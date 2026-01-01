Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Amiens vs Cergy-Pontoise

2 - 3 (0-0 0-3 2-0) Le 06/03/2026 Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Cergy-Pontoise ]

Cergy s'impose à Amiens

GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 44ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Cergy s'imposer 2-3 sur la glace d'Amiens.

Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Photographes © Nicolas Leleu - Video © Magnus.tv le 09/03/2026 à 11:30

FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Peyre assistés de MM. Maillard et Yssembourg Buts :

Amiens : ; 47.45 Matéo Bussat (ass Anthony Beauchamp et Zachary Lavigne) ; 57.41 Zachary Lavigne (ass Janis Svanenbergs et Bastien Maia)

Cergy-Pontoise : 23.02 Bobby MacIntyre (ass Jesper Solomon Frisell et Vincent Melin) ; 32.11 Oscar Gustafsson (ass Jakub Muller et Jake Stella) ; 34.36 Jesper Solomon Frisell (ass Ben Sokay et Sayam Limtong) Pénalités 8 minutes contre Amiens 4 minutes contre Cergy-Pontoise





