Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 Finale match 5 : Grenoble vs Bordeaux 3 - 4 (0-1 1-1 1-2) Le 30/03/2024 Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Bordeaux en finale !! Alors que Bordeaux menait 3-1 dans cette demi-finale face à Grenoble, le match 5 s'annonçait déjà décisif. Pour ce match capital, Grenoble sans droit à l'erreur pouvait compter sur le retour au jeu de son gardien numéro 1 Jakub Stepanek ainsi que le retour de son attaquant Abel Koudri. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 31/03/2024 à 00:51



Arbitres : MM. Bliek et Barbez assistés de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Grenoble : ; 24.34 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps) ; 36.45 Martin Latal (ass Pierre Crinon) ; 45.00 Kyle Hardy (ass Alexandre Lavoie)

Bordeaux : 04.58 Kevin Spinozzi (ass Baptiste Bruche) ; 26.08 Aina Benjamin Rambelo (ass Antti Kauppila et Kévin Dusseau) ; 43.18 Mathieu Pompéi ; 45.32 Kevin Spinozzi (ass Enzo Carry) Pénalités 12 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Bordeaux



Photographe Laurent Lardiere Legault et les boxers en finale Grenoble prend dès l’entame de la rencontre la possession du palet et imprime son tempo. C’est néanmoins Bordeaux qui va ouvrir le score sur son premier lancer cadré. L’engagement est remporté en zone offensive. Kevin Spinozzi à la bleue hérite du palet et lance à la cage. Stepanek ne peut pas voir le départ du puck et ne peut que constater les dégâts. Premier lancer et premier but pour Bordeaux ! Quelle réussite ! (0-1 4’58). Ça ne pouvait pas plus mal débuter pour les isérois.



Les hommes d’Edo Terglav ne baissent pas la tête et repartent à l’attaque. Kyle Hardy, bien décalé, prend un gros slap (6’) puis Rouhiainen n’est pas loin de trouver le cadre mais son lancer passe de peu à côté (9’).



Grenoble se met néanmoins à la faute par deux fois par Lyubimov puis sur un surnombre. Vingt six secondes de double supériorité est offert à Bordeaux qui ne converti pas (12’).



Les dernières occasions sont pour les locaux mais ni Koudri (13’) ni Aubin (15’) ne parviennent à trouver le cadre.



Engagements : 9/8 Bordeaux

Tirs : 4/4



Photographe Lardière Laurent Stepanek pas à la fête ce soir Grenoble doit faire plus pour revenir au score. Et même s’il n’y a pas encore le feu au lac, il faut se dépêcher car le temps défile doucement mais surement.



Damien Fleury profite de la première supériorité de son équipe pour placer un bon one timer qui fait mouche. Le palet glisse sous Papillon et franchi la ligne de but pour l’égalisation (1-1 24’34).



Moins d’une minute trente plus tard, Bordeaux va reprendre l’avantage par Rambelo qui semble dévier un lancer de l’arrière de Kauppila (1-2 26’08). Ce n’est pas de chance pour les BDL qui doivent encore courir après le score. Les grenoblois tentent bien de déstabiliser le gardien de Bordeaux mais la provocation d’Aubin se retourne contre lui et il part en prison pour deux minutes, accompagné par le défenseur bordelais qui a réagit à la situation (32’).



Grenoble n’a finalement pas beaucoup de situations intéressantes mais égalise malgré tout par Latal qui dévie un lancer de Crinon (2-2 36’45).



Engagements : 13/11 Grenoble

Tirs : 14/8 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Hardy redonne l'espoir aux BDL Tout reste à faire dans ce dernier tiers et Bordeaux va encore une fois marquer sur l’une de ces rares situations. Un but chanceux de Pompei qui semble profiter d’un contre d’un défenseur grenoblois pour surprendre Stepanek (2-3 43’18). Quand ça ne veut pas sourire…



Mais Grenoble ne met pas longtemps avant de recoller au score avec Lavoie qui devait avoir les oreilles qui commençaient à siffler. Le canadien prend un lancer puissant qui fait mouche ! Enfin ! (3-3 45’). Les grenoblois sont de retours dans le match et peuvent souffler et espérer que le vent va tourner.



Que nenni car trente deux secondes plus tard, Kevin Spinozzi (encore lui), va profiter d’un contre rapide joué par Enzo Carry pour venir porter le surnombre au second poteau et ajuster Stepanek (3-4 45’32). Grenoble déploie des efforts importants pour revenir dans la partie et à chaque fois et ils refont la même erreur ! Un but inadmissible à ce moment-là du match !



Les secondes passent et rien ne change. Bordeaux est solidement en tête et joue avec une sérénité impressionnante. La défense est en place et rien ne semble leur faire peur.



Grenoble jette ses dernières forces dans la bataille. Deschamps a une belle situation mais rate le cadre (57’15).



Le DJ grenoblois donne tout ce qu’il a pour motiver les joueurs (Chanson d’Ophélie Winter « Dieu ma donné la foi » à deux minutes trente de la fin). Edo Terglav prend son temps mort et sort son gardien à 2’26 de la fin ce qui est très tôt.



Les dégagements interdits se multiplient coté bordelais mais la victoire est au bout ! Bordeaux peut célébrer. Les Boxers de Bordeaux seront en finale de Ligue Magnus en éliminant Grenoble en cinq matchs. Une sacrée performance !



Engagements : 17/12 Grenoble

Tirs : 14/5 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Le coach O.Dimet exulte après la victoire des Boxers La meilleure équipe a remporté la série. Bordeaux a joué un très bon hockey avec deux gardiens très solides, une défense bien en place, sereine et une attaque diablement efficace comme ce soir où les Boxers ont fait la course en tête tout le match ! Les bordelais ont déjà réussi leur saison. Ils joueront contre Rouen pour un titre qui pouvait paraitre inaccessible il y a encore peu. On suivra attentivement ce duel avec le retour de Quentin Papillon dans son ancien club. Bonne chance à eux !



Pour Grenoble, la saison aura été bien décevante. La victoire en Coupe de France ayant été le seul rayon de soleil dans une saison en deçà des espérances. Il faudra bien sur faire rapidement le bilan de cet échec et repartir vers une nouvelle saison avec très certainement un sacré ménage à effectuer et un renouvellement de l’effectif qui n’avait pas été fait, à tort, le printemps dernier. Les satisfactions ont été peu nombreuses (Farnier, Rouhiainen, Koudri, Bachelet, Deschamps) alors que les déceptions sont légions (le mercato dans son ensemble, l’arrivée de Pivtsakin ou Latal qui n’ont rien apporté, Aubin qui aura été excellent durant une série de play off en deux saisons, A.Dair qui n’a pas confirmé sa bonne saison de l’an dernier…etc).



Merci à tous nos lecteurs d'avoir suivi cette saison grenobloise ! A la saison prochaine !







