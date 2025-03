Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 Finale - Match 5 : Grenoble vs Amiens 3 - 2 (1-0 1-2 1-0) Le 22/03/2025 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble en finale!!! Après avoir perdu le premier match à domicile, Grenoble a égalisé le lendemain puis s’est offert 2 victoire en terre Picarde dans des matches où, menés, ils ont su revenir pour l’emporter et s’offrir la possibilité de se qualifier à domicile. Les Amiénois entendent bien continuer de jouer les poils à gratter pour les contraindre à remonter au Coliseum lundi. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 23/03/2025 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Rauline assistés de MM. Bergamelli et Constantineau Buts :

Grenoble : 04.44 Matias Bachelet (ass Christophe Boivin et Alexis Binner) ; 38.14 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Alexis Binner) ; 41.35 Matias Bachelet (ass Pierre Crinon et Nicolas Deschamps)

Amiens : ; 26.23 Aleksandar Magovac (ass Mathieu Mony et Bastien Maia) ; 33.01 Julien Tessier (ass Kristjan Cepon et Rudy Matima) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Amiens photo: Jean-Christophe Salomé Les Brûleurs De Loups entrent bien dans la partie, Deschamps lance, Dair est au rebond mais Kozun est encore là. Grenoble garde le palet et le fait bien circuler. Ainsi, dès le premier jeu de puissance, Boivin sert Bachelet qui ouvre le score [1-0]. La domination des locaux est impressionnante dans ce tiers, Amiens lance pour la première fois après 12 minutes de jeu, ce qui met enfin Pintaric en action. Entre temps Kodri et Grossetête ont chacun perdu leur face à face avec Kozun. Une mauvaise charge de Fleury déclenche une bagarre, Amiens se retrouve alors en supériorité numérique mais ne convainc pas. La même action que celle de Fleury n’est pas sanctionnée, Dair et Grossetête partent en contre mais Kozun s’impose. Les bagarres s’enchaînent, les arbitres ont du mal à tenir leur match, laissant les fautes de jeu et attendant les altercations pour envoyer un joueurs de chaque côté en prison. Grenoble sort de son jeu et n’a pas profité de sa domination pour se rassurer en rentrant au vestiaire.



Engagements : 11/11

Tirs : 14/3 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Fleury commet à nouveau une faute inutile en début de tiers, Amiens a du mal en supériorité, seul Gibert porte le danger sur Pintaric qui dévie du bouclier. Au complet Grenoble tente de reprendre le contrôle du palet. Regis, de retour ce soir au dépend de Southorn, lance de la bleu, le gardien est masqué mais arrête le palet miraculeusement. Magovac de l’autre côté profite d’un trou béant dans la défense grenobloise pour ajuster Pintaric [1-1]. Deschamps en contre est stoppé en 2 fois par Kozun, puis va saboter un 3 contre un en la jouant perso. Le jeu va d’un côté à l’autre et cette fois Maïa échoue face au portier isérois. Une nouvelle erreur de relance grenobloise offre le palet à Cepon qui l’offre à Tessier seul face à Pintaric, le tir est imparable [1-2]. Grenoble obtient un jeu de puissance en fin de tiers, Treille ou encore Dair ne trouvent pas la faille alors que Svanenbergs part en contre mais est stoppé par Pintaric. Finalement cette configuration de jeu paye à nouveau, Beauchemin sert Mallet au 2e poteau qui pousse en cage ouverte [2-2]. L’égalisation récompense le bon travail grenoblois de cette fin de tiers.



Engagements : 18/13 Grenoble

Tirs : 14/9 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

A peine 2’ après le retour, un énorme lancer de Crinon de la bleue est dévié par Bachelet, Kozun ne peut absolument rien faire [3-2]. Amiens ne lâche rien et continue de perturber le jeu des locaux s’offrant aussi quelques occasions. Le jeu va d’un côté à l’autre sans que les gardiens ne soient réellement mis en danger. Le chrono tourne en faveur de Grenoble mais l’avance est mince et il n’est pas bon de laisser trop d’espoir aux Amiénois. Treille hérite d’un penalty après son contre avorté mais Kozun est sauvé par son poteau. Le suspens est grand, on sent Amiens capable de réussir son coup. Pintaric fait un énorme sauvetage à 1’20 de la sirène. Richer profite de cet arrêt pour poser son temps mort et faire sortir son gardien pour évoluer avec 6 joueurs de champ. Boivin se sacrifie sur un lancer et peine à se relever, les secondes s’égrainent et le score ne bouge pas.



Engagements : 17/9 Grenoble

Tirs : 9/7 Grenoble



Grenoble a eu chaud mais se qualifie pour la finale. Leclerc, blessé à la mi-match, n’est pas revenu sur le glaçon, espérons que ce ne soit pas grave pour lui. Les 2 premiers matches face à Angers se joueront à domicile le week-end prochain. Grenoble devra retrouver son niveau de jeu de fin 2024 pour l’emporter. Il faudra aux Brûleurs De Loups se montrer plus efficace devant la cage, plus solides en défense et surtout jouer 60 minutes pleines sans sortir de leur schéma de jeu.

Fin de saison pour Amiens qui, après avoir éliminé le champion de France en titre, a su résister et donner du fil à retordre aux vainqueurs de la saison régulière. Ils font un tour de mieux que l’an passé où ils étaient tombés en quart face à Grenoble également.

photo: Jean-Christophe Salomé







