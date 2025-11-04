Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 7ème journée : Grenoble vs Marseille 2 - 3 (1-1 0-0 1-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 03/10/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Marseille ] Grenoble tombe aux tirs aux buts Grenoble revient d’un déplacement délicat à Gap où ils ont réussi à remonter 2 buts avant de s’imposer en fusillade. Marseille l’a emporté à domicile face à Briançon et n’est qu’à 2 points de la 3e place du podium occupée par leurs hôtes du soir. L’infirmerie des BDL est toujours pleine (Beauchemin, Deschamps, Koudri, Mallet, Treille) alors que leur renfort Canadien a préféré arrêter le hockey pour sa santé. De leur coté les Spartiates sont presque au complet puisqu’on notera la seule absence de Petersson. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 04/10/2025 à 09:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4132 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Ernecq assistés de MM. Ugolini et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : ; 12.47 Christophe Boivin (ass Fredric Weigel et Martin Karlsson) ; 45.54 Guillaume Leclerc (ass Matias Bachelet et Alexis Binner)

Marseille : 02.21 Tyler Welsh (ass Flavian Dair) ; 43.32 Jan Dufek (ass Brett Thompson et Alexandre Lavoie) ; 65.00 Brett Thompson Pénalités 2 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Marseille



Marseille s’installe très vite en zone offensive, Pintaric est à l’œuvre mais laisse un rebond, puis un autre et Welsh ouvre déjà le score [0-1]. Le ton est donné alors Grenoble se rebelle et Crinon teste Kasik de la bleue. Les locaux prennent le contrôle du palet mais Leclerc ou encore Birkheim tombent sur un mur. Marseille s’offre quelques contres sans réel danger. De Smitt n’est pas loin de l’égalisation mais le portier tient bon et ne laisse pas de rebond. La délivrance vient une fois encore de Boivin, bien servi en retrait par Weigel, qui trompe le gardien à mi-hauteur [1-1]. Les BDL continuent à mettre de la vitesse et obtienne un premier jeu de puissance qui malheureusement ne leur permet pas de prendre l’avantage. La défense marseillaise est bien en place et Kasik fait le reste avec une mitaine ferme qui ne relâche pas le palet. En toute fin de tiers Ruusu réveille à nouveau Pintaric qui dévie du bouclier. Les Spartiates s’en sortent bien dans ce tiers après leur entame fracassante ils ont contré la furia Grenobloise pendant un quart d’heure.



Engagements : 7-7

Tirs : 18-5 Grenoble.



photo: Delphine Verdonnet



Grenoble prend le contrôle en début de tiers mais le gardien adverse est bien dans son match. Sur une erreur de relance défensive, Corvez récupère et trouve la mitaine de Pintaric. Marseille presse haut empêchant les locaux de développer leur jeu. Les spartiates récupèrent ainsi souvent le palet et s’offre des lancers par Colotti ou encore Flavian Dair qui échouent sur Pintaric avant de mal négocier un 3 contre 2. A mi match Grenoble enchaîne les occasions manquées face à une cage vide dans laquelle le palet ne rentre pourtant pas. Marseille n’a pas plus de succès puisque Stromberg, Bourgeois et encore F. Dair trouvent Pintaric qui dit non. Grenoble termine le tiers en supériorité numérique, mais cette situation ne leur permet toujours pas de faire trembler le filet. Le score reste inchangé malgré cette fois la domination Marseillaises au nombre de lancers, les gardiens sont dans un grand soir.



Engagements : 12-11 Marseille

Tirs : 12-7 Marseille



photo: Delphine Verdonnet



Le duel de portiers continue dans le dernier tiers. Les locaux n’arrivent plus à tenir le palet et commettent leur première faute. Le jeu de puissance est mis en place, un cafouillage devant la cage permet à Dufek de mettre le palet au-delà de la ligne de but [1-2]. Les arbitres sont allé de suite voir la vidéo pour confirmer. A nouveau menés, les grenoblois se rebellent par Crinon ou encore Prissaint sans succès. Le lancer de Binner de la bleue est encore dévié par la botte de Kasik, mais Leclerc est là pour égaliser [2-2]. La bataille continue pour la possession du palet, aucun des protagonistes ne veut lâcher un millimètre ! Une charge sur De Smitt est alors visualisée à la vidéo pour punir le fautif de 2 minutes. Mais une fois encore les grenoblois sont inefficaces dans cette phase de jeu avantageuse et ne prennent pas l’avantage. C’est même Marseille, de retour à 5, qui manque de peu de reprendre l’avantage puisque Pintaric réalise un exploit face à Thompson. Les 2 équipes ne peuvent se départager dans le temps réglementaire et empochent déjà fort logiquement 1 point pour le classement.



Engagements : 11-11

Tirs : 7-4 Grenoble.



Marseille allume la première mèche de la prolongation mais les gardiens font la encore le boulot et le score n’évolue pas. La séance de tirs aux buts qui suit est intense de suspens et le public pousse derrière les BDL. Après les 5 tirs chacun a marqué deux fois. Thompson offre la victoire aux Spartiates sur le 6e tir alors que A. Dair est arrêté par l’homme du match Kasik !



Engagements : 2-1 Marseille

Tirs : 3-1 Marseille



photo : Delphine Verdonnet

photo : Delphine Verdonnet



Les Marseillais remportent leur première victoire de leur histoire à Grenoble (ils ne les avaient jusque là battu qu’une seule fois à domicile en décembre 2023, 3-2). Les hommes de Zwikel ont montré de belles choses tant offensivement que défensivement, et que dire de leur recrue Tchèque devant la cage ! Une énorme prestation de sa part annihilant tous les espoirs grenoblois que ce soit dans le jeu ou aux tirs aux buts. En jouant de cette façon le dernier carré est envisageable cette saison.

Grenoble a pourtant tout donné dans cette rencontre, mettant beaucoup de vitesse dans le jeu, grattant les palets, avec également un bon retour défensif. Le score aurait pu également basculer de leur coté. Les absences, notamment la ligne Canadienne, font mal aux BDL pour mettre les palets au fond. Le rendez-vous de CHL de mercredi, si important pour la qualification, risque d'être plus compliqué que prévu sans leurs retours.







