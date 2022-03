Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 finale match 5 : Grenoble vs Cergy-Pontoise 7 - 0 (2-0 3-0 1-0) Le 29/03/2022 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Blanchissage pour conclure la série! Le week-end en Val d'Oise s'étant soldé par une victoire de part et d'autre, Grenoble s’offre l'occasion de se qualifier pour la finale à domicile. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 30/03/2022 à 12:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3351 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de MM. Ugolini et Constantineau Buts :

Grenoble : 12.08 Joël Champagne (ass Sacha Treille) ; 17.18 Sacha Treille ; 25.30 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps) ; 33.46 Julien Munoz (ass Nicolas Deschamps et Joël Champagne) ; 36.56 Damien Fleury (ass Aurelien Dair) ; 47.12 Aurelien Dair (ass Joël Champagne et Sacha Treille) ; 53.06 Peter Valier

Cergy-Pontoise : Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Cergy-Pontoise Les premiers lancers sont à l’actif de Cergy avec notamment Hordelalay. Il faudra un peu plus de temps pour voir les grenoblois tester Ylonen de la bleue par Crinon imité ensuite par Onno. Sherbinin pour Cergy s’offre un gros lancer sur lequel Stepanek cède un rebond pas repris alors que la cage était ouverte. On croit à l’ouverture du score sur la contre attaque de Flavian Dair qui bute sur le gardien mais Tartari, au rebond, tir à coté. Le premier jeu de puissance des visiteurs n’arrive pas à décaler la boite grenobloise et ne propose aucun tir. Fabre à une occasion face à Ylonen mais ne trouve que sa mitaine. Une grosse pagaille devant la cage d’Ylonen oblige ce dernier à se coucher mais Champagne réussit à pousser le palet au fond [1-0 / 12’08’’]. Flavian Dair échoue encore par 2 fois sur le portier Cergy-Pontain bien en place puis Fleury trouve l’épaule de ce dernier. A 16’09’’ Grenoble joue en supériorité mais Hardy rate sa relance commet la faute sur Rajamaki qui file à la cage et offre un tir de pénalité à Cergy non transformé par Hordelalay. Une autre pagaille devant la cage d’Ylonen à nouveau couché permet au palet de glisser lentement jusque derrière la ligne [2-0 / 17’18’’]. L’arbitrage vidéo valide et accorde le but à Treille. Les dernières minutes sont à l’actif des Jokers mais Stepanek veille au grain.

Un premier tiers dominé par Grenoble qui prends un double avantage sur ses occasions les moins franches.



photo: Laurent Lardière



Fleury attaque fort ce second tiers, tente de dribbler le gardien mais c’est à coté. Cergy a une nouvelle occasion en supériorité, s’installe bien dans un premier temps mais finalement Grenoble arrive à se procurer des occasions. De retour à 5 Fabre loge la rondelle sous la transversale [3-0 / 25’30’’]. Hordelalay une fois de plus crée la différence mais trouve la mitaine de Stepanek. Les Jokers ont moins de réussite, une pagaille devant la cage grenobloise cette fois avec un Stepanek couché ne leur permet pas de réduire le score. Plus tard Orwe trouve l’épaule du portier isérois. Une nouvelle supériorité des visiteurs est enfin bien en place mais les nombreuses occasions ne sont pas concrétisées. Grenoble se retrouve à son tour en power play, Treille pour le doublé trompe Ylonen [4-0 /33’46’’]. A 4’ du terme Cergy s’offre une double occasion très nette mais Stepanek sort le grand jeu. Pas le temps de respirer en cette fin de tiers, Fleury trompe à son tour le portier Val d’Oisien [5-0 / 36’56’’].

Un deuxième tiers où Cergy aura poussé mais n’aura pu concrétiser ses occasions laissant Grenoble prendre le large.



photo: Laurent Lardière

Ylönen laisse sa place à Munson pour cette dernière période. Les 2 équipes font circuler le palet mais sans s’offrir de réelles occasions. Un joueur de Cergy sortira sur blessure. Le premier tir sur Munson fait mouche Aurélien Dair le trompe au prêt [6-0 / 47’12’’]. Une 5e supériorité des Cergy-Pontains voit encore la boite grenobloise prendre le dessus et les Jokers n’inquiètent pas Stepanek. Grenoble joue pendant prêt de 2’ une pénalité différée avec un 6e joueur de champ mais semble se contenter de faire circuler le palet et jouer la montre. Finalement ce sera un tir de pénalité transformé par Valier [7-0 / 53’06’’]. Honnêtement il nous est difficile de comprendre de notre place ce choix, il ne nous semblait pas avoir de faute sur occasion de but.

Sur la fin Cergy a une nouvelle supériorité mais n’arrive pas à tromper Stepanek qui s’offre son 6e blanchissage de la saison. Le public scande « on est en finale » pendant les 3 dernières minutes.



photo: Laurent Lardière

Avec ce match sérieux, mises à part les trop nombreuses pénalités, les Brûleurs De Loups ont à présent une semaine pour se préparer à cette finale tant attendue. Ils ne connaîtront cependant pas leur adversaire avant vendredi voire dimanche, Rouen ayant l’avantage de pouvoir conclure sur son glaçon dès vendredi. Pour cette finale il faudra travailler la discipline, Grenoble est l’équipe la plus pénalisée de Magnus.

Cergy termine sa seconde saison en élite avec cette demi-finale. Le large score de ce soir ne reflète pas le niveau, ils ont bien honoré leur maillot mais on manqué de réussite. Denny Kearney jouait son dernier match, il raccroche les patins après une excellente saison à Cergy et aura également laissé des bons souvenirs aux grenoblois avec lesquels il avait joué les 3 saisons précédentes.

Place à la finale mardi et mercredi prochain à Pôle Sud.



photo: Laurent Lardière © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo