.36). Grenoble reprend sa marche en avant, Karlsson déborde pour Dair Carruth intervient (54.39). Ensuite c’est Deschamps qui s’infiltre sur la droite pour Leclerc pas plus heureux que ses partenaires Carruth bien présent (55.59). On arrive dans les ultimes minutes et Grenoble confond vitesse et précipitation et se met à la faute il reste alors 2.09. Mallette en profite pour prendre un temps mort. Rouen gère son avance, Grenoble va alors tenter son vatout en sortant son gardien (58.42) mais rien n’y fera, bien au contraire.Rouen avec une entame de troisième de folie aura renversé une rencontre bien mal engagé tant Grenoble aura dominé (légèrement) une équipe rouennaise empêtré dans le système grenoblois. La force de ces dragons c’est de ne rien lâché, tout peut arriver et avec l’apport de ses supporters impossible pas rouennais. Rouen compte donc à 6 matchs de la fin de la saison régulière huit points d’avance sur son dauphin et adversaire du jour. Même si les dragons ont un calendrier pas évident on peut espérer une première place de saison régulière. Mention spéciale à Gresock avec trois buts, Regush avec trois assistances et Holway avec un but une assistance. Rouen devra confirmer ce dimanche à Briançon tandis que Grenoble devra se ressaisir avec la réception de Gap ce lundi. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo