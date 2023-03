Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 1 : Grenoble vs Cergy-Pontoise 9 - 2 (1-0 3-0 5-2) Le 21/03/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] L’attaque grenobloise s’est réveillée ! Grenoble reçoit Cergy-Pontoise pour ce premier acte des demies finales de Ligue Magnus... comme l’an passé. Les deux équipes se sont qualifiées en 5 manches, mais les locaux ont l’avantage de n’avoir jamais perdu cette saison contre les Jokers. Les rouges et bleus sont au complet, ce qui n’est pas le cas de leur adversaire dont le gardien international Sebastian Ylönen est encore blessé comme leur défenseur et capitaine Patrick Coulombe. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 22/03/2023 à 09:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4013 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Grenoble : 10.31 Sacha Treille (ass Jere Rouhiainen et Joël Champagne) ; 27.22 Nicolas Deschamps (ass Dylan Fabre et Kyle Hardy) ; 30.03 Jere Rouhiainen (ass Aurelien Dair et Joël Champagne) ; 35.14 Adel Koudri (ass Julien Munoz et Jere Rouhiainen) ; 42.39 Julien Munoz (ass Adel Koudri et Maxim Lamarche) ; 48.33 Markus Poukkula (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps) ; 48.56 Lucien Onno (ass Adel Koudri et Flavian Dair) ; 49.39 Markus Poukkula (ass Brent Aubin et Bobby Raymond) ; 55.39 Aurelien Dair

Cergy-Pontoise : ; 46.41 Anthony Rinaldi (ass Robert Baillargeon et Théo Gueurif) ; 54.34 Jake Horton (ass Pierre-Charles Hordelalay et Anthony Rinaldi) Pénalités 29 minutes dont 25 à Lamarche contre Grenoble 6 minutes contre Cergy-Pontoise



Fleury est le premier à lancer à la cage et constate que Gilbert n’est pas endormi. Les locaux pressent haut et maintiennent le jeu en zone offensive avec quelques tirs d’Howden, Treille, Crinon ou encore Aubin très en vue ce soir. Les Brûleurs De Loups ratent un changement de lignes, se retrouvent à 6 et offre donc un premier jeu de puissance à Cergy qui peine à s’installer. Rinaldi offre la première occasion à Stepanek de toucher le palet alors que Makinen de la bleue semble loger le palet sous la transversale. Personne ne réagit, le jeu continue quelques minutes avec le retour au complet des grenoblois avant que les arbitres ne se décident à regarder la vidéo pour finalement dire qu’il n’y a pas but. La première supériorité numérique grenoblois voit Fleury mis en échec par la mitaine puis la botte du portier. Treille organise l’engagement suivant, il se positionne pour recevoir le palet et faire sauter la gourde de Gilbert [1-0 / 10’31’’]. Grenoble gène considérablement les sorties de zone de Cergy qui peine à s’installer en zone offensive, mais quelques percées de Baillargeon puis Farnier permettent à Stepanek de rester concentré. Cergy aura mis du temps à rentrer vraiment dans le match mais trouvent enfin des espaces et le jeu rebondit d’un coté à l’autre et est de ce fait très agréable à suivre. Malgré tout les tirs des Jokers sont beaucoup moins cadrés et Stepanek passe un premier tiers plutôt tranquille. Les grenoblois ont dominé cette première période et ont su concrétiser sur leur unique jeu de puissance alors que Cergy n’en était pas loin.



