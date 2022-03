Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 2 : Grenoble vs Cergy-Pontoise 7 - 2 (2-1 3-1 2-0) Le 24/03/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] La réussite au rendez-vous! Après le match de la veille relativement poussif que l’on pourrait qualifier de mise en jambes, on s’attend à trouver, ce soir, un peu plus d’engagement de la part des deux demi-finalistes. Cergy doit réagir pour revenir à égalité avant les 2 matches de ce week-end à domicile. Les BDL doivent monter en puissance si ils veulent plier la série sereinement en vue de leurs objectifs déclarés à savoir la final puis le titre. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 25/03/2022 à 15:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3632 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Dehaen assistés de MM. Margry et Ugolini Buts :

Grenoble : 04.58 Damien Fleury (ass Sacha Treille) ; 19.45 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps et Peter Valier) ; 24.49 Dylan Fabre (ass Jani Tuppurainen) ; 33.11 Pierre Crinon (ass Sébastien Bisaillon et Peter Valier) ; 35.57 Kyle Hardy (ass Sacha Treille) ; 5245 Kyle Hardy (ass Peter Valier) ; 54.10 Aurelien Dair (ass Nicolas Deschamps et Julien Baylacq)

Cergy-Pontoise : ; 14.50 Steven Owre ; 28.43 Charles Levesque (ass Denny Kearney et Pierre-Charles Hordelalay) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Cergy-Pontoise Photographe Lardière Laurent Orwe vient d'égaliser pour Cergy

Il faut moins de 15’’ aux zébrés pour attribuer une première pénalité à Grenoble dont Cergy, pas encore chaud, n’arrive pas à profiter. Treille prend les visiteurs de vitesse pour servir Fleury qui trompe Ylönen sur le premier lancer du match [1-0 / 4’58’’]. Malgré un second jeu de puissance, les Jokers n’arrivent pas à trouver de ligne de tir sur Stepanek avant la mi-tiers. Treille montre une nouvelle fois la voie avec ses accélérations, c’est le seul pour l’instant à passer la zone neutre ou Cergy semble avoir mis une belle trappe en place. Finalement Cergy arrive à développer un agréable jeu en zone offensive et commence à inquiéter Stepanek par Diffley sur le bouclier puis Melin sur la botte. Après ces tentatives, Orwe trompe le gardien, but validé, comme hier, après analyse vidéo [1-1 / 14’50’’]. La suite est ponctuée de plusieurs contre-attaques individuelles de chaque coté mettant en valeur les talents des 2 gardiens. En 2 contre 1 Valier sert Fabre qui ne se fait pas prier pour faire trembler le filet [2-1 / 19’45’’].

Dans cette période un peu plus engagée qu’hier, Grenoble aura su tirer profit de ses incursions en zone offensive alors que Cergy a déjoué sur ses 2 supériorités numériques.

Photographe Laurent Lardière J.Parades et sa troupe devront s'imposer pour rester dans la course à la finale

Grenoble est une fois de plus pénalisé en début de tiers mais les Cergy-Pontains n’arrivent décidément pas à installer leur jeu de puissance ; Valier intercepte même le palet, part en contre pour servir Hardy mais Ylönen sauve les siens. Une énorme passe de Tuppurainen de sa zone trouve Fabre en zone offensive qui crucifie le gardien {3-1 / 24’49’’]. Grenoble a nettement accéléré et arrive maintenant à désorganiser le système mis en place par Cergy. Le 4e power-play pour les visiteurs peine à s’installer. Cependant Kearney sert Levesque bien décalé et permet à son équipe de revenir au score [3-2 / 28’43’’]. Le jeu semble enfin s’emballer ! Suite à un engagement gagné par Valier, Bisaillon sert Crinon à la bleue dont le gros lancer fait mouche [4-2 / 33’11’’]. Après 4 pénalités contre Grenoble les arbitres sifflent enfin contre Cergy mais les locaux peinent à s’installer. En toute fin Hardy sort du banc, est servi à la bleue par Fleury, et loge un missile en pleine lucarne [5-2 / 35’57’’]. Un second jeu de puissance en fin de tiers n’apportera rien de plus.

Les BDL se sont libérés dans ce tiers en prenant un large avantage, concrétisant ainsi les nombreux lancers à la cage (17 contre 4).

Photographe Laurent Lardière S.Ylonen n a pu enrayer l'attaque grenobloise

Les premières minutes du 3e tiers sont à l’initiative de Cergy qui propose quelques séquences intéressantes notamment par Petit qui trouve la mitaine du portier isérois. Vient ensuite le tour de Grenoble d’enchaîner les tirs via Fabre, Treille ou encore Dair… tous échouant sur un Ylönen encore bien dans son match. Cergy n’a pas le temps d’installer sa nouvelle supériorité numérique que Kearney est envoyé à son tour en prison. La séquence à 4 vs 4 offre quelques offensives rapides mais non concrétisées. De retour à 5 Grenoble installe son power-play Valier sert Hardy qui n’a plus qu’à scorer en cage ouverte [6-2 / 52’45’’]. A peine le temps d’annoncer le score que Munoz récupère le palet mal contrôlé par la défense des Jokers, trouve Aurélien Dair qui signe son retour par un joli but [7-2 / 54’10’’]. La dernière minute est ponctuée de quelques altercations vite maîtrisées par les arbitres qui envoient successivement Treille, Owre, Flavian Dair et Melin regarder la fin du match en prison.



Grenoble aura mis du temps à lancer la machine à buts, mais ce soir ils ont fait mouche à 7 reprises pour seulement 29 tirs (hier 2 buts sur 47 tirs) ! Ylönen a encore réalisé un bon match, cependant les locaux ont enfin réussit à créer les décalages en mettant de la vitesse, ce qu’ils n’étaient pas capable de faire la veille. Cergy n’a jamais jeté l’éponge et s’est montré offensif jusqu’à la fin honorant ainsi leur maillot et leur place dans le carré final.

A suivre ce week-end les 2 manches dans le Val d’Oise où les Jokers ne se laisseront certainement pas patiner sur les pieds sur leur glaçon !



Photographe Lardière Laurent Fleury et Grenoble s'impose face aux Jokers

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







