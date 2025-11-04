Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Bordeaux vs Cergy-Pontoise

4 - 1 (0-0 3-0 1-1) Le 13/10/2025 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Cergy-Pontoise ]

Bordeaux s'impose à domicile

Reportage PHOTOS et VIDEO sur la 9ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer face aux Jokers de Cergy Pontoise.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 14/10/2025 à 07:31

FICHE TECHNIQUE



2913 spectateurs Arbitres : MM. Crédit et Garbay assistés de MM. Barthélémy et Damongeot Buts :

Bordeaux : 24.45 Mathieu Pompéi (ass Loïc Farnier et Jakub Kindl) ; 32.54 Tommy Giroux (ass Maxim Lamarche et Julien Guillaume) ; 36.28 Mathieu Pompéi (ass Jakub Kindl et Jérémy Beaudry) ; 57.17 Loïc Farnier (ass Loïk Poudrier et Mathieu Pompéi)

Cergy-Pontoise : ; 56.17 Phileas Perrenoud (ass Sayam Limtong) Pénalités 10 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Cergy-Pontoise





