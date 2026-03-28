Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 2 : Grenoble vs Angers 4 - 1 (0-0 2-1 2-0) Le 28/03/2026 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Le second point pour Grenoble ! Grenoble a offert une prestation convaincante lors du premier acte pour l’emporter face aux Angevins un peu en dessous. Ces derniers doivent donc réagir ce soir et ouvrir le jeu pour égaliser dans la série et se rendre la tâche plus sereine pour la suite à la maison. Les locaux doivent rester discipliner, limiter les erreurs et ne rien offrir aux Ducs. Même si les 2 équipes comptent de nombreux titulaires absents, elles ont assez de profondeur de banc pour avoir un bon niveau. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 29/03/2026 à 10:42 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Herrault et Rauline assistés de MM. Yssembourg et Mercier-Landry Buts :

Grenoble : ; 36.39 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Pontus Englund) ; 37.49 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Guillaume Leclerc) ; 51.09 François Beauchemin (ass Christophe Boivin et Nolan Zajac) ; 57.48 Antoine Fertin (ass Axel Prissaint et Fredric Weigel)

Angers : 23.32 Téo Sarliève (ass Jordan Herve et Jere Rouhiainen) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Angers



Réactions des coachs et de Aurélien Dair en bas de page

photo: Jean-Christophe Salomé

La partie démarre sur les chapeaux de roue mais transpercer les lignes de défense s’avère compliqué. Smith est le premier à dévier un lancer adverse ; Sarlieve sur une longue passe lors d’un changement de ligne grenoblois trop lent échoue sur Pintaric. Ce dernier s’impose à nouveau face à Archambault. Angers donne du travail à Pintaric et la pression devant sa cage augmente alors que les actions grenobloises sont plus sporadiques et moins dangereuses jusqu’à mi tiers où le jeu marque un peu le pas. Grenoble s’offre 2 grosses occasions mais Smith ne fléchit pas. Angers bénéficie d’un premier jeu de puissance mais se fait contrer à nouveau par Grossetête qui ne trompe pas le portier cette fois. Décidément les Ducs ont du mal dans cette phase de jeu pourtant avantageuse et ne peut lancer que 2 fois avant le retour du puni. Quelques arrêts des gardiens ponctuent cette fin de tiers qui fut assez soutenu malgré le peu de tirs.



Engagements : 7/6 Grenoble

Tirs : 10/7 Angers



photo : Jean-Christophe Salomé On pense que le second vingt part aussi vite que le premier avec un lancer de Dair stoppé suivi dans la foulée d’un d’Archambault pour un arrêt de Pintaric. Un faux rythme s’installe, le palet est évacué en fond de classe sans que les protagonistes ne se le contestent ; chacun attend que l’autre s’installe sans grande conviction. Sarlieve profite de cette nonchalance, pris en sandwich par 2 défenseurs il parvient à s’extirper et tromper Pintaric du revers [0-1]. Prissaint se prend une crosse au visage non sifflée, se fait justice et est envoyé en prison. Mais la supériorité numérique n’est pas le point fort des Angevins, seul Donaghey s’ouvre une fenêtre de tir mais ne surprend pas Pintaric. Pourtant menés au scores, les grenoblois ne montrent pas de signe de rébellion, sont même attentistes et semble vouloir jouer des contres. Le premier jeu de puissance grenoblois est bien installé mais manque de précision. La seconde unité spéciale monte alors sur la glace, Dair tente sa chance et fait mouche [1-1]. Dans la foulée une triangulaire Leclerc, Boivin, Beauchemin permet de contourner la cage et de conclure en cage ouverte [1-2]. Viksten et Charbonneau tentent en fin de période d’arracher l’égalisation mais Pintaric ne laisse rien. Grenoble renverse le score en fin de tiers pourtant encore dominé par des angevins peu efficaces.



Engagements : 14/9 Grenoble

Tirs : 12/7 Angers



photo: Delphine Verdonnet Les grenoblois pensent marquer dès le retour des vestiaires, mais le but est fort logiquement refusé puisque l’arbitre avait sifflé prématurément. L’intensité du premiers tiers n’est cependant toujours pas revenue. On notera la présence de Leclerc sur la première ligne avec Boivin et Beauchemin, échange surprenant avec Grossetête qui excellait entre les 2 canadiens. A mi tiers, Grenoble installe un nouveau jeu de puissance bien repoussé dans un premier temps. Cependant Beauchemin se lance, passe en revue l’effectif angevin et conclu d’un joli revers au-dessus de l’épaule de Smith [3-1]. Peu après Treille se procure une double occasion, ça chauffe devant la cage des Ducs qui semblent voir le match leur échapper. Un début de bagarre Englund-Maning voit le grenoblois seul être pénalisé mais pas de jeu de puissance pour les visiteurs. Smith est rappelé à son banc à 3’ de la sirène, Pintaric lance de loin mais loupe de peu la cage délaissée. C’est finalement Fertin qui, un peu plus tard, s’offre la cage vide [4-1]. Le score ne bouge plus malgré les quelques tentatives angevines.



Engagements : 9/8 Grenoble

Tirs : 11/7 Grenoble



Malgré une rencontre qui n’a pas été d’un haut niveau, dans une ambiance qui n’a pas encore tout à fait le goût de play-off, Grenoble assure l’essentiel en remportant leurs deux rencontres à domicile.

Angers n’a pas construit un jeu assez rapide, ni assez physique, pour perturber le calme relatif de leurs hôtes et a manqué d'efficacité devant la cage.

Cela dit rien n’est joué dans cette série puisque les Ducs vont avoir 2 rencontres mardi et mercredi à l’Icepark où Grenoble ne s’est pas imposé cette saison. La dernière victoire grenobloise en glace angevine était le 1er avril 2025… un signe peut-être ?

photo: Jean-Christophe Salomé



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article gigijj a écrit le 29/03/2026 à 14:20 Bien dommage que les enregistrements des interviews soient si mauvaise qualité. Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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