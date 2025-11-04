 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Bordeaux vs Gap
1-4
(0-2 1-1 0-1)
Le 03/10/2025
Mériadeck de Bordeaux
Bordeaux ] Gap  ]
Gap s'impose à Bordeaux
 
Les Rapaces confirment leur regain de forme en s'imposant chez les Boxers qui concèdent une 6ème défaite en 7 rencontres. Retour PHOTOS et VIDEO
 
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Laurent Robert © Stéphanie Prévot - Video © Magnus.tv le 04/10/2025 à 18:39
FICHE TECHNIQUE

3512 spectateurs
Arbitres : MM. Garbay et Metais assistés de MM. Barthe et Suzzarini
Buts :
Bordeaux : ; 38.05 Mathieu Pompéi
Gap : 02.58 Daniels Murnieks (ass Paul Siraudin) ; 04.49 Miiro Linjala (ass Ryan Gagnon) ; 33.43 Daniels Murnieks (ass Luke Santerno et Bastien Lemaitre) ; 58.24 Luke Santerno (ass Chad Langlais)
Pénalités
2 minutes contre Bordeaux
10 minutes contre Gap


 


Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
 
 
 


Photographe : © Stéphanie Prévot
 
 
 





VIDEO réalisée par



 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
