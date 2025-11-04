Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 9ème journée : Grenoble vs Nice 5 - 1 (2-0 2-0 1-1) Le 12/10/2025 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Nice ] Les Aigles se brûlent les ailes à Grenoble Après une mémorable victoire en CHL face à Lausanne leur offrant une bonne chance de qualification an 1/8e, les BDL ont été, pour la 3e fois consécutive en championnat, contraints aux tirs aux buts. Ils sont actuellement 5e du championnat à 2 points de la 3e place du podium occupée par une surprenante équipe de Nice qu’ils reçoivent justement ce soir. Les Aigles n’ont qu’une défaite sèche face à Anglet ; ils ne se sont inclinés qu’aux tirs aux buts chez les Dragons de Rouen. Cette équipe n’est donc pas à prendre à la légère et fera un excellent match de préparation en vue du déplacement à Prague. Alors que Deschamps et Koudri sont de retour, Gueurif et Mallet pointent à l’infirmerie pour les locaux, Nice semble être au complet. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 12/10/2025 à 12:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Puriere assistés de MM. Biot et Briolat Buts :

Grenoble : 08.52 François Beauchemin (ass Sacha Treille et Juho Rautanen) ; 12.45 Christophe Boivin (ass Pontus Englund et Alexis Binner) ; 35.27 Alexis Binner (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 36.38 Axel Prissaint (ass Adel Koudri et Nicolas Deschamps) ; 40.49 Christophe Boivin (ass Sacha Treille et François Beauchemin)

Nice : ; 59.30 Charles-Antoine Roy (ass Samuel Regis et Jordan Mugnier) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Nice



Les Niçois pressent haut gênant le jeu grenoblois, sans pour autant inquiéter Pintaric. De l’autre coté Shank sors 2 boucliers avant que Pintaric ne sauve face à Morillon puis Nogaretto. Après 6 minutes plutôt à l’actif des sudistes, le premier vrai temps fort des locaux mène à l’ouverture du score par Treille que le banc des Aigles trouvent un peu trop sur le gardien et demandent l’arbitrage vidéo. Les zébrés invalident alors fort justement le but. Nice s’en sort bien, pas pour longtemps car Beauchemin admirablement servi par Treille ne laisse aucune chance à Shank [1-0]. Les BDL ont clairement enclenché la seconde ! Ils investissent la zone offensive, offrent une démonstration de vitesse et de technique, mais leurs tentatives sont stoppées par une solide défense et un gardien vigilant face à Treille ou encore Crinon. Boivin pousse la rondelle relâchée par Shank sur un gros lancer d’Englund [2-0]. Grossetête puis Koudri ne sont pas loin d’aggraver le score. Crinon intercepte une passe décisive sur un 2 contre 1 Niçois lors d’une rare incursion depuis 10 minutes. Boivin en pleine maîtrise technique enchaîne les lancers mais le gardien lui ferme la porte, ou est sauvé par son poteau. Les Aigles ont été pris de vitesse et n’ont su maintenir leur pression des premières minutes. Ils auraient malgré tout pu revenir au score juste avant la sirène sans l’intervention décisive de Pintaric, une action qui mène également à lapremière pénalité du match.



Engagements : 7-6 Grenoble

Tirs : 17-7 Grenoble.



photo: Delphine Verdonnet

Nice commence ainsi le deuxième acte en supériorité, le palet circule bien, Loizeau trouve la mitaine sans rebond du portier local pour ce qui sera leur seule occasion. Nogaretto n’a pas plus de succès mais les Aigles maintiennent les Grenoblois dans leur zone. Nobes échoue à nouveau sur Pintaric qui ne laisse décidément aucun rebond. Il faut attendre 6 minutes pour la première offensive des locaux, mais Englund trouve le poteau. Pintaric doit encore dévier face à Johansson, Nice montre enfin du bon jeu, ne laissant que des miettes à leurs hôtes. Grenoble sort de sa réserve à mi match, mais Shank ne s’est pas endormi et dit non sur les nouvelles tentatives. Pintaric sauve ensuite face à Nogaretto, puis Ruel et Larinmaa, mais une faute offensive de Roy coupe l’élan Niçois. L’unité spéciale grenobloise est parfaitement installée, Binner de la bleue fait à nouveau trembler le filet, le gardien masqué ne peut rien [3-0]. Nice accuse le coup et laisse Prissaint se faufiler dans la défense pour un filet solitaire [4-0]. Une dernière intervention de Pintaric face à Cherkowski conclu ce tiers où Nice, bien que dominateur, s’est fait punir par des locaux diablement efficaces.



Engagements : 11-10 Grenoble

Tirs : 12-8 Nice



photo: Delphine Verdonnet

Charpentier garde la cage des Niçois pour le dernier tiers qui commence très mal pour eux avec une pénalité. Boivin crucifie le nouvel entrant d’un tir sur réception rapide et précis [5-0]. Nice obtient à son tour un jeu de puissance, mais les Aigles s’emmêlent les patins et peinent à s’installer en zone offensive. Il faudra plus d’une minute à Nobes pour lancer à la cage mais Pintaric capte la rondelle. Au complet, les Grenoblois reprennent les rênes, Fertin et Englund voient leurs tentatives sauvées par le portier alors que Leclerc trouve le poteau. Pourtant Cirgues trouve par 2 fois une faille dans la défense, mais la mitaine ferme de Pintaric est à la conclusion. Grenoble part encore à la faute, le jeu de puissance est cette fois mieux installé, Johansson échoue à son tour sur le cerbère local. Une perte de palet a failli permettre à Grossetête de scorer en infériorité mais Charpentier à bien réagi. On approche des deux denières minutes, Binner lance par 2 fois sans succès alors que son binôme commet une faute et laisse ses coéquipiers en infériorité numérique pour la fin de la rencontre. Regis lance dans le trafic, Roy dévie dans la lucarne, Pintaric ne peut rien [5-1]. Dommage Pintaric était proche de son premier blanchissage de la saison !



Engagements : 12-10 Grenoble

Tirs : 10-9 Nice



photo : Delphine Verdonnet





Grenoble s’offre une nouvelle belle victoire à domicile, célébrant de belle manière le retour de 2 blessés et revenant ainsi à 3 points des coleaders Angevins et Rouennais. Il va falloir basculer très vite à nouveau sur la CHL, un autre exploit est à réaliser en république tchèque.

Les Niçois ont un peu déçu. Compte tenu de leur place sur le podium on s’attendait à mieux de leur coté. Ce n’est encore que le début de saison, et c’est leur premier faux pas. Les prochains face à face seront certainement tout autre.



© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







