Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Bordeaux vs Marseille

3 - 0 (0-0 0-0 3-0) Le 14/03/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Marseille ]

Bordeaux empoche le 2ème round

GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 2ème journée de la saison 2025-2026 des quarts de finale Play 0ffs du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Bordeaux s'imposer 3-0 face à Marseille.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographes © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 15/03/2026 à 07:34

FICHE TECHNIQUE



3273 spectateurs Arbitres : MM.. Barcelo et Scolari assistés de MM. Fauvel et Suzzarini Buts :

Bordeaux : 51.51 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin) ; 53.05 Baptiste Bruche ; 58.28 Craig Puffer (ass William Pelletier)

Marseille : Pénalités 12 minutes contre Bordeaux 43 minutes dont 10 à Joubert et 5+20 à Cantagallo contre Marseille





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