Grenoble revient à 2-1 ! Grenoble qui était mené 2-0 dans cette demi-finale de Ligue Magnus face à Bordeaux se devait de réagir sous peine de voir sa saison prendre fin très rapidement. Le faux pas était donc interdit à domicile et un tout autre niveau de jeu était attendu pour espérer renverser la série. Pour Bordeaux, les choses ne pouvaient pas mieux commencer et il faudra poursuivre les efforts pour espérer aller en finale. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 27/03/2024 à 09:31



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Debuche et Laboulais Buts :

Grenoble : ; 33.06 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Alexandre Lavoie) ; 36.35 Jere Rouhiainen (ass Damien Fleury et Sacha Treille) ; 44.33 Loïc Farnier (ass Matias Bachelet et Alexandre Lavoie) ; 47.26 Loïc Farnier (ass Kyle Hardy)

Bordeaux : 06.29 Kevin Spinozzi (ass Mathieu Pompéi et Samuel Salonen) ; 14.39 Axel Prissaint (ass Baptiste Bruche et Enzo Carry) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Bordeaux Dans la cage grenobloise, c’est toujours Raphael Garnier qui prend place et Stepanek sur le banc. Pour Bordeaux, Papillon est titularisé.



Les deux équipes ne prennent pas de risque dans les premières minutes. Grenoble tente néanmoins de jouer avec intensité !



C’est Bordeaux qui va ouvrir le score sur un lancer improbable de Spinozzi. Le tir est très excentré mais parvient à surprendre Garnier (0-1 6’29). Le match ne pouvait pas plus mal commencer par les BDL en manque de confiance depuis le début de la série.



Bachelet tente de mettre plus de pression sur la cage de Papillon. Rouhiainen prend un bon lancer mais Papillon veille (8’05).



Grenoble patine fort et met de plus en plus d’intensité dans son jeu. Mais encore une fois, les planètes ne sont pas alignées et c’est Bordeaux qui va encore surprendre la défense grenobloise en s’y reprenant par trois fois. La dernière est la bonne pour Prissaint qui d’un lancer de loin, profite d’un trafic pour tromper Garnier (0-2 14’39).



Les grenoblois sont alors en plein doute et rien ne tourne en leur faveur puisque Sacha Treille va trouver le poteau de Papillon (16’20) et que le but sur le gong est finalement refusé car justement sur le gong… (20’00). Grenoble repart têtes basses au vestiaire alors que tout semble réussir ce soir à Bordeaux.



Engagements : 9/6 Bordeaux

Tirs : 10/7 Grenoble



Le second tiers voit Grenoble accentuer sa pression sur la cage de Papillon, toujours présent sur la trajectoire des palets.



Il faut attendre le premier power play du match pour voir Grenoble ouvrir son compteur avec Damien Fleury qui prend un lancer puissant qui fait mouche (1-2 33’06).



Grenoble va rapidement égaliser par Rouhiainen, bien servi par Sacha Treille (2-2 36’35). Bordeaux souffre de plus en plus et a du mal à porter le danger sur la cage de Garnier. Le match est de plus en plus à sens unique.



Bordeaux parvient à tenir le score, non sans mal, jusqu’à la seconde pause.



Engagements : 13/9 Grenoble

Tirs : 16/3 Grenoble



Dans le dernier tiers, Farnier va libérer les siens. Tout d’abord par un lancer à la cage assez anodin mais encore une fois, Papillon est masqué et ne voit pas le palet rentrer dans sa cage (3-2 44’33). Ce but fait un bien fou à Grenoble.



Les accrochages se multiplient au fur et à mesure de la tension qui monte entre les deux équipes.

Farnier sur un lancer puissant qui passe entre les jambes de Papillon donne de l'air aux grenoblois (4-2 47’26).



Bordeaux a craqué et cela devient physiquement dur de réagir. Les hommes d’Olivier Dimet n’arriveront pas à inverser la tendance. Dommage car l’entame avait été parfaite avec ce score de 2-0 jusqu’à la mi match.



Engagements : 13/4 Grenoble

Tirs : 6/6



Les BDL seront passés par toutes les émotions. Un premier tiers où tous les éléments étaient contraires. Puis progressivement, à force de travail et d’une grosse intensité, les choses sont rentrées dans l’ordre.



Les BDL seront passés par toutes les émotions. Un premier tiers où tous les éléments étaient contraires. Puis progressivement, à force de travail et d'une grosse intensité, les choses sont rentrées dans l'ordre.

Logiquement. Grenoble a repris les choses en main et la différence a été faite en 15 minutes sur deux tiers. Il faudra reproduire la même performance dès mercredi pour voir cette série revenir à un score de parité.







