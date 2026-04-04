Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 5 : Grenoble vs Angers 3 - 1 (1-0 1-1 1-0) Le 04/04/2026 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Angers ] Boivin montre la voie à ses partenaires Match 5 dans cette demi-finale entre les grenoblois et les angevins. Les deux équipes sont à égalité avec deux victoires partout. Jusqu’à présent, l’équipe qui recevait l’a toujours emporté mais toujours dans la difficulté. Angers ne pourra compter sur son portier Smith qui est blessé suite à un contact avec Sacha Treille sur la fin du match 4. Leveque prend place dans la cage. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 05/04/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Peyre assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Grenoble : 12.46 Christophe Boivin (ass Nolan Zajac et François Beauchemin) ; 36.56 Pontus Englund (ass Sacha Treille et Valentin Grossetete) ; 59.52 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Valentin Grossetete)

Angers : ; 34.19 Ethan Cap (ass Orrin Centazzo) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Les dix premières minutes de jeu sont hachées par des pénalités. C’est tout d’abord Weigel qui part en prison après seulement trente secondes de jeu. Le power play angevin ne durera pas deux minutes car Hervé est ensuite sanctionné pour cinglage (1’35).



Leveque est mis à contribution par Weigel qui lance mais le jeune portier sort une belle mitaine (5’46).



Grenoble est néanmoins trop indiscipliné. Beauchemin puis Mallet partent faire un tour en prison. Heureusement pour les grenoblois, Angers n’arrive pas à trouver la faille devant Pintaric même si on était pas loin de l’ouverture du score sur un palet perdu de vue par Pintaric dans l’enclave… (7’).



Angers se met à son tour en infériorité par Ritz (11’). Charbonneau tente sa chance en infériorité et prend un bon lancer repoussé par Pintaric (11’15).



C’est finalement Boivin qui va montrer la voie à ses partenaires en prenant un bon lancer du poignet qui fait mouche (1-0 12’46) en supériorité.



Une nouvelle pénalité contre Beauchemin, la seconde du match, permet à Angers de pousser fort. Hervé tente la petite déviation devant Pintaric puis Kerbashian prend son shoot mais rien n’y fait, Angers n’arrivera pas à marquer durant ce premier tiers malgré toutes ces pénalités contre Grenoble…



Engagements : 9/8 Angers

Tirs : 15/9 Angers

photo: Jean-Christophe Salomé

Weigel, blessé à la fin du premier tiers sur une coupure, ne reviendra pas sur la glace.



Le second tiers débute timidement. Les occasions sont pauvres. Le jeu reste souvent brouillon et les passes propres ont du mal à s’enchainer des deux cotés.



Beauchemin prendra bien un lancer sur le casque de Leveque qui aura fait son job ce soir (27’20).



Après dix minutes dans la seconde période, Angers ne compte que trois lancers…



Angers tente de jouer un peu plus physique à l’image de son capitaine Gaborit qui place quelques mises en échec. Et les Ducs vont alors égaliser par son défenseur Cap qui s’y reprend à deux fois pour venir battre de près Pintaric (1-1 34’19).



Grenoble doit faire clairement plus pour venir battre Leveque et remporter ce match. Boivin prend les choses en main et tente de repiquer au centre avant de lancer (36’27).



Englund prend sa chance en revers (36’34) puis dans la foulée, dans un jeu clair, net et précis, Englund viendra battre dans le haut du filet Leveque pour un joli but collectif (2-1 36’56).



Ce but vient récompenser la domination grenobloise dans ce second tiers.



Engagements : 16/13 Angers

Tirs : 15/6 Grenoble

photo : Delphine Verdonnet

Le jeu reste brouillon des deux cotés sur le troisième tiers. Les BDL n’arrivent pas à marquer ce troisième but qui peut donner de l’air et une victoire définitive.



La première ligne grenobloise travaille fort dans les bandes pour ressortir le palet à l’image de Mallet qui parvient à trouver Boivin qui lance (50’).



Angers prend son temps mort à 2’20 de la fin et sort son gardien. Boivin, dans tous les bons coups ce soir, parvient à trouver la cage vide et donner la victoire aux siens (3-1 59’52).



Engagements : 5/4 Angers

Tirs : 9/7 Angers



Une nouvelle fois dans cette demi-finale, l’équipe qui recevait s’est imposée. Et une nouvelle fois, le score a été très serré mais Grenoble a su faire le dos rond dans le premier tiers avec trop de pénalités, avant de prendre les devants en seconde période et tenir bon en toute fin de rencontre. Le match 6 promet à Angers une nouvelle bataille mais cette fois ci, les Ducs n’auront plus le droit à l’erreur. Les statistiques parlent néanmoins pour eux avec 4 victoires à l’Ice Parc face à Grenoble cette saison. Il faudra confirmer cette stat pour revenir à Grenoble pour un match 7 dès mercredi.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...