Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Bordeaux vs Gap

1 - 4 (0-2 1-1 0-1) Le 03/10/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Gap ]

Gap s'impose à Bordeaux

Les Rapaces confirment leur regain de forme en s'imposant chez les Boxers qui concèdent une 6ème défaite en 7 rencontres. Retour PHOTOS et VIDEO

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Laurent Robert © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 04/10/2025 à 18:39

FICHE TECHNIQUE



3512 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Metais assistés de MM. Barthe et Suzzarini Buts :

Bordeaux : ; 38.05 Mathieu Pompéi

Gap : 02.58 Daniels Murnieks (ass Paul Siraudin) ; 04.49 Miiro Linjala (ass Ryan Gagnon) ; 33.43 Daniels Murnieks (ass Luke Santerno et Bastien Lemaitre) ; 58.24 Luke Santerno (ass Chad Langlais) Pénalités 2 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Gap





