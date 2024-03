Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4 : Amiens vs Grenoble 2 - 3 (1-2 0-0 1-1) Le 13/03/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] POFFS Magnus - Grenoble sort Amiens En s'imposant dans la quatrième rencontre de sa série face aux Gothiques d'Amiens, les Brûleurs de loups de Grenoble valident leur ticket pour les demi-finales. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo Aurélie Gentil le 15/03/2024 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2348 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Goncalves et Yssembourg Buts :

Amiens : ; 18.27 Ilies Djemel (ass Rayan Belharfi et Nicolas Leclerc) ; 58.26 Justin Bergeron (ass Matias Lehtonen et Danick Bouchard)

Grenoble : 01.44 Aurelien Dair ; 03.47 Alexandre Lavoie (ass Loïc Farnier et Charles Schmitt) ; 52.13 Martin Latal (ass Roman Lyubimov et Nicolas Deschamps) Pénalités 6 minutes contre Amiens 6 minutes contre Grenoble Dès le début de la rencontre, les Grenoblois se montrent déterminés à se qualifier pour les demi-finales des playoffs, et, après une erreur défensive amiénoise, Aurélien Dair récupèrent le palet, se retrouve face au gardien Antoine Gilbert, et ouvre le score (0-1 à1'44).



Deux minutes plus tard, Alexandre Lavoie tourne autour de la cage d'Antoine Gilbert et parvient à le tromper (0-2 à 3'47).



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)

Vers la moitié du premier tiers, l'Amiénois Justin Bergeron écope de deux minutes de pénalité pour « accrocher », les Brûleurs de Loups s'installent en zone offensive pendant la première minute de cette pénalité, mais les Gothiques dégagent ensuite le palet. Les Amiénois se retrouvent en supériorité numérique lorsqu'une pénalité est sifflée contre l'équipe de Grenoble, pour « surnombre ». Mais c'est finalement après cette pénalité qu'Ilies Djemel réduit le score, après une tentative de Ryan Belharfi, arrêtée par Stepanek (1-2 à 18’27).



Les Gothiques reviennent déterminés de la pause, Kaylian Leborgne manque un face à face avec le gardien. Damien Fleury prend deux minutes de pénalité pour « faire trébucher », les Amiénois s'installent devant les filets de Jakub Stepanek, tirent à plusieurs reprises mais sans succès.



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)

Une autre occasion est manquée, lorsqu’après un shoot arrêté de Dan Gibb, Danick Bouchard prend le rebond du palet, sans pour autant égaliser.

En fin de deuxième période, Romain Bault rejoint le banc de la prison pour « faire trébucher », sans conséquence sur le score.



La troisième période est elle aussi intense. L’équipe d’Amiens n’abandonne pas mais les Grenoblois ne leur facilitent pas la tâche. Lorsque Jaakko Niskala rejoint le banc de la prison pour « faire trébucher », les Brûleurs de Loups ratent d'abord une occasion de marquer mais Martin Latal finit par inscrire le troisième but de son équipe, assisté de Roman Lyubimov et Nicolas Deschamps (1-3 à 52'13).



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)

Puis c'est Brent Aubin qui écope de deux minutes de pénalité pour « retard de jeu », mais les Gothiques n'arrivent pas à réduire le score. Mario Richer décide de sortir le gardien, Antoine Gilbert, à 1 minute 38 de la fin du match.

Grâce à cette supériorité, Dan Gibb marque le second but amiénois, juste après l'engagement en zone offensive (2-3 à 58’26).



Les dernières secondes sont pleines de suspens, les supporters comme les joueurs amiénois ne lâchent rien, mais le score ne change pas. Les Brûleurs de Loups sont donc qualifiés pour les demi-finales des playoffs.



Photographe : © Nicolas Leleu (archives)







