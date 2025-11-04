 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Bordeaux vs Cergy-Pontoise
4-1
(0-0 3-0 1-1)
Le 13/10/2025
Mériadeck de Bordeaux
Bordeaux s'impose à domicile
 
Reportage PHOTOS et VIDEO sur la 9ème journée de la saison 2025-2026 du Championnat français Elite 'Ligue Magnus" de hockey sur glace qui a vue les Boxers de Bordeaux s'imposer face aux Jokers de Cergy Pontoise.
 
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographe © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 14/10/2025 à 07:31
FICHE TECHNIQUE

2913 spectateurs
Arbitres : MM. Crédit et Garbay assistés de MM. Barthélémy et Damongeot
Buts :
Bordeaux : 24.45 Mathieu Pompéi (ass Loïc Farnier et Jakub Kindl) ; 32.54 Tommy Giroux (ass Maxim Lamarche et Julien Guillaume) ; 36.28 Mathieu Pompéi (ass Jakub Kindl et Jérémy Beaudry) ; 57.17 Loïc Farnier (ass Loïk Poudrier et Mathieu Pompéi)
Cergy-Pontoise : ; 56.17 Phileas Perrenoud (ass Sayam Limtong)
Pénalités
10 minutes contre Bordeaux
6 minutes contre Cergy-Pontoise

   




