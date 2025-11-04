Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 8ème journée : Cergy-Pontoise vs Grenoble 2 - 3 (1-0 1-0 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 10/10/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Grenoble ] Cergy donne du fil à retordre à Grenoble La tâche des Jokers de Cergy-Pontoise n’était pas simple. Actuellement dans une mauvaise passe, 6 défaites sèches de rang, les franciliens recevaient les Brûleurs de loups de Grenoble, solides 4èmes au classement mais surtout brillants représentants du hockey sur glace français dans la plus belle coupe d’Europe (CHL). La rencontre devait être à sens unique et pourtant les courageux et solidaires cergypontains firent la course en tête pendant 2 tiers avant de manquer d’un rien la victoire en prolongation. Finalement défaits aux tirs aux buts les Jokers peuvent, et doivent, construire sur ce match pour se relever en championnat. Pour Grenoble, qui avait probablement encore la tête en CHL, c’est le service minimum mais l’essentiel était de ne pas se faire décrocher par le leader Angevin. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 11/10/2025 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2557 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Rauline assistés de MM. Cady et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise : 14.36 Jake Stella (ass Phileas Perrenoud et Oscar Gustafsson) ; 20.09 Jake Stella (ass Phileas Perrenoud et Oscar Gustafsson)

Grenoble : ; 42.32 Fredric Weigel (ass Juho Rautanen et Guillaume Leclerc) ; 46.39 Martin Karlsson (ass Pierre Crinon et Fredric Weigel) ; 65.00 François Beauchemin Pénalités 14 minutes contre Cergy-Pontoise 6 minutes contre Grenoble



Cergy surprend Grenoble



Départ assez tonique des deux équipes sans pour autant être dans une intensité folle. Les Brûleurs de loups sont dans la maitrise et les Jokers dans une belle application défensive. Pourtant après 1’30’’ de jeu, sur un lancement transversal rapide, Matias Bachelet déborde et se présente seul face à Olivier Richard mais le jeune attaquant français se manque un peu et ne cadre pas. Première avertissement sans frais pour les pensionnaires de l’Aren’ice. Peu après, suite à une nouvelle action chaude sur le but cergypontain, Jakub Müller est appelé en prison pour retard de jeu (02.48).



Le powerplay isérois, le deuxième de la ligue pour le moment, s’installe bien mais la boite défensive francilienne, la 6ème de la ligue, tient bien le choc et réussit son penalty kill. Les Grenoblois continuent ensuite à bien faire tourner le palet sans toutefois emballer la rencontre et sans véritablement déstabiliser la vaillante défense verte. A ce petit jeu, les visiteurs frôlent la correctionnelle. Sur un revirement Ben Sokay bien lancé dans la profondeur grille la politesse aux défenseurs mais Jakub Stepanek gagne le face à face (05.45).





Cergy reste concentré et vaillant en défense face à des Isérois qui jouent sur un rythme de sénateurs. Du coup, Filip Bratt, la dernière recrue défensive francilienne, remonte toute la glace pour décocher un joli lancer mais le gardien tchèque arrête la tentative du jeune suédois (8.45). Grenoble continue à dominer et, à la mi-période, c’est Sven Karlsson bien démarqué dans le slot qui oblige Richard à faire un arrêt décisif.



Alors que rien n’est fait, les Jokers s’engaillardissent et brisent l’égalité. Suite à un bon forecheck, Oscar Gustafsson travaille dans le coin pour Phileas Perrenoud derrière le net lequel d’une petite passe bien ajustée trouve Jake Stella démarqué devant la zone gardien. Le suèdo-américain reprend victorieusement (1-0, 14.36)



Sans doute un peu surpris et vexés les Brûleurs de loups finissent fort la période et suite à une action chaude sur le but de Richard où ensuite cela brasse un peu, Müller et Guillaume Leclerc sont priés d’aller se calmer sur le banc des punis pour dureté (17.59). Malgré le forcing de Grenoble, Cergy vire en tête à la première pause.



Grenoble : 17

Cergy profite d’emblée d’une erreur de Grenoble



Il ne fallait pas regagner sa place en retard à la reprise du jeu car, sur la première action, les cergypontains doublent la mise. Sur l’engagement, encore gagné par les isérois, le palet arrive en retrait sur Alexis Binner qui manque son contrôle et se retrouve immédiatement sous la pression de Gustafsson. La rondelle est récupérée par Stella qui s’avance dans le haut du slot et crucifie Stepanek (2-0, 20.09). Avec ce doublé, Stella donne un peu plus de marge à son équipe.



Les Jokers sont alors bien en jambes et Matias Bachelet file au cachot pour avoir fait trébucher Jarrett Lee (21.82). Même si c’est face à la 3ème plus solide boite défensive de la ligue, crédités du 4ème jeu de puissance à ce stade de la compétition, les franciliens disposent d’une belle opportunité pour enfoncer le clou. Ils n’en feront rien. Pourtant cela partait bien avec une belle mise en position de Lee bien lue par Stepanek mais, sur un palet anodin revenu dans leur défensive, les Jokers cafouillent entre Richard et Patrick Coulombe obligeant ce dernier ensuite à commettre un slashing sur Karlsson qui se présentait idéalement devant la cage (22.34).





Perrenoud en contre a bien un face à face avec le portier isérois mais ce dernier lui dit non. Valentin Grossetete répond par un joli tir du revers mais les gardiens restent impériaux. A 5 contre 5, Grenoble hausse un peu le rythme et Kamil Sadlocha, la nouvelle recrue des Brûleurs de loups se met en évidence. Sur une nouvelle belle infiltration, le polonais est victime d’un cinglage de Müller (26.16). Le gros travail défensif des verts paye face à des grenoblois qui bombardent mais à côté. La pénalité est tuée et les cergypontains manquent de creuser l’écart quand sur un pressing avant, Sayam Limtong hérite du puck, s’avance et oblige le gardien à un nouvel arrêt (31.30).



