[ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble offre le 1er point à Amiens Les Brûleurs De Loups ont du patienté plus d'une semaine pour connaître leurs adversaires du soir. Ce sont donc les Gothiques au programme, ces derniers ont sorti les champions en titre au terme des 7 matches d'une série à rebondissements. Les grenoblois sont frais, les amiénois enchaînent les rencontres et sont dans le rythme. En saison régulière Grenoble a blanchi 2 fois Amiens à Pôle Sud mais a perdu la dernière confrontation au Coliseum. La saison d'Amiens est d'ores et déjà réussie, Grenoble n'a plus de joker… cette série s'annonce intense. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 15/03/2025 à 09:00



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Briolat et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 26.39 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et Adel Koudri) ; 42.30 Alexis Binner (ass Matija Pintaric) ; 43.20 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 59.18 Sacha Treille (ass Alexis Binner et François Beauchemin)

Amiens : 19.41 Zachary Lavigne (ass Kristjan Cepon et James Phelan) ; 36.05 James Phelan (ass Ilies Djemel et Zachary Lavigne) ; 55.51 Bastien Maia (ass Janis Svanenbergs et Kristjan Cepon) ; 58.06 Janis Svanenbergs (ass Rudy Matima et Aleksandar Magovac) ; 70.00 Julien Tessier Pénalités 2 minutes contre Grenoble 33 minutes dont 5 à Lepage contre Amiens



Photographe Laurent Lardière Amiens remporte le premier match





Le palet circule bien des 2 côtés mais il faut attendre la 3e minute pour voir un premier lancer d’Hardy sans difficulté pour Kozun. Il y a beaucoup de mouvement dans le jeu mais peu d’occasions. Le premier jeu de puissance grenoblois pourrait en apporter mais la défense est solide, seul Dair s’offre un lancer dévié par le gardien non masqué. Grenoble continue de monopoliser le palet mais ne trouve pas la faille par Boivin (10e) Fleury (11e) ou encore Binner (13e).

La bataille le long des bandes fait rage et Grenoble ne laisse pas Amiens installer son jeu en zone offensive. Hardy fait le tour de la cage, veut glisser le palet au raz du poteau mais Kozun ne se fait pas avoir. La première grosse occasion amiénoise est amenée par Roussel pour Torquato bien dévié par Pintaric. En fin de tiers Grenoble joue une nouvelle supériorité numérique copie conforme de la première avec un seul tir de Dair. De retour au complet, les grenoblois se font surprendre juste avant la sirène. Lavigne oublié par la défense est bien servi par Cebo et nettoie la lucarne de Pintaric qui ne peut rien [0-1].



Amiens peut s’estimer heureux de retourner au vestiaire avec cet avantage obtenu contre le cours du jeu. Grenoble aura été dominateur mais incapable de concrétiser, notamment lors des 2 jeux de puissances.



Engagements : 11/9 Grenoble

Tirs : 16/6 Grenoble



Photographe Laurent Lardière A.Binner redonne l'espoir aux grenoblois



Amiens redémarre bien mais commet une faute offensive. Le jeu de puissance est meilleur mais le filet ne tremble toujours pas malgré les tentatives de Boivin, Fleury et Hardy. Les tirs sont un peu trop faciles pour un gardien de la trempe de Kozun. Sur un engagement gagné par Koudri, Treille récupère la rondelle dans l’enclave et ajuste enfin Kozun proprement [1-1].



Plagnat, dans une position acrobatique, oblige Pintaric à sortir une belle mitaine (29e). Grenoble reprend le contrôle du jeu quelques minutes avant qu’un gros temps fort amiénois n’arrive : Djemel (32e), Maia (33e), Tessier (34e) ou encore Svanenbergs (35e) ne réveille Pintaric trop tranquille jusque là. Djemel embarque la défense en faisant le tour de la cage, centre sur Phelan qui ajuste proprement Pintaric [1-2].



Canada Air Line décolle pour un parfait tic-tac-toe à 3 contre 1 qui termine sur le poteau. Amiens a su concrétiser son gros temps fort pour conserver son avance alors que Grenoble s’est montré maladroit à la finition.



Engagements : 15/8 Grenoble

Tirs : 13/10 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Boivin à l 'attaque grenobloise



Après une courte période d’observation en début de 3e tiers, Binner remonte toute la patinoire, entre en zone entre 2 défenseurs et ajuste Kozun d’un lancer-balayé puissant [2-2].



Amiens s’offre à son tour un 3 contre 1 mais Pintaric sauve face à Tessier qui n’aurait pas du la jouer perso. Finalement Grenoble arrive enfin à prendre l’avantage par Boivin, servi par Beauchemin, qui ne loupe pas la cage ouverte [3-2].



Les grenoblois continuent d’enchaîner les lancers et permettent à Kozun de montrer l’étendue de son talent. Les amiénois ont du mal à tenir la cadence et ont du mal à se projeter vers l’avant. Ils tiennent bon en défense puis profitent d’une rare incursion en zone offensive pour égaliser. La paire Crinon-Southorn perd de vue le palet, Maia le récupère et le pousse en cage ouverte [3-3].



Il s’ensuit un contre assassin suite au lancer d’Hardy bloqué. Matima envoie Svanenbergs qui trompe Pintaric malgré le retour éclair de Boivin [3-4].



Grenoble pose son temps mort et fait sortir son gardien pour installer une attaque à 6 dans cette dernière minute. Treille dévie le gros lancer de Binner et arrache l’égalisation [4-4].



Place à la prolongation de 10 minutes après ce tiers à rebondissements.



Engagements : 19/10 Grenoble

Tirs : 17/5 Grenoble



Fleury n’est pas loin d’offrir la gagne dès l’entame mais se rate une fois de plus. Une pénalité est sifflée contre les grenoblois, mais Amiens commet aussi une faute. Grenoble domine encore et toujours son adversaire qui repart à la faute pour les 3 dernières minutes. La chance est malgré tout coté picards qui tiennent jusqu’à la sirène.



Engagements : 5/3 Grenoble

Tirs : 13/3 Grenoble



La séance de tirs au but tourne très vite à l’avantage des Gothiques avec 2 réalisations à 0.

Photographe Laurent Lardière Le portier amienois remporte son duel devant Bachelet

Amiens déjoue les pronostiques en s’imposant ce soir à l’issue d’un match où ils ont pourtant été dominés. Les grenoblois très disciplinés n’ont concédé aucune pénalité dans le temps réglementaire contrairement à leurs adversaires qui leurs ont offert 3 jeux de puissance dont ils n’ont su profiter. Lors de la prolongation les locaux ont également eu plus de 3 minutes en supériorité sans concrétiser. Leur maladresse à la finition s’est prolongée jusqu’en fusillade où les snipers sont resté muets, le gardien leur étant certainement « rentré dans la tête ».

Les Gothiques ont proposé la même défense sérieuse et dynamique que face à Rouen avec en dernier rempart un Kozun des grands soirs. Ils sont très vite sur le porteur du palet et coupent les passes, puis profitent finalement des miettes que leur laissent les adversaires pour marquer (4 buts sur 24 tirs seulement).

Amiens récupère donc l’avantage de la glace, mais ce soir à Pôle sud, les Brûleurs De Loups doivent renverser la vapeur pour ne pas se compliquer la tâche.