Engagements : 11/10 Grenoble

Tirs : 18/7 Grenoble

Cergy revient avec de bonnes intentions, Stepanek est déséquilibré par le souffle provoqué par la vitesse de Farnier qui ne peut pousser la rondelle au fond, Hardy le faisant trébucher. Le jeu de puissance est bien installé mais la défense prend le dessus et ne laisse aucune fenêtre de tir. Alors que Treille voit ses tirs repoussés par par le gardien, Baillargeon décale Gueurif qui loupe la cage ouverte. Dans la même situation Deschamps ne loupe pas l’offrande de Fabre [2-0 / 27’22’’]. Les Cergy-pontains, loin d’être découragés, reprennent le chemin de la cage part Faure, Melin puis Suire qui échouent sur Stepanek. Onno en contre se fait faucher, pour le second jeu de puissance des locaux. Si la première unité est stoppée par Gilbert bien en place, Rouhiainen transperce la défense d’un puissant lancer de la bleue qui fait mouche [3-0 / 30’03’’]. Farnier, met beaucoup de mouvement dans le jeu des visiteurs mais la finition n’est pas au rendez-vous. Faure essaye à nouveau mais une fois de plus le cerbère grenoblois a le dernier mot. Le jeu rapide, va d’un coté à l’autre et est agréable à suivre. Les joueurs jouent le palet et moins le bonhomme ce qui limite les arrêts de jeu et les prisons. Munoz s’échappe, sert Koudri qui s’y reprend à 2 fois pour pousser le palet sous les jambières [4-0 / 35’14’’]. En fin de tiers Cergy tente bien de porter le danger en zone offensive mais les locaux coupent les passes et gênent considérablement la circulation du palet entre les Jokers. Grenoble a pris le large dans ce tiers et se facilite ainsi les vingt dernières minutes à jouer.



Engagements : 11/7 Cergy

Tirs : 12/10 Grenoble

Les visiteurs n’ont pas le choix, ils doivent se montrer plus offensifs, plus réalistes et plus précis devant la cage. Cependant Grenoble entre mieux dans cette période, Munoz et Koudri enrhument la défense sur un échange de passes avec cette fois Munoz à la finition [5-0 / 42’39’’]. Aubin trouve l’équerre, Dorey fait tinter le poteau, les gardiens sont en veine. Baillargeon trouve le casque de Stepanek, Rinaldi est au rebond et débloque le compteur [5-1 / 46’41’’]. Ce but aurait pu redonner des ailes à Cergy avec 4 buts à remonter en un quart d’heure mais ce sont les grenoblois qui vont allumer le feu d’artifice au tableau de marque en une minute ! Tout d’abord Poukkula en supériorité déviant le lancer d’Hardy [6-1 / 48’33’’] puis Onno de la bleue [7-1 / 48’56’’] et à nouveau Poukkula [8-1 / 49’39’’]. Gaëtan Richard, entré après le 7e filet, n’aura même pas eu le temps de s’échauffer. Lamarche écoppe fort logiquement d’une pénalité de mach suite à une mauvaise charge. Cergy profite de ses 5 minutes de supériorité pour s’installer en zone offensive. Le décalage est fait, Hordelalay sert Horton qui ne laisse aucune chance au portier isérois [8-2 / 54’34’’]. Toujours en infériorité numérique, Aurélien Dair s’échappe et mystifie Richard [9-2 / 55’39’’]. Une dernière faute de Champagne permet à Cergy d’évoluer 35’’ en double supériorité mais rien ne fait et la sirène libère les joueurs.

Grenoble bat ici son record offensif en play-off, le dernier était de 8 buts en 1998 et ils avaient été champions de France !



Engagements : 13/8 Cergy

Tirs : 15/18 Grenoble

Les grenoblois ont enfin proposé un jeu construit, offensif et plein de réalisme devant la cage contrairement à ce que l’on avait pu voir en quart. Certes le jeu de Cergy, également offensif, laisse plus d’ouvertures que le jeu fermé défensivement des Scorpions, mais les sorties de zones étaient propres et rapides avec une belle maîtrise du palet. Le second point bien amélioré entre les tours est l’efficacité en supériorité numérique. Les joueurs d’Aho ont marqué ce soir sur chacun de leur jeu de puissance ! De leur côté les Jokers ont également proposé un joli jeu construit, se projetant vite à l’avant, et en allant au palet sans trop se mettre à la faute. Gilbert n’aura pas pu faire grand-chose face à la déferlante grenobloise, et il n’est pas certain qu’Ylönen s’en serait mieux sorti. Cergy devra cadrer beaucoup plus de tirs (seulement 25 ce soir) pour mettre en danger les Brûleurs De Loups si ils veulent renverser la tendance lors du deuxième match.

photo: Jean-Christophe Salomé







