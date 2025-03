Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1 : Grenoble vs Nice 3 - 1 (0-1 1-0 2-0) Le 28/02/2025 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Nice ] Hiérarchie difficilement respectée Les play-off tant attendus commencent à Pôle Sud où Grenoble, vainqueur de la saison régulière, reçoit Nice dernier qualifié à la 8e place. Mais dans les séries tout est remis à zéro, et personne ne peut être à l’abri d’une surprise. Pôle-Sud affiche encore complet, le public veut voir les Brûleurs de Loups aller au bout. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 01/03/2025 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Briolat et Zede Buts :

Grenoble : ; 27.07 Alexandre Mallet (ass Alexis Binner et Christophe Boivin) ; 49.40 François Beauchemin (ass Alexis Binner et Christophe Boivin) ; 50.17 Matias Bachelet (ass Aurelien Dair et Nicolas Deschamps)

Nice : 10.17 Taavi Tiala (ass Nicolas Ruel et Jules Lefebvre) Pénalités 37 minutes dont 10 au banc et 2+5+20 à Treille contre Grenoble 18 minutes dont 10 au banc contre Nice photo: Jean-Christophe Salomé

Un premier lancer dévié de Grenoble lobe Molder… et la cage ce qui donne l’alerte dès la première minute. Grenoble s’installe doucement en zone offensive et teste la réactivité du portier Niçois par Hilderman ou encore Binner. Nice reste dans sa zone jusqu’à la 7e minute par Berzins immité par Loizeau sans soucis pour Pintaric. Une obstruction pas flagrante de Ruel offre un premier jeu de puissance aux grenoblois qui font bien circuler le palet mais ne créent pas assez de danger. Tout juste sorti de prison, Ruel se retrouve seul face à Pintaric qui dit non. Contre toute attente les Niçois vont ouvrir le score par Tiala qui récupère son propre rebond devant une défense un peu passive [0-1]. Malgré une forte domination dans le jeu Grenoble ne trouve pas la faille dans ce tiers par manque de précision et surtout une bonne défense Niçoise très mobile dans sa zone.



Engagements : 7/7

Tirs : 9/7 Nice

photo: Jean-Christophe Salomé

Les Brûleurs De Loups haussent le ton à l’entame du second vingt notamment par Boivin, Deschamps et une fois de plus Hilderman de la bleue… le filet ne tremble toujours pas. De l’autre côté Pintaric sauve sur Karjalainen avant que les Niçois ne partent une seconde fois à la faute. La première unité spéciale est encore bien installée, crée du trafic devant la cage, ainsi le lancer de Binner est dévié par Mallet pour l’égalisation [1-1]. Ruel de son côté trouve la mitaine de Pintaric avant que les Grenoblois ne fasse tinter le cadre plusieurs fois puis que Molder sorte une fois de plus de beaux arrêts empêchant les locaux plutôt offensif de creuser l’écart. Cirgues déséquilibre Treille qui tombe sur le dos avant de se relever, jeter les gants et se ruer sur le jeune défenseur. Une réaction démesurée qui lui vaut une expulsion fort justifiée. Les Aigles ont l’occasion de prendre les devant alors qu’il reste 2 minutes dans ce tiers. Mais ils n’arrivent pas à installer leur jeu de puissance, laissent un contre à Southorn sauvé par Molder et ne proposent qu’un tir par Tiala sans succès jusque la sirène.



Engagements : 7/5 Nice

Tirs : 8/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Malgré la pause, les Niçois n’arrivent toujours pas à passer la ligne bleue malgré un joueur de plus. Il se font contrer par Koudri qui perd son duel face à Molder. En fin de supériorité Raska puis Karjalainen échouent face à Pintaric solide. Au complet, les locaux reprennent le contrôle du palet. Boivin trouve le bouclier, Hardy la mitaine ; Molder est au four et au moulin. Nice n’a le droit qu’à quelques miettes mais Pintaric veille au grain. Une nouvelle pénalité contre les visiteurs fait basculer le match. Le jeu de puissance grenoblois est bien installé, les lancés fusent mais sont bloqués par la défense, à côté ou Molder fait les arrêts qu’il faut. Mallet fini par trouver la faille entre les jambières [2-1]. Pas le temps d’annoncer le score que Bachelet récupère le palet dans le slot et ajuste Molder abandonné pour la première fois par sa défense [3-1]. Nice n’abdique pas, à l’image de Raska qui perd son duel face à Pintaric. La fin de match est houleuse, les arbitres laissent faire. Margerit prend son temps mort tactique à 1’30 de la fin ; les grenoblois pressent haut pour empêcher la sortie du gardien. Il ne reste que 30 secondes lorsque le joueur supplémentaire arrive mais le score en reste là.



Engagements : 10/6 Nice

Tirs : 12/8 Grenoble



Les grenoblois empochent difficilement ce premier point. Ils n’ont pas réussi comme à leur habitude à mettre la vitesse d’entrée de jeu pour surprendre l’adversaire et scorer vite. La machine a eu du mal à se mettre en route mais l’essentiel est là et il faudra enchaîner pour ne pas se compliquer la tâche chez les Niçois.

Les Aigles ont mis en place un excellent jeu défensif mais ont oublié que pour gagner il fallait marquer un but de plus que leurs adversaires. Il leurs faudra se montrer plus offensifs dans le deuxième acte pour espérer arracher un point.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







