Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 44ème journée : Amiens vs Cergy-Pontoise
2
-
3
(0-0 0-3 2-0)
Le 06/03/2026
Coliseum d'Amiens
[
Amiens
]
[
Cergy-Pontoise
]
Cergy s'impose à Amiens
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 44ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Cergy s'imposer 2-3 sur la glace d'Amiens.
Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo
Photographes © Nicolas Leleu - Video © Magnus.tv le 09/03/2026 à 11:30
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
3220 spectateurs
Arbitres
:
MM. Ernecq et Peyre assistés de MM. Maillard et Yssembourg
Buts
:
Amiens :
; 47.45 Matéo Bussat (ass Anthony Beauchamp et Zachary Lavigne) ; 57.41 Zachary Lavigne (ass Janis Svanenbergs et Bastien Maia)
Cergy-Pontoise :
23.02 Bobby MacIntyre (ass Jesper Solomon Frisell et Vincent Melin) ; 32.11 Oscar Gustafsson (ass Jakub Muller et Jake Stella) ; 34.36 Jesper Solomon Frisell (ass Ben Sokay et Sayam Limtong)
Pénalités
8 minutes contre Amiens
4 minutes contre Cergy-Pontoise
35 PHOTOS
Photographe : © Nicolas Leleu
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Photographe © Nicolas Leleu
Vidéo MAGNUS.TV
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception