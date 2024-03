Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3 : Amiens vs Grenoble 2 - 6 (2-2 0-3 0-1) Le 12/03/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] POFFS Magnus - Et de trois pour Grenoble face à Amiens Menant par 2 rencontres à zéro, Grenoble poursuit sa série en s'imposant face aux Gothiques d'Amiens. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 13/03/2024 à 20:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2532 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rohwedder assistés de MM. Goncalves et Yssembourg Buts :

Amiens : 10.03 Romain Bault (ass Mathieu Mony ) ; 18.45 Justin Bergeron (ass Mathieu Boucher et Antonin Plagnat)

Grenoble : ; 10.18 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Roman Lyubimov) ; 14.29 Brent Aubin (ass Matias Bachelet et Kyle Hardy) ; 30.51 Jere Rouhiainen (ass Brent Aubin et Aurelien Dair) ; 35.59 Brent Aubin (ass Martin Latal et Timothé Quattrone) ; 38.10 Roman Lyubimov (ass Nicolas Deschamps et Timothé Quattrone) ; 53.59 Sacha Treille (ass Alexandre Lavoie et Damien Fleury) Pénalités 11 minutes dont 5 à Mony contre Amiens 9 minutes dont 5 à Farnier contre Grenoble Dès le début du match, les deux équipes se montrent offensives, et tirent l'une après l'autre, mais sans pour autant prendre l'avantage. Les Gothiques enchaînent trois tirs, mais le gardien adverse les arrête. Cependant ils ne lâchent pas et Romain Bault ouvre le score (1-0 à 10'03).



La réponse des brûleurs de loups est très rapide, 15 secondes plus tard, Nicolas Deschamps, suite à une passe de Damien Fleury, se retrouve seul contre Clément Fouquerel, et égalise (1-1 à 10'18).



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)

Les Grenoblois ne s'arrêtent pas en si bon chemin et Kyle Hardy inscrit le deuxième but pour son équipe, aidé de Matias Bachelet (1-2 à 14'29).



Peu de temps avant la fin de cette première période, Antonin Plagnat tire en direction des filets grenoblois, mais le palet vient heurter le poteau, mais Danick Bouchard parvient à récupérer le palet, devant une cage ouverte, et permet aux Amiénois de revenir au score de 2 contre 2 (2-2 à18'45).



En début de deuxième tiers, Nicolas Deschamps écope de deux minutes de pénalité pour « crosse haute ». Les Amiénois ne profitent pas de leur supériorité car leurs adversaires gardent la possession du palet et Jere Rouhiainen se retrouve face à Clément Fouquerel, mais ce dernier arrête le tir.

Les Brûleurs de Loups sont plus présents sur la glace et lorsqu'ils se retrouvent en supériorité, après un cinglage de Mathieu Mony, ils prennent l'avantage. Jere Rouhiainen, suite à une passe de Brent Aubin, shoot, juste au-dessus du gardien amiénois (2-3 à 30'51).



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)

Une bagarre éclate, qui envoie le Grenoblois Pierre Crinon en prison pour « dureté ». Les Gothiques s'installent en zone offensive, tirent à plusieurs reprises, mais sans succès.

C'est finalement Brent Aubin qui creuse l'écart, en peu plus tard, assisté de Martin Latal et Matias Bachelet (2-4 à 25'59). Mathieu Mony et Loïc Farnier se battent, et se retrouvent sur les bancs de la prison pour « bagarre ».

Pour finir le tiers en beauté, Roman Lyubimov inscrit le cinquième but grenoblois, assisté de Damien Fleury (2-5 à 28'10).



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)

La troisième période s’avère compliquée pour les Gothiques, Ryan Belharfi écope de deux minutes de pénalité pour « faire trébucher », au bout de la moitié de la période, puis son coéquipier Mathieu Boucher le rejoint peu de temps après, pour « charge avec la crosse ».

Sacha Treille en profite pour aggraver le score, après la fin de la première pénalité amiénoise, assisté de ses coéquipiers Alexandre Lavoie et Damien Fleury (2-6 à 43'59).



Les Gothiques tentent de revenir mais rien n'y fait, leurs adversaires contrôlent plus le palet.



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)







