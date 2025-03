Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2 : Grenoble vs Nice 5 - 2 (1-2 2-0 2-0) Le 01/03/2025 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble passe la seconde contre Nice Pour ce match 2 entre les grenoblois et les niçois, on repart avec les mêmes joueurs, Sacha Treille n’étant pas suspendu suite à son expulsion sur le match 1. Le public est toujours aussi nombreux avec un nouveau match à guichet fermé à Pole Sud. Place au show ! Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 02/03/2025 à 10:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Grenoble : ; 14.56 Christophe Boivin (ass Jarod Hilderman et Jacob Anderson) ; 30.22 Jordon Southorn (ass Charles Schmitt et Guillaume Leclerc) ; 33.45 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Sacha Treille) ; 46.02 Kyle Hardy (ass Alexis Binner et Loïc Farnier) ; 52.05 Christophe Boivin (ass Charles Schmitt et François Beauchemin)

Nice : 08.28 Joseph Broutin (ass Daniels Berzins et Yoan Salve) ; 14.11 Ondrej Kopta (ass Teemu Loizeau et Lucas Kalan) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Nice photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble est la première équipe à se porter à l’attaque avec Mathias Bachelet (1’12). Les deux équipes patinent avec intensité mais les actions de buts se font rares dans les premières huit minutes de jeu.

Nice va finalement ouvrir le score sur leur première véritable occasion. Broutin profite d’un palet mal capté par Pintaric pour pousser au fond au second poteau (0-1 8’28).



Grenoble n’arrive pas à mettre du danger sur la cage de Molder qui passe un début de soirée tranquille. Boivin écope de deux minutes et Nice va en profiter pour doubler la marque et refroidir l’ambiance de Pôle Sud. C’est Kopta qui parvient à pousser au fond sur un palet qui traine (0-2 14’11).



Ce but a le mérite de réveiller Grenoble. Hilderman lance à la cage et Boivin dévie la trajectoire du palet pour tromper Molder (1-2 14’56).



Engagements : 14/10 Grenoble

Tirs : 9/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble doit faire plus pour battre une équipe de Nice courageuse et qui a su profiter de ces rares tentatives pour marquer deux buts. Grenoble se présente sur le second tiers dans de meilleures dispositions. Dair est le premier à trouver Bachelet (21’28). Damien Fleury trouve quant à lui le poteau (26’). Grossette n’est pas plus en réussite mais le danger se rapproche sérieusement sur la cage de Molder (27’).



Le public sent que son équipe n’est pas loin de l’égalisation et pousse ! Southorn va délivrer les siens avec un lancer de l’arrière avec beaucoup de trafic pour gêner le gardien (2-2 30’22).



Grenoble est lancé et moins de trois minutes plus tard, Beauchemin voit son tir repoussé, Boivin reprend le rebond et donne enfin l’avantage à son équipe en toute fin de supériorité numérique (3-2 33’45).



Engagements : 14/12 Grenoble

Tirs : 16/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Nice doit se livrer davantage, ce qui va laisser plus d’espaces à Grenoble. C’est Hardy qui va en profiter pour donner deux buts d’avance à son équipe et une victoire qui semble désormais promise aux isérois (4-2 46’02).



Ce but qui complique la vie des niçois donne immédiatement beaucoup plus d’intensité physique entre les deux équipes, comme si elles voulaient montrer à leur adversaire que la suite de la série était loin d’être terminé. Fort heureusement, la rencontre n’est pas partie du mauvais coté et Grenoble a pu inscrire un dernier but pour la route avec son top scoreur Boivin qui aura donc inscrit un triplé sur ce match (5-2 52’05)



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 17/8 Grenoble



Grenoble a su se sortir du piège Niçois qui sur les deux matchs ont toujours ouvert le score et même mené de deux buts ce soir. Mais Grenoble n’a pas paniqué, a continué à travailler et a finalement réussi à faire craquer le verrou niçois grâce à un Boivin des grands soirs auteur de trois buts. Il faudra faire la même chose sur la glace de Nice. Le plus dur reste à faire et si Grenoble veut s’éviter de faire durer la série, il faudra encore une fois faire preuve de patience et travailler plus fort que son adversaire. Garder ses nerfs sera aussi une clé de la série car les deux équipes sont déjà à un niveau de tension élevé après seulement 120 minutes de jeu…

photo: Jean-Christophe Salomé







