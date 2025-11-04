Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 3ème journée : Grenoble vs Chamonix 7 - 0 (3-0 2-0 2-0) Le 19/09/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Chamonix ] Grenoble surclasse Chamonix Les deux protagonistes de cette 3e journée de Ligue Magnus ont débuté la saison par une victoire à domicile et une défaite à l’extérieur. Les Grenoblois ont cependant remporté leurs deux matches amicaux face aux Chamoniards et ont en plus l’avantage de la glace ce soir. Cependant l’infirmerie des locaux est bien remplie avec Deschamps, Koudri, Mallet et Pintaric laissant place aux jeunes Riu et De Smitt. De son coté Chamonix n’aligne pas non plus 4 joueurs : Pantzare, Broutin, Kivinen, et Tugnutt. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 20/09/2025 à 10:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4135 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistés de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Grenoble : 08.30 Pontus Englund (ass Alexis Binner et Valentin Grossetete) ; 08.44 Aurelien Dair (ass Guillaume Leclerc et Matias Bachelet) ; 16.31 Petter Birkheim Andersen (ass Juho Rautanen et Fredric Weigel) ; 29.53 Sacha Treille (ass Axel Prissaint et François Beauchemin) ; 31.57 Christophe Boivin (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 48.14 Sacha Treille (ass Christophe Boivin et Aurelien Dair) ; 56.20 Guillaume Leclerc (ass Aurelien Dair et Matias Bachelet)

Chamonix : Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Chamonix photo: Jean-Christophe Salomé Les grenoblois prennent le contrôle du palet dès le début et sollicitent Garnier tout d’abord par Dair (3e) imité par De Smitt(7e). Chamonix penne à toucher la rondelle, pourtant Simond et Malo Ville s’offrent un contre (8e) bien repris par la défense alors que Stepanek n’a toujours pas touché un palet. Les BDL sont bien installé et font circuler le palet parfaitement se trouvant facilement malgré les reconstructions de lignes dues au blessures. Binner sert Englund à la bleue pour un poteau rentrant [1-0]. Dair enchaîne un nouveau filet sur un caviar de passe de Bachelet [2-0]. Stepanek aura attendu la 13e minute pour son premier arrêt face à Delmas puis Salituro. Après le duo Binner Englund, Rautanen sert Birkheim plein centre pour un nouveau filet 100 % défenseurs [3-0]. Stepanek est à nouveau réveillé à la 19e par Grinbergs accompagné de Gabin Ville alors que Lapachuk tente sa chance avant la sirène. Les grenoblois ont monopolisé le palet tout le long du tiers, concrétisant leurs velléités offensives au tableau d’affichage.



Engagements : 9-5 Grenoble

Tirs : 13-3 Grenoble.

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second vingt commence par une double supériorité numérique pour Chamonix suite à une première faute offensive de Leclerc imité une minute plus tard par Weigel. Pourtant bien installés, les Pionniers font circuler le palet mais ne trouvent pas vraiment de fenêtre de tir. Seul un gros lancer de Koponen aurait pu surprendre Stepanek qui fait l’arrêt. Grenoble repart à la faute et enchaîne, Chamonix est proche d’égaliser mais le palet glisse à coté du poteau Stepanek étant pourtant battu avant de faire un énorme sauvetage sur le lancer de Salituro. Au complet les casques bleus (et oui ça change de l’argenté de la première journée) reprennent le contrôle du palet et sollicitent Garnier à plusieurs reprises. Le portier jette la botte sur un bon lancer De Riu, De Smitt est au rebond mais Garnier est vif et sauve à nouveau. Suite à l’engagement gagné Prissaint lance, Treille dévie [4-0]. Le premier jeu de puissance des locaux à mi match permet d’aggraver le score par Boivin [5-0]. Chamonix accuse le coup ; Malo Ville s’offre une belle occasion (35e) mais Stepanek est toujours là. Rautanen aurait pu ajouter une unité au compteur, Grinbergs de l’autre coté également mais les gardiens tiennent jusqu’au retour aux vestiaires.



Engagements : 14-10 Chamonix

Tirs : 17-6 Grenoble.

photo: Jean-Christophe Salomé

L’offensive grenobloise repart avec Leclerc puis Rautanen mais Garnier répond présent. Grenoble continue de monopoliser le palet poussant les savoyards à la faute pour la seconde (et dernière) fois. Comme précédemment le palet circule bien et vite, Treille prend un lancer à mi distance et fait mouche [6-0]. Chamonix prend l’eau et est dépassé par le rythme imposé par les locaux. Thyni s’essaye à son tour mais trouve la botte de Stepanek sur le chemin du palet (44e) avant de récidiver beaucoup plus tard (55e) alors que le jeu baissait en intensité. Finalement Dair récupère le palet à la bleu, l’offre à Leclerc qui ne laisse aucune chance au portier [7-0]. Une 4e faute grenobloise donne l’occasion aux Pionniers de finir sur un jeu de puissance qui reste infructueux, Stepanek conservant sa cage inviolée.



Engagements : 11-11

Tirs : 7-5 Grenoble.



Chamonix a montré un tout autre visage que lors de leurs 2 matches amicaux. Est ce du aux absences ? Au niveau de leurs adversaires qui a clairement augmenté avec la CHL ? Difficile à dire mais il leur faudra faire mieux pour espérer atteindre les play-off car la concurrence sera rude.

Les grenoblois on réussis à conserver un très bon niveau de jeu malgré le remaniement des lignes ce qui est un très bon signe et montre un bel esprit d’équipe. Il faudra que les nouvelles recrues Simpson (Canada) et Karlsson (Suède), devant remplacer la ligne offensive blessée, trouvent la même synergie dès mardi à Amiens.

photo: Jean-Christophe Salomé







