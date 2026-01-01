Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 42ème journée : Grenoble vs Nice 2 - 1 (0-1 1-0 1-0) Le 01/03/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble enchaine contre Nice Grenoble recevait ce dimanche Nice pour le dernier match à domicile de saison régulière. Les grenoblois doivent retrouver des couleurs après la finale de Coupe de France et le licenciement de son entraineur. Pour Nice, tout va bien avec une qualification en play off acquise bien avant la fin du championnat. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 02/03/2026 à 09:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Golicic assistés de Mme Cheyroux et de M. Lefevre Buts :

Grenoble : ; 28.07 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Axel Prissaint) ; 48.20 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin)

Nice : 04.47 Teemu Loizeau (ass Jordan Mugnier et Colin Morillon) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Nice



photo: Jean-Christophe Salomé Avant le début de la rencontre, le président Jacques Reboh remet à Willy Libert sa médaille du travail pour 36 ans de bons et loyaux services !



A noter que l’un des deux arbitres en chef du match est un ancien joueur de Grenoble, Bostjan Golicic, une première sans doute pour les BDL.



Les Aigles de Nice rentrent bien dans leur match et profitent d’une erreur défensive des BDL pour inscrire le premier but. Loizeau est bien seul plein axe et ajuste Pintaric (0-1 4’47).



Grenoble peine à créer du jeu et il faut attendre douze minutes pour voir le gardien de Nice Alexis Shank se montrer à son avantage. Le portier canadien de Nice parvient in-extrémis à bloquer le palet entre ses jambières (12’01).



Aurélien Dair parvient à se créer deux chances de marquer mais son premier lancer du poignet est repoussé tandis que le rebond est bloqué par un excellent Shank (13’).



Coffy, coté niçois, n’est pas loin du but après un bon jeu collectif, le décalage est parfait mais la reprise du niçois rate la cage ouverte (13’30).



Grenoble a du mal à mettre du rythme dans cette partie et Treille termine ce tiers avec un lancer dans la mitaine de Shank (19’32).



Engagements : 11/11

Tirs : 12/9 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Le second tiers voit les deux équipes se neutraliser. Une erreur de relance de Prissaint permet à Nice d’avoir une belle chance de marquer. Le palet est finalement contré par un grenoblois qui se couche sur le lancer. Le contre est immédiat et rapide avec Boivin qui lance dans le dos de la défense Beauchemin. Le canadien ne rate pas son duel et remet les deux équipes à égalité (1-1 28’07).



On n’était pas loin du 2-0 et finalement Grenoble revient à 1-1 ce qui est bien payé vu le jeu proposé.



Nice a de nouvelles chances de marquer en contre avec Desgagnés qui sert Rommel (30’11) mais Pintaric est encore une fois excellent.



Engagements : 11/9 Grenoble

Tirs : 11/9 Nice



photo: Jean-Christophe Salomé Cette partie peut basculer d’un coté comme de l’autre. Nicolas Deschamps trouve Rudy Matima dans l’enclave mais le nouveau grenoblois rate cette chance de marquer (43’).



Une pénalité contre Jules Lefebvre permet à Grenoble de mettre en place son power play. C’est Boivin qui va trouver la faille avec un palet mis à la cage, peut être dévier et qui trompe Shank (2-1 47’35).



Nice ne parvient pas en fin de rencontre à créer du danger devant Pintaric. La sortie de Shank permet de jouer quelques temps avec un joueur supplémentaire mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques.



Engagements : 11/8 Nice

Tirs : 6/6



Grenoble remporte petitement cette partie et si le résultat est positif avec trois points de plus au classement, le contenu est relativement inquiétant à douze jours du début des quarts de finale. Le jeu proposé a été brouillon, avec une qualité technique en dessous de ce que peuvent proposer habituellement les grenoblois. Il va donc falloir rapidement analyser tout cela et travailler avec sérieux à l’entrainement pour retrouver des couleurs.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







