Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 1 : Grenoble vs Angers 3 - 1 (0-1 2-0 1-0) Le 27/03/2026 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Angers ] Un match fermé pour Grenoble Début des demi-finales entre Grenoble qui reçoit Angers ce vendredi. Le deuxième de saison régulière (Grenoble) retrouve le troisième (Angers). C’est ce qui était prévu par les parieurs en début de play offs mais Briançon comme Nice ont obligé les favoris à s’employer dès les quarts de finale. Les deux équipes bataillent depuis quelques années désormais lors des moments forts de fin de saison. Cette année encore, les rencontres entre les Ducs et les BDLs ont fait les gros titres avec notamment l’altercation entre Pierre Crinon et Matt O’Connor (qui n’a toujours pas repris la compétition depuis le 30 Novembre 2025). On espère donc voir du beau hockey comme souvent en play offs avec une intensité qui monte d’un cran mais un certain respect entre les différents acteurs. Pour Grenoble, les absents sont nombreux avec Guerif et Bachelet qui sont out pour la fin de saison. Mallet, Karlsson et Rautanen sont toujours blessés tandis que Crinon est suspendu et ne pourra reprendre que lors d’un éventuel match 6. Angers a aussi son lot de blessés avec Prapavessis, Gaborit, Centazzo et Ritz. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 28/03/2026 à 00:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4087 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 25.03 Guillaume Leclerc (ass François Beauchemin et Christophe Boivin) ; 38.45 Valentin Grossetete (ass Nolan Zajac et Axel Prissaint) ; 59.59 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et Pontus Englund)

Angers : 03.56 Jordan Herve (ass Romain Gutierrez et Téo Sarliève) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Angers



Réactions des coachs et de François Beauchemin en bas de page



Prissaint sera moins à son avantage sur une nouvelle erreur défensive qui coute chère, comme face à Briançon. Hervé dévie une passe de Gutierrez et ouvre la marque (0-1 3’56).



Les deux équipes peinent à faire du jeu. Il faut attendre la première pénalite du match contre Onno, l’ex grenoblois, pour voir les isérois venir inquiéter Smith. Dair a bien suivi et prend un rebond intéressant (11’47).



Engagements : 12/5 Grenoble

Tirs : 12/8 Grenoble (et non 20 tirs pour Grenoble comme annoncé par la table de marque !)

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble doit réagir et parvient à profiter d’une erreur de placement de la défense d’Angers pour égaliser.



Leclerc est parfaitement servi de l’arrière par Beauchemin. L’international français part en break et ajuste Smith dans le haut du filet (1-1 25’03).



Angers a par deux fois une chance de but avec son top scoreur Archambault (32’ et 36’) mais Pintaric veille et repousse le danger.



Un surnombre est sifflé contre Grenoble. C’est pourtant bien dans ce moment à priori délicat que Grenoble va prendre la tête. Grossetete récupère un palet, joue bien le coup avec la défense des Ducs trop laxiste et vient battre Smith d’un lancer du revers (2-1 38’45).



Les Ducs ne sont pas loin de l’égaliser mais Pintaric et la défense des BDL se mettent à plusieurs dans le slot pour repousser le palet qui devient difficile à localiser tant il y a de joueurs dans la zone de but (39’50).



Engagements : 12/11 Angers

Tirs : 11/9 Grenoble

photo : Delphine Verdonnet Angers doit reprendre les choses en main mais n’y parvient pas. Les occasions sont peu nombreuses pour les Ducs qui manquent de créativités offensives.



Et même en power play, Angers n’arrive pas à s’installer et à venir titiller Pintaric (50’).



Rouhiainen est peut être le seul à venir inquiéter Pintaric qui sort une belle parade (57’). Angers a le puck mais n’en fait pas grand-chose. Le coach Paredes prend son temps mort et sort logiquement son gardien. Grenoble en profite par Treille qui lance au fond (3-1 59’59).



Les deux équipes viennent au centre de la glace pour la cérémonie de fin de rencontre. Les arbitres interviennent un peu tard pour dire qu’il reste encore une seconde à jouer. Tout le monde est obligé de ressortir de la glace pour le dernier face off de la rencontre. Il aura bien lieu (avec encore le tapis officiel sur la glace et la moitié du staff qui auront donc droit à une présence et leurs noms sur la feuille de match).



Engagements : 8/6 Grenoble

Tirs : 13/9 Grenoble



Grenoble a fait le job dans une rencontre fermé. On n’était pas sur un grand match avec de multiples rebondissements mais il faut savoir remporter ce genre de victoires pour aller au bout et au final, cela fait déjà 1-0 pour Grenoble et c’est ce qu’il faut retenir avant de passer rapidement à la seconde manche dès demain.

Pour Angers, il faudra faire preuve de plus d’imagination en zone offensive pour espérer un tout autre résultat. Ce sont les jeunes grenoblois qui donnent le ton dans cette partie avec De Smitt qui presse et parvient à chiper le palet dans la crosse de Manning pour partir au but de Smith qui fait l’arret (2’54).Les deux équipes peinent à faire du jeu. Il faut attendre la première pénalite du match contre Onno, l’ex grenoblois, pour voir les isérois venir inquiéter Smith. Dair a bien suivi et prend un rebond intéressant (11’47).Engagements : 12/5 GrenobleTirs : 12/8 Grenoble (et non 20 tirs pour Grenoble comme annoncé par la table de marque !)Grenoble doit réagir et parvient à profiter d’une erreur de placement de la défense d’Angers pour égaliser.Angers a par deux fois une chance de but avec son top scoreur Archambault (32’ et 36’) mais Pintaric veille et repousse le danger.Un surnombre est sifflé contre Grenoble. C’est pourtant bien dans ce moment à priori délicat que Grenoble va prendre la tête.Les Ducs ne sont pas loin de l’égaliser mais Pintaric et la défense des BDL se mettent à plusieurs dans le slot pour repousser le palet qui devient difficile à localiser tant il y a de joueurs dans la zone de but (39’50).Engagements : 12/11 AngersTirs : 11/9 GrenobleAngers doit reprendre les choses en main mais n’y parvient pas. Les occasions sont peu nombreuses pour les Ducs qui manquent de créativités offensives.Et même en power play, Angers n’arrive pas à s’installer et à venir titiller Pintaric (50’).Rouhiainen est peut être le seul à venir inquiéter Pintaric qui sort une belle parade (57’). Angers a le puck mais n’en fait pas grand-chose.Les deux équipes viennent au centre de la glace pour la cérémonie de fin de rencontre. Les arbitres interviennent un peu tard pour dire qu’il reste encore une seconde à jouer. Tout le monde est obligé de ressortir de la glace pour le dernier face off de la rencontre. Il aura bien lieu (avec encore le tapis officiel sur la glace et la moitié du staff qui auront donc droit à une présence et leurs noms sur la feuille de match).Engagements : 8/6 GrenobleTirs : 13/9 GrenobleGrenoble a fait le job dans une rencontre fermé. On n’était pas sur un grand match avec de multiples rebondissements mais il faut savoir remporter ce genre de victoires pour aller au bout et au final, cela fait déjà 1-0 pour Grenoble et c’est ce qu’il faut retenir avant de passer rapidement à la seconde manche dès demain.Pour Angers, il faudra faire preuve de plus d’imagination en zone offensive pour espérer un tout autre résultat. photo: Jean-Christophe Salomé





VIDEO

Les moments forts de la rencontre







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