Grenoble pas au niveau! Après une première victoire difficile hier dans cette demi-finale de play-off, Grenoble doit confirmer pour revenir à égalité dans cette série et envisager plus sereinement la suite. Bordeaux a tout essayé la veille mais la fatigue a commencé à se sentir, le tout est de savoir si les Boxers ont suffisamment récupéré pour résister au retour des Brûleurs De Loups. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 28/03/2024 à 09:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Simon et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 23.30 Aurelien Dair (ass Flavian Dair et Kyle Hardy) ; 25.35 Lucien Onno (ass Martin Latal et Brent Aubin) ; 54.24 Maxim Lamarche (ass Kyle Hardy et Alexandre Lavoie)

Bordeaux : 17.01 Rudy Matima (ass Maxime Legault et Kevin Spinozzi) ; 31.39 Samuel Salonen (ass Mathieu Pompéi et Axel Prissaint) ; 36.13 Baptiste Bruche (ass Rudy Matima et Rudolfs Polcs) ; 43.23 Matteo Mahieu (ass Maxime Legault) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Bordeaux On prend les mêmes et on recommence mis à part Quattrone à la place de Munoz. Garnier une fois de plus titulaire est mis de suite à contribution par les attaquants bordelais et montre qu’il faut compter sur lui. En face Papillon est également présent sur les premières offensives. Le ton est donné d’autant plus que Papillon et Fleury commencent à se chauffer. La pression grenobloise est plus intense ce soir permettant aux attaquants de multiplier les lancers sans pour autant se créer de réelles occasions de but. Le jeu est dur et les Boxers sont les premiers pénalisés mais le jeu de puissance grenoblois est inefficace, pire même Prissaint s’offre une occasion de but. Etouffés pendant pres de 15 minutes, les Boxers sortent maintenant les crocs, s’installent en zone offensive, provoquent la faute grenobloise. Matima ne loupe pas son face à face avec Garnier et ouvre le score [0-1 / 17’01’’]. Contre le cours du jeu Bordeaux garde cet avantage au retour au vestiaire, confirmant ainsi leur extrême efficacité en jeu de puissance.



Engagements : 11/10 Bordeaux

Tirs : 13/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Toujours à l’offensive les locaux sont tenus en échec par une défense et un gardien solides. Dusseau est à 2 doigts de doubler la mise mais Garnier s’impose. Finalement les grenoblois parviennent à égaliser grâce à A. Dair pour un lancer en pleine lucarne [1-1 / 23’30’’], puis à prendre les devants par Onno [2-1 / 25’35’’]. A force de pousser Grenoble hérite d’un second jeu de puissance toujours aussi improductif. Après avoir laissé passer l’orage, les bordelais repartent à l’offensive et égalisent à leur tour d‘un gros lancer de Salonen [2-2 / 31’39’’]. Le jeu alors équilibré perd progressivement de son intensité. Treille lance, Fleury sur le rebond marque en embarquant le gardien dans la cage. Le but est logiquement refusé après visionnage vidéo. Cet intermède est fatal aux locaux qui se font prendre en contre par Bruche [2-3 / 36’13’’]. Une fois encore Bordeaux rentre au vestiaire avec une longueur d’avance, la volonté et l’engagement grenoblois ne suffisent pas face au réalisme et la solidarité des bordelais.



Engagements : 10/9 Bordeaux

Tirs : 15/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Les grenoblois sont trop attentistes en ce début de dernier tiers. Pire même, Garnier rate sa sortie derrière sa cage et offre un caviar à Mahieu qui ne se fait pas prier pour pousser le palet dans le but déserté [2-4 / 43’23’’]. Les isérois repartent à l’offensive mais perdent leur collectif et arrosent autour de la cage, ou sur le gardien. La cohésion et l’énergie du début de rencontre n’est plus là. Grenoble a de plus en plus de mal à construire face à des Bordelais qui semblent sereins et gèrent parfaitement leur avance au tableau d’affichage. On ne voit pas comment Grenoble pourrait s’en sortir. Pourtant sur un joli lancer Lamarche trompe Papillon et redonne un peu d’espoir aux siens [3-4 / 54’24’’]. Les grenoblois mettent la pression, une grosse mêlée se forme sur le portier des Boxers les joueurs distribuent quelques coups de poings et les zébrés quelques minutes de pénalités, le jeu se continuant au complet. La sortie du gardien n’aidera pas Grenoble à arracher une prolongation laissant échapper une victoire qui valait son pesant de cacahuètes.



Engagements : 13/8 Grenoble

Tirs : 18/3 Grenoble



Grenoble n’aura pas su maintenir un niveau de jeu suffisamment élevé pour faire face à une équipe de Bordeaux solide et bien dans le rythme de ces play-off. Aubin transcendant l’an passé dans les séries est cette fois transparent tout comme Lyubimov qui est discret et moins efficace depuis qu’il est séparé de Fleury-Deschamps. Que dire aussi de l’apport offensif de Latal (3 points seulement en 8 matches de série) ou encore Lavoie qui a survolé la saison régulière et ne pèse plus sur l’offensive malgré ses 7 points. Comme lors de la coupe d’europe, dès que la pression et le niveau sont élevés Grenoble n’arrive pas à marquer malgré une large domination au nombre de tirs. On ne voit pas comment la qualification pour la finale face à Rouen pourrait échapper à Bordeaux samedi.

photo: Jean-Christophe Salomé

photo: Jean-Christophe Salomé







