4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Levasseur assistés de MM. Briolat et Yssembourg Buts :

Grenoble : 07.22 Sacha Treille (ass Alexandre Lavoie et Loïc Farnier) ; 20.09 Nicolas Deschamps (ass Roman Lyubimov et Damien Fleury) ; 23.48 Loïc Farnier (ass Pierre Crinon et Sacha Treille) ; 37.31 Aurelien Dair (ass Julien Munoz et Jere Rouhiainen) ; 43.05 Roman Lyubimov (ass Nicolas Deschamps et Maxim Lamarche)

Amiens : ; 14.55 Matias Lehtonen (ass Bastien Maia et Thomas Suire) Pénalités 11 minutes dont 5 à Lamarche contre Grenoble 15 minutes dont 5 à Svanenbergs contre Amiens



Amiens, qui n’avait pas écopé de pénalité lors du match 1, se met rapidement à la faute par Suire (1’39). Le power play grenoblois n’est pas dangereux hormis sur une tentative de Latal repoussé de la jambière par Gilbert (2’).



Ce même Gilbert est percuté par son propre défenseur et met du temps à récupérer de l’impact. Il garde néanmoins son poste (7’). Moins de trente secondes plus tard, Gilbert ne peut rien faire sur un but de Treille cage grande ouverte sur un bijou de passe de Lavoie du revers (1-0 7’22).



Amiens réagit immédiatement avec une attaque qui se porte à l’avant en nombre et Lehtonen qui trompe Stepanek avec un tir près du poteau (1-1 7’34).



Le premier tiers est rare en tirs et occasions nettes. Les BDL devront faire plus pour l’emporter…



Engagements : 8/7 Amiens

Tirs : 8/4 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble entame parfaitement ce second tiers avec un nouveau but en seulement neuf secondes de jeu. Nicolas Deschamps termine le travail de sa ligne Fleury et Lyubimov en reprenant de près le palet au second poteau (2-1 20’09).



Les grenoblois n’en restent pas là et enfoncent le clou avec Farnier qui profite d’un slap puissant de Treille qui passe à côté et qui tape dans la balustrade. Le palet revient sur Farnier qui trompe facilement le portier d’Amiens (3-1 23’48).



Mario Richer prend son temps mort pour recadrer son équipe. Le sursaut amiénois n’arrive pas et Stepanek passe une soirée plutôt tranquille. Les grenoblois gèrent bien cette partie et les occasions sont grenobloises dans ce second tiers.



En fin de tiers, Aurélien Dair donne encore plus d’ampleur au score avec un lancer poteau rentrant (4-1 37’31).



Engagements : 14/13 Grenoble

Tirs : 15/9 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé

Mario Richer décide de changer de portier pour ce dernier tiers. Clémént Fouquerel remplace Antoine Gilbert (40’).



Ce changement n’aura pas d’impact avec un nouveau but grenoblois du Russe Lyubimov plein axe (5-1 43’05).



Grenoble a ce second match bien en mains et ne le laisse pas partir. Amiens restera assez inofensif dans cette rencontre avec trop peu de lancers pris.



Engagements : 12/6 Grenoble

Tirs : 9/8 Amiens



Week end parfait pour les grenoblois qui ont rempli leur objectif en gagnant les deux premières rencontres de ce quart de finale. En menant 2-0, Grenoble a la série bien en main mais le plus dur reste à faire avec un déplacement en terre Picarde qui pourrait être plus serré. Il faudra donc continuer sur cette bonne lancée, en travaillant si possible le power play qui n’a pas vraiment fonctionné ce soir.



Amiens n’a pas démérité mais a été trop faible offensivement pour espérer l’emporter. Il faudra tout donner sur les deux prochains matchs car si non, la fin de saison est proche... Un sursaut est donc attentu dès mardi.

