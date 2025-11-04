Hockey sur glace - Ligue Magnus : 5ème journée : Grenoble vs Anglet 6 - 1 (0-0 5-1 1-0) Le 26/09/2025 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Anglet ] Tout dans le second tiers ! Les Grenoblois, avec plusieurs joueurs absents notamment en attaque (Treille, Beauchemin, Koudri, Mallet, Deschamps), peuvent compter sur leurs deux nouvelles recrues Karlsson et Simpson. Anglet se présente sur le glaçon avec son gardien numéro deux français Nathael Fleuret, âgé de 20 ans et qui connait sa première titularisation sous le maillot basque. Les hommes de S.Barin restent sur deux succès consécutifs. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 27/09/2025 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4123 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Goncalves assistés de MM. Briolat et Ugolini Buts :

Grenoble : 22.39 Pontus Englund (ass Alexis Binner et Théo Gueurif) ; 29.22 Théo Gueurif (ass Mark Simpson) ; 30.37 Axel Prissaint (ass Fredric Weigel et Nathan Riu) ; 39.25 Guillaume Leclerc (ass Juho Rautanen et Juho Rautanen) ; 39.42 Petter Birkheim Andersen (ass Mark Simpson et Théo Gueurif) ; 55.08 Christophe Boivin (ass Aurelien Dair et Mark Simpson)

Anglet : ; 38.07 Samuel Rousseau (ass Ivan Esipov et Julien Munoz) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Anglet



photo : Jean-Christophe Salomé La première action est l’œuvre de Leclerc, casque d’or grenoblois, qui trouve sur une longue passe en profondeur Dair mais qui n’arrive pas à convertir du revers (1’00).



Binner tente sa chance sur un gros slap. Boivin est au rebond mais Fleuret est déjà bien en place et sur les trajectoires des nombreux lancers grenoblois (3’08). Anglet peine à réagir et venir inquiéter Pintaric qui passe une soirée tranquille sauf sur un rebond bien suivi de Quattrone (8’30).



En fin de tiers, Grenoble pousse un peu plus fort et Englund prend un gros lancer (17’10).



Grossetete est lui aussi pas loin du but sur une tentative de près mais Fleuret fait un gros premier tiers et tient son équipe. Anglet est prudent et se contente de défendre en bloc bas. Les contres se faisant rares.



Engagements : 15/4 Grenoble

Tirs : 18/4 Grenoble



photo : Jean-Christophe Salomé Le second tiers voit rapidement Grenoble débloquer son compteur, logiquement vu la physionomie de la partie à sens unique. C’est Englund d’un tir puissant qui trouve la lucarne (1-0 22’39).



Englund encore lui tente sa chance de l’arrière (27’12). Pintaric est très peu sollicité de l’autre coté de la glace. Le but du 2-0 arrive ensuite par Simpson qui récupère un palet d’abord perdu en zone offensive. Il transmet à Gueurif qui lance du poignet et double la mise (2-0 29’12).



Prissaint triple la mise une minute plus tard sur un lancer de l’arrière avec un gros trafic devant le gardien adverse (3-0 30’37).



L’hémorragie est stoppée par une double pénalité contre De Schmitt suite à une crosse haute (35’36). Anglet pose son Power play et Suire au rebond trouve sur sa route Pintaric qui se montre enfin. Anglet ne parvient pas à marquer durant les quatre minutes de supériorité mais va finalement marquer une minute plus tard par Samuel Rousseau sur une déviation qui ne laisse aucune chance au gardien (3-1 38’07).



Un retard de deux de deux minutes contre Kazarine permet à Grenoble de jouer enfin en supériorité numérique. Il ne faut que dix neuf secondes pour que Leclerc ne dévie un lancer de Rautanen (4-1 39’25).



Grenoble a encore le temps d’un rajouter un petit avec Birkheim (5-1 39’42), encore un but d’un défenseur, le troisième dans ce tiers.



Engagements : 14/9 Grenoble

Tirs : 14/8 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet La messe est dite dans cette partie et Grenoble ne joue plus vraiment le coup à fond. Cela ne plait pas à son coach qui prend un temps mort après dix minutes et seulement deux lancers à la cage (50’).



Cela ne changera pas grand-chose. Le gagnat est connu depuis longtemps. Dair offre un dernier caviar à Boivin pour clôturer la soirée d’une belle façon (6-1 55’08).



Engagements : 11/7 Grenoble

Tirs : 9/9



Grenoble a fait le métier dans une rencontre largement dominée dans le premier tiers mais sans but. Le second tiers aura été beaucoup plus productif avec cinq buts avec trois défenseurs buteurs qui auront su faire oublier les nombreuses absences en attaque.



Pour Anglet, on notera la bonne partie du second gardien Fleuret pour sa première titularisation avec le maillot basque. Il aura été bien aidé par une équipe d'Anglet regroupée en défense mais trop peu offensive pour espérer un autre résultat à Pole Sud.







