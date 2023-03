Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 2 : Grenoble vs Cergy-Pontoise 4 - 2 (0-0 1-1 3-1) Le 22/03/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Grenoble double la mise Après la large victoire grenobloise face à Cergy au Match 1 de cette demi-finale, sur le score sans appel de 9-2, Cergy se devait de réagir pour exister dans cette série. A noter que Maxime Lamarche est absent pour suspension après son expulsion de la veille. Jylasvaara fait donc son retour dans le roster. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 23/03/2023 à 11:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Grenoble : ; 26.52 Markus Poukkula (ass Quinton Howden et Brent Aubin) ; 42.36 Brent Aubin (ass Quinton Howden et Markus Poukkula) ; 42.55 Adel Koudri (ass Julien Munoz et Flavian Dair) ; 54.58 Brent Aubin (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps)

Cergy-Pontoise : 26.36 Robert Baillargeon (ass Samuel Salonen et Antti Kauppila) ; 50.11 Samuel Salonen (ass Robert Baillargeon et Antti Kauppila) Pénalités 17 minutes dont 5 à Crinon contre Grenoble 15 minutes dont 5 à Thompson contre Cergy-Pontoise



photo: Jean-Christophe Salomé Les grenoblois sont de suite dans le match et mettent une bonne pression sur la cage de Antoine Gilbert.



Le premier power play est grenoblois (3’18) et Damien Fleury ne tarde pas pour lancer à la cage pour la déviation de Deschamps (3’22).



Ensuite, Aubin, très actif ce soir, n’est pas loin de l’ouverture du score (4’10). Gilbert perd le palet des yeux…mais le retrouve in extrémis.



Treille y va aussi de sa tentative mais c’est cette fois ci la jambière de Gilbert qui sauve les franciliens (4’17). Le jeune portier français garde son équipe dans la partie malgré la pluie de tirs.



Les grenoblois dominent franchement mais ne marquent pas de but...



Le jeu se rééquilibre en cours de tiers et Cergy parvient peu à peu à se porter vers la cage de Stépanek (15’).

Grenoble pense ouvrir enfin le score mais le but est refusé à Kyle Hardy car le palet n’a pas franchi entièrement la ligne de but sur le lancer puissant de l’arrière canadien (17’23).



Engagements : 14/8 Grenoble

Tirs : 15/7 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble se met en difficulté en ne marquant pas malgré la forte domination du premier tiers. Onno est tout près de délivrer les siens mais malgré le bon service de Aubin qui le place dans une situation privilégiée devant le gardien, le défenseur grenoblois lance au-dessus de la cage.. (22’).



Grenoble se met ensuite à la faute par deux fois par Koudri et Poukkula. Il n’en fallait pas plus pour voir Cergy faire tourner le palet pour un lancer puissant sous la barre de Baillargeon sur une passe de Salonen (0-1 26’36).



Heureusement, Grenoble n’a pas le temps de tergiverser. Sur la reprise, Poukkula reprend au second poteau une passe de Howden (qui semble revenir à un niveau à peu près acceptable) (1-1 26’52).



Les deux équipes se neutralisent sur cette fin de second tiers malgré une double supériorité grenobloise de 0’32. Suire n’est pas loin du contre mais il lance de peu à coté de la cage de Stepanek (36’).



Engagements : 12/11 Grenoble

Tirs : 10/9 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé L’entame grenobloise dans le dernier tiers fait cependant la différence avec Raymond qui joue bien le coup et lance sur le poteau de Gilbert. Le lancer revient finalement avec la balustrade devant la cage et le palet rentre.. (2-1 42’36).



Dans la foulée, Koudri de près marque le troisième but et donne de l’air au public de Pole Sud (3-1 42’55).



La messe semble dite. Mais Cergy reste concentré. Thompson y va d’une grosse mise en échec sur F.Dair. Crinon a suivi et vient se bagarrer avec lui. Cinq minutes de pénalités seront donnés de part et d’autre (44’23).



Cergy va revenir dans le coup après une fin de power play. Le lancer de Salonen est puissant et précis et trompe Stepanek (3-2 50’11).



C’est finalement Brent Aubin qui va délivrer les siens à cinq minutes du terme en reprenant son propre rebond (4-2 54’58).



Cergy tentera bien de pousser en sortant son portier mais le score en reste là.



Engagements : 15/9 Cergy

Tirs : 13/9 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble a fait le job et mène déjà 2-0. Le niveau de jeu est bien meilleur que face à Mulhouse en quarts et on ne voit pas ce qui pourrait gêner Grenoble dans son objectif d’aller en finale une nouvelle fois. Cergy a rapidement explosé lors du match 1. Sur le match 2, on notera du mieux avec plus de présence offensivement mais cela reste bien en dessous des grenoblois qui semblent avoir réglé certains problèmes depuis les quarts de finale. Des joueurs retrouvent des couleurs à l’image de Brett Aubin. Tous les voyants sont au vert coté grenoblois. Il faudra confirmer lors des matchs 3 et 4 à Cergy. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo