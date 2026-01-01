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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Bordeaux vs Marseille
3-0
(0-0 0-0 3-0)
Le 14/03/2026
Mériadeck de Bordeaux
Bordeaux ] Marseille ]
Bordeaux empoche le 2ème round
 
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 2ème journée de la saison 2025-2026 des quarts de finale Play 0ffs du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Bordeaux s'imposer 3-0 face à Marseille.
 
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographes © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 15/03/2026 à 07:34
FICHE TECHNIQUE

3273 spectateurs
Arbitres : MM.. Barcelo et Scolari assistés de MM. Fauvel et Suzzarini
Buts :
Bordeaux : 51.51 Jérémy Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin) ; 53.05 Baptiste Bruche ; 58.28 Craig Puffer (ass William Pelletier)
Marseille :
Pénalités
12 minutes contre Bordeaux
43 minutes dont 10 à Joubert et 5+20 à Cantagallo contre Marseille

   



 
 
 
 

  
            
 
      
 

 
 
 
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