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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Bordeaux vs Marseille
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Le 14/03/2026
Mériadeck de Bordeaux
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Bordeaux
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Marseille
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Bordeaux empoche le 2ème round
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 2ème journée de la saison 2025-2026 des quarts de finale Play 0ffs du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Bordeaux s'imposer 3-0 face à Marseille.
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographes © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 15/03/2026 à 07:34
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FICHE TECHNIQUE
3273 spectateurs
Arbitres
:
MM.. Barcelo et Scolari assistés de MM. Fauvel et Suzzarini
Buts
:
Bordeaux :
51.51 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin) ; 53.05 Baptiste Bruche ; 58.28 Craig Puffer (ass William Pelletier)
Marseille :
Pénalités
12 minutes contre Bordeaux
43 minutes dont 10 à Joubert et 5+20 à Cantagallo contre Marseille
47 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
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