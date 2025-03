Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4 : Nice vs Grenoble 1 - 2 (0-1 1-0 0-1) Le 05/03/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Grenoble ] Les Isérois font le minimum ! Confiants suite aux trois premières victoires face à Nice, Grenoble a réussi son premier tour avec brio en s’imposant une nouvelle fois et par un petit écart. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 06/03/2025 à 08:59 Tweeter FICHE TECHNIQUE



920 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Herrault assistés de MM. Briolat et Zede Buts :

Nice : ; 27.41 Lucas Kalan (ass Jules Lefebvre et Alexis Sutor)

Grenoble : 04.47 Matias Bachelet (ass Charles Schmitt et Nicolas Deschamps) ; 53.06 Alexis Binner (ass Loïc Farnier) Pénalités 6 minutes contre Nice 6 minutes contre Grenoble Dans les cages, les deux formations ont fait des choix pour ce quatrième acte. Raphaël Garnier a pris logiquement le départ suite à sa belle prestation de la veille malgré la défaite. Les visiteurs ont le « luxe » d’avoir mis Jakub Stepanek sur la glace.



Photographe : © Patrick Giaume (Archives)

Malheureusement, les Aigles vont encaisser un but rapidement et n’ont pas retenu la leçon du match d’hier. Derrière la cage, Schmitt mis sur Bachelet. Il tente sa chance et avec beaucoup de réussite, le palet prend de la hauteur à cause d’une déviation malheureuse de Sutor et lob Garnier (04:47 ; 0-1).



A partir de ce moment-là, Grenoble va tenter leur chance 14 fois, sans pour autant marquer. Nice va sombrer offensivement avec cinq petites tentatives, malgré deux supériorités numériques.



En seconde période, les Azuréens vont faire preuve d’un réalisme incroyable. Avec seulement deux tirs, le match est relancé au milieu de la rencontre. Lancé en profondeur par Lefebvre, Kalan prend de la vitesse sur le flanc droit. Bien bloqué par Loizeau, Treille ne peut intervenir. Le slovène croise sa frappe et trompe le gardien (27:41 ; 1-1).



Garnier réalise 11 arrêts et Jean Bouin pousse dans une ambiance festive.



Lors du troisième tiers, ont sent les Grenoblois dans la gestion mais souhaitent à tout prix éviter une prolongation. Stepanek est enfin mis à contribution, les Aigles se lâchent davantage avec 16 tentatives contre 8 pour l’opposition. Toutefois, dans les derniers instants du match, le coup fatal va tomber. Farnier effectue une charge correcte contre la bande, à proximité du banc niçois. La rondelle revient sur Binner, qui se trouve dans l’axe. N’étant pas attaqué par Tiala, il a la marge nécessaire pour trouver la lucarne gauche de Garnier (53:06 ; 1-2).



Photographe : © Patrick Giaume (Archives)

Victoire et qualification logique de Grenoble pour la demi-finale face à Nice.

La marche était trop haute, mais l’essentiel était la qualification pour les play-offs même si la saison a été compliquée pour les Aigles.