L’intensité monte un peu et Antoine Addamo (33.40) puis Stella (34.52) sont successivement appelés sur le banc des punis, pour des cinglages pas toujours évidents vu des tribunes. La solidarité et le sens du sacrifice sont admirables du coté de Cergy qui tue la double pénalité. Peu après les franciliens se créent même une situation chaude sur la cage de Stepanek qui veille au grain.



Le dernier puni du tiers est encore cergypontain, cette fois c’est Vincent Melin jugé coupable de retenir la crosse d’un adversaire (38.57). Malgré le siège en règle que leur imposent les grenoblois les Jokers repartent au vestiaire avec 2 longueurs d’avance.



Grenoble : 13

Grenoble revient à hauteur



Dès la reprise les Brûleurs de loups forcent pour convertir le reliquat de pénalité mais en vain. Grenoble semble néanmoins avoir appuyé sur l’accélérateur et la domination est forte. Ce n’est sans doute pas sur l’action la plus limpide qu’ils y parviennent mais les isérois réduisent l’écart. Juho Rautanen, sur la droite devant la bleue, lance à la cage dans une forêt de joueurs où Fredric Weigel dévie suffisamment la trajectoire pour que Richard soit surpris (2-1, 42.32).



Grenoble est plus pressant et Christophe Boivin est à deux doigts d’égaliser sur un rush (44.30). Les Jokers souffrent mais tiennent, Richard multipliant alors les arrêts. L’égalisation iséroise intervient cependant sur une magnifique action. Weigel trouve Pierre Crinon à l’opposé lequel sert en bas du slot Karlsson dont la déviation fait filoche (2-2, 46.39).





Grenoble veut plier l’affaire mais Cergy résiste et réagit, alors Karlsson file au gnouf pour avoir retenu Coulombe (49.29). Cette fois la boite iséroise annihile très facilement le jeu de puissance francilien.



Ensuite avec le temps qui s’écoule pour la seconde moitié de tiers, les Brûleurs de loups monopolisent de plus en plus le palet et les actions cergypontaines sont plus rares. Les toutes dernières minutes relèvent plus d’un jeu d’attaque/défense dans la zone défensive de Cergy qu’autre chose mais finalement rien ne passe. Les 2 équipes se partageront les points.



Grenoble : 16

Overtime : Cergy rate le coche



A la vue de la fin du T3 Grenoble semble être en mesure de plier rapidement l’extra time et d’ailleurs le commence bien. Pourtant les Jokers reprennent possession du palet et enchainent les occasions. C’est d’abord sur une tentative de Melin que Stepanek réalise un arrêt de très grande classe puis ensuite sur 2 tentatives de Lee.

Pour les Brûleurs de loups Binner aurait pu clore les débats mais Richard fait l’arrêt. Ensuite les franciliens peuvent être déçus car en fin de prolongation Bratt s’arrache et place un lancer sur lequel le portier blanc est secondé par son poteau. Finalement personne ne trouve le chemin des filets.



Tirs cadrés : Cergy : 4

Grenoble : 1

Séance de tirs au but



Les Brûleurs de loups s’imposent (3-2) dans la séance.

Tireurs de Cergy Résultats Tireurs de Grenoble Résultats Jake Stella Tentative manquée Aurélien Dair Tentative manquée Sayam Limtong Tentative manquée Christophe Boivin Tentative manquée Colin Delatour Tentative manquée Kamil Sadlocha Tentative réussie Oscar Gustafsson Tentative réussie Sacha Treille Tentative réussie Philéas Perrenoud Tentative réussie François Beauchemin Tentative réussie

Avec cette nouvelle défaite, la 7ème de rang, les Jokers restent englués à la 9ème place. Ils marquent néanmoins un précieux point et ont démontré sur la glace qu’ils n’étaient pas loin de pouvoir sortir de cette spirale négative. Il leur faut désormais bien récupérer pour se préparer à défier lundi les Boxers de Bordeaux, une bête blessée, à la patinoire de Mériadeck. Ce match sera riche en enseignements face à un adversaire lui aussi mal classé et ne demandant qu’à enfin lancer sa saison.



Pour Grenoble, avec cette victoire, sans doute imaginée plus facile en Isère, c’est un léger recul à la 5ème place. Les BDL peuvent néanmoins sereinement se préparer pour la réception des Aigles de Nice, un adversaire direct.







Meilleurs joueurs du match :



Fredric Weigel pour les Brûleurs de loups



Meilleurs joueurs du match :

Fredric Weigel pour les Brûleurs de loups

Philéas Perrenoud pour les Jokers

Avec cette nouvelle défaite, la 7ème de rang, les Jokers restent englués à la 9ème place. Ils marquent néanmoins un précieux point et ont démontré sur la glace qu'ils n'étaient pas loin de pouvoir sortir de cette spirale négative. Il leur faut désormais bien récupérer pour se préparer à défier lundi les Boxers de Bordeaux, une bête blessée, à la patinoire de Mériadeck. Ce match sera riche en enseignements face à un adversaire lui aussi mal classé et ne demandant qu'à enfin lancer sa saison.

Pour Grenoble, avec cette victoire, sans doute imaginée plus facile en Isère, c'est un léger recul à la 5ème place. Les BDL peuvent néanmoins sereinement se préparer pour la réception des Aigles de Nice, un adversaire direct.







