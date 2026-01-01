Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5 : Bordeaux vs Marseille

2 - 1 (0-1 2-0 0-0) Le 21/03/2026 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Marseille ]

Bordeaux se qualifie pour les 1/2 Finales

GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 5ème journée des quarts de finale des playoffs de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Bordeaux s'imposer 2-1 face à Marseille.

Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Photographes © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 23/03/2026 à 06:30

FICHE TECHNIQUE



3307 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini Buts :

Bordeaux : ; 34.25 Baptiste Bruche (ass Pierre-Olivier Morin) ; 36.21 Quentin Tomasino (ass Craig Puffer et Loïk Poudrier)

Marseille : 19.29 Bobbo Petersson (ass Tyler Welsh et Tyler Wong) Pénalités 12 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Marseille





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