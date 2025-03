Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 Finale - Match 2 : Grenoble vs Amiens 3 - 0 (0-0 2-0 1-0) Le 15/03/2025 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble égalise face à Amiens Après la petite surprise sur le match 1 qui a vu Amiens s’imposer après une séance de tirs aux buts, le match 2 devait voir une réaction coté Grenoble pour éviter de se mettre en difficulté sur cette série. Pour Amiens, pas de changement dans la tactique et à raison. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 16/03/2025 à 09:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Grenoble : 29.41 Aurelien Dair (ass Adel Koudri et Jordon Southorn) ; 31.40 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Jordon Southorn) ; 45.28 Matias Bachelet (ass Aurelien Dair et Nicolas Deschamps)

Amiens : Pénalités 2 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé La première information importante dans ce match est la titularisation dans la cage amiénoise de Clément Fouquerel en lieu est place de Taran Kozun qui après avoir dégouté les rouennais en quarts, s'est attaqué aux grenoblois sur le match 1.



L’entame est grenobloise avec comme sur le match 1 l’équipe iséroise qui prend les choses en main et garde le puck dans la palette. La première chance de marquer est pour Bachelet (2’). Amiens répond par Phelan mais Pintaric sort sa mitaine (4’08).



Grenoble prend des lancers sur la cage de Fouquerel qui veille et sort lui aussi quelques belles mitaines ou jambières comme sur les chances de Treille (4’35) ou Bachelet (5’15).



Cette domination grenobloise reste stérile pour le moment, comme sur le premier match. On semble revivre le même scénario avec Amiens en défense mais qui reste à l’affut des contres.



Grenoble a une dernière énorme occasion avec Koudri qui trouve Treille. Le slap est arreté par Fouquerel qui plonge et arrete le palet d’une mitaine ferme (16’06).



Engagements : 11/7 Grenoble

Tirs : 15/8 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble ne va pas faire une bonne première moitié de second tiers. Phelan n’est vraiment pas loin du but. Il lance sur Pintaric, va prend le rebond et du revers n’arrive pas à rediriger le palet vers le but. Le palet longue la ligne et passe à coté de la cage… (23’09).



Sur une pénalité contre Bergeron, c’est Amiens qui va arriver à prendre un lancer qui termine sur le poteau… (26’19).



Le power play grenoblois est raté et de retour à égalité numérique, Maia n’est pas loin de profiter d’une erreur défensive pour tromper Pintaric (30’).



C’est donc finalement quand on les attend le moins que Grenoble va en profiter. Tout d’abord par Aurélien Dair qui profite d’un rebond laissé par Fouquerel pour pousser au fond (29’41 1-0).



Et Grenoble en profite pour mettre de suite le second avec un nouveau lancer puissant de Treille mal capté par Fouquerel qui profite à Koudri qui pousse dans une cage grande ouverte (31’40 2-0).



C’est donc dans son moment le plus faible que Grenoble marquera le plus de but…



La différence est faite au tableau d’affichage. Amiens monte alors son niveau d’intensité physique. Ils avaient déjà joué de cette façon contre Grenoble en saison régulière et en Coupe, sans succès. Phelan, le meneur dans ce exercice n’est pas loin de découper Nicolas Deschamps. Une faible réaction de Binner pour expliquer à Phelan de faire attention à lui (35’35).



Une dernière action de Binner qui charge dans le dos Phelan qui tombe… L’arbitre bien placé ne dit rien ce qui énerve passablement l’amiénois. On peut penser que soit il y avait faute et donc deux minutes. Soit Phelan a cherché la faute et il y a une simulation à siffler. L'arbitre ne peut pas laisser jouer après cette action.



Engagements : 11/9 Grenoble

Tirs : 13/7 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Amiens doit vite faire son retour et Lavigne en infériorité n’est pas loin de gagner son duel avec Pintaric. Sur l’action, l’amiénois écope de deux minutes pour une faute sur Bachelet laissant son équipe à trois durant cinquante et un secondes.



Fouquerel et les siens tiennent bon durant ce laps de temps. Mais Grenoble va définitivement prendre le large avec un but de Bachelet, dans tous les bons coups ce soir, qui profite d’une erreur défensive pour catapulter le palet dans le haut du filet (45’28 3-0).



Ce but libére les supporteurs et calme les ardeurs amiénoises. La messe est dite et Richer ne tente même pas un temps mort et une sortie de son gardien de but.



Engagements : 12/8 Amiens

Tirs : 9/5 Grenoble



Grenoble repart avec sa première victoire dans la série. Après s’etre pris les patins dans la glace sur le match 1, Grenoble a su apprendre de sa première défaite pour ne pas faire les mêmes erreurs. On retiendra néanmoins que c’est après un temps faible que Grenoble est allé marquer les deux premiers buts du match dans le second tiers qui a été décisif.



Les deux matchs qui arrivent en Picardie seront intéressants à suivre. Amiens va pouvoir retrouver sa maison pendant quelques jours pour recharger les batteries.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo