Grenoble aux portes de la finale Belle opération pour les Brûleurs de loups de Grenoble qui reprennent leur marche en avant vers la finale de la Ligue Magnus. En battant, plus difficilement que le score de 5 buts à 2 ne le laisse paraitre, les Jokers de Cergy-Pontoise à l'Aren'ice ils prennent une belle option pour la qualification et s'offrent une manche décisive à domicile. Aren'ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 28/03/2022 à 14:02



2312 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Constantineau et Thorrignac Buts :

Cergy-Pontoise : 00.58 Ryan Tait (ass Pierre-Charles Hordelalay) ; 54.05 Antti Kauppila

Grenoble : ; 06.12 Kyle Hardy (ass Peter Valier et Damien Fleury) ; 26.54 Julien Baylacq (ass Flavian Dair* et Dylan Fabre) ; 35.13 Christophe Tartari (ass Kyle Hardy) ; 46.06 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps) ; 59.50 Damien Fleury (ass Dylan Fabre et Janne Jalasvaara) Pénalités 10 minutes contre Cergy-Pontoise 14 minutes contre Grenoble



photo: Bruno Gouvazé

Les Jokers font plus que tenir tête aux Brûleurs de loups

Début de match parfaitement contraire à celui de la veille. Les Jokers montrent d’emblée de belles intentions et sont bien rentrés dans le match en se positionnant plus haut. Ainsi sur un palet perdu en zone neutre par un défenseur isérois sous pression, Pierre Charles Hordelalay part sur la gauche et réussi à trouver entre plusieurs adversaires Ryan Tait plein axe lequel ajuste Jakub Stepanek en lucarne (1-0, 00.58). Le match est lancé tambour battant.

Les grenoblois tentent de réagir mais ils tombent sur les franciliens très incisifs qui leur disputent le moindre puck. Après 4 minutes de jeu Charles Levesque, sur la droite trouve Hordelalay devant l’enclave qui tire instantanément mais Stepanek dévie le palet d’un très bel arrêt. Le jeu va d’un but à l’autre mais les isérois ne trouvent que des angles de shoot de second choix que peut parfaitement anticiper Sebastian Ylönen. Le salut viendra néanmoins de l’arrière pour les Brûleurs de loups. Sur un nouveau palet envoyé en fond de glace, Peter Valier et Damien Fleury travaillent fort contre la balustrade pour le ressortir en retrait à droite vers Kyle Shearer Hardy lequel n’étant pas pressé prend le temps d’envoyer une mine qui passe au-dessus de l’épaule du portier vert (1-1, 06.12). L’équipe de Grenoble égalise alors que les Jokers la poussaient dans les cordes.

A la moitié du tiers la première pénalité tombe suite à un « accrocher » de Aku Kestilä mais les Brûleurs de loups se privent de l’installation de leur jeu de puissance, Dylan Fabre commettant un « faire trébucher » une poignée de secondes plus tard. C’est donc à 4 contre 4 que les deux équipes s’expliquent. Juste après un arrêt de Ylönen sur Nicolas Deschamps c’est Vincent Melin qui dans le slot bute sur Stepanek. Le portier isérois s’illustre ensuite sur un missile de Aurélien Dorey alors que le gardien cergypontain fait de même sur une tentative de Sébastien Bisaillon. Une fois au complet, les 2 équipes continuent à se rendre coup pour coup. Preuve tout de même que la machine grenobloise joue moins dans un fauteuil que la veille, à moins de 20 secondes de la pause un palet perdu sur une mauvaise passe parvient à Hordelalay esseulé dans le slot. Malheureusement pour l’attaquant francilien son tir est détourné par Stepanek.

Le premier vingt vit les Jokers démarrer en trombe et ouvrir la marque dès la première minute de jeu. Si les Brûleurs de loups revinrent à hauteur 5 minutes plus tard, les franciliens ne baissèrent pas de rythme et livrèrent un mano a mano de haute volée. Durant toute la période ils regardèrent leurs adversaires les yeux dans les yeux et leur tinrent la dragée haute. Sans un Stepanek des grands soirs les Jokers pouvaient largement virer en tête.

photo: Bruno Gouvazé

Les Brûleurs de loups font le break à l’usure

Le bras de fer reprend de plus belle au 2ème tiers et après moins de 2 minutes de jeu, Jere Rouhiainen commet un « faire trébucher » et offre un powerplay aux Jokers mais les unités spéciales franciliennes sont bien contenues par la boite iséroise. Peu après, c’est Brayden Sherbinin qui fait trébucher Aurélien Dair et permet à Grenoble de jouer en supériorité numérique. Le jeu en piquets des cergypontains reste solide et le penalty kill est obtenu.

Les équipes se neutralisent jusqu’à ce que Fabre et Flavian Dair ne combinent sur la droite pour lancer à la cage devant laquelle passe Julien Baylacq lequel, au contact, glisse la rondelle sous le gardien (1-2, 24.04). Les grenoblois passent devant malgré la demande de Jonathan Paredes, le coach cergypontain, qui appelle un coach challenge. Le but est confirmé par le VAR et du coup Hordelalay doit purger la pénalité de banc qui en résulte pour les Jokers.

Le chapelet de prisons successives se poursuit alors pour les cergypontains qui enchaînent avec une faute de Kearney puis une autre de Antti Kauppila. S’ils sortent indemnes de ces diverses infériorités numériques en muselant les unités spéciales grenobloises, les franciliens y laissent aussi un peu de jus et surtout un temps précieux où ils peuvent moins bousculer leurs adversaires. Alors quand de nouveau au complet ils poussent pour égaliser, sur un palet récupéré en défense par Grenoble, Shearer Hardy trouve en profondeur Christophe Tartari qui trompe Ylönen à mi-distance (1-3, 35.13). Les visiteurs font le break au métier.

La période s’interrompt avant son terme suite à un problème de protection plexiglass nécessitant une réparation. La période se terminera donc après la pause.

Le tiers médian fut encore plutôt équilibré en terme de jeu et de maitrise du palet dans cette partie de bras de fer avant que les Jokers ne s’émoussent en défense suite à une succession de fautes. Sans être le moins du monde dépassés, ils se firent distancer par des Brûleurs de loups bien en place, patients, très réalistes et opportunistes.

photo: Bruno Gouvazé

Les vagues vertes se cassent au pied de la citadelle grenobloise

A leur retour sur la glace les 2 équipes finissent le temps résiduel du tiers médian. Elles continuent à se rendre les coups. Les Jokers ayant rechargé les batteries sont revenus gonflés à bloc pour recoller au score alors que les Brûleurs de loups, plus concentrés que jamais, peuvent voir venir forts de leur petite avance.

Ensuite, après le changement de côté, les 2 protagonistes amorcent un dernier vingt de haute volée. Les cergypontains poussent tout en s’exposant aux contres grenoblois toujours aussi redoutables. Ainsi sur un palet récupéré à la rouge, Deschamps s’échappe sur la gauche et lance à la cage où Damien Fleury conclut à bout portant (1-4, 46.06). L’addition s’alourdie pour des Jokers pourtant très actifs.

N’abdiquant pas les pensionnaires de l’Aren’ice remontent inlassablement la rondelle et poussent les isérois dans un tunnel de fautes. Pas moins de 4 sanctions s’enchaînent et Jani Tuppurainen, Sacha Treille, Fleury ou Peter Valier se succèdent ou se tiennent compagnie sur un banc des pénalités qui n’a pas le temps de refroidir. Mais la défense des Brûleurs de loups n’a pas été la meilleure de la saison régulière pour rien. A 4 comme à 3 elle réussit à retarder longtemps l’échéance. Il faut attendre une séquence de tableau noir des Jokers pour la voir céder. Alors que le puck tourne bien, Kestilä de la droite décale Kauppila à l’opposé qui lâche un missile sur Stepanek au prise avec Kearney dans l’enclave (2-4, 54.05). Le but est accordé au finlandais alors que l’américain semblait avoir glissé le puck sous le gardien. Qu’importe les Jokers n’ont plus que 2 longueurs de retard.

Galvanisés ils donnent tout, y compris Brien Diffley, le défenseur francilien, qui remonte souvent le puck dans la zone d’attaque en slalomant au cœur de la défense adverse, mais rien n’y fait. La défense iséroise et son gardien restent intraitables face à la pression et aux assauts verts.

A 2 minutes du terme les cergypontains évoluent en cage vide et frisent une première fois la correctionnelle sur un tir qui échoue sur le poteau mais ils n’ont d’autre choix que de jouer leur va-tout . A moins de 30 secondes du terme ils demandent un temps mort pour peaufiner leur estocade. Hélas pour eux, Stepanek repousse un dernier tir sur Fabre qui de loin tente de marquer dans le but vide, son tir manque la cible mais rebondit derrière le but pour revenir sur Fleury qui a suivi (2-5,59.50).

photo: Bruno Gouvazé







