Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Bordeaux vs Gap
1
-
4
(0-2 1-1 0-1)
Le 03/10/2025
Mériadeck de Bordeaux
[
Bordeaux
]
[
Gap
]
Gap s'impose à Bordeaux
Les Rapaces confirment leur regain de forme en s'imposant chez les Boxers qui concèdent une 6ème défaite en 7 rencontres. Retour PHOTOS et VIDEO
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographe © Laurent Robert © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 04/10/2025 à 18:39
FICHE TECHNIQUE
3512 spectateurs
Arbitres
:
MM. Garbay et Metais assistés de MM. Barthe et Suzzarini
Buts
:
Bordeaux :
; 38.05 Mathieu Pompéi
Gap :
02.58 Daniels Murnieks (ass Paul Siraudin) ; 04.49 Miiro Linjala (ass Ryan Gagnon) ; 33.43 Daniels Murnieks (ass Luke Santerno et Bastien Lemaitre) ; 58.24 Luke Santerno (ass Chad Langlais)
Pénalités
2 minutes contre Bordeaux
10 minutes contre Gap
39 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Laurent Robert
Photographe © Laurent Robert
39 PHOTOS
Photographe : © Stéphanie Prévot
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe : © Stéphanie Prévot
Photographe : © Stéphanie Prévot
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
