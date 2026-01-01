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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5 : Bordeaux vs Marseille
2
-
1
(0-1 2-0 0-0)
Le 21/03/2026
Mériadeck de Bordeaux
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Bordeaux
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Marseille
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Bordeaux se qualifie pour les 1/2 Finales
GALERIE PHOTOS et RESUME VIDEO de la 5ème journée des quarts de finale des playoffs de la saison 2025-2026 du championnat français élite de hockey sur glace qui a vue Bordeaux s'imposer 2-1 face à Marseille.
Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo
Photographes © Laurent Robert - Video © Magnus.tv le 23/03/2026 à 06:30
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FICHE TECHNIQUE
3307 spectateurs
Arbitres
:
MM. Goncalves et Rohwedder assistés de Mme Cheyroux et de M. Ugolini
Buts
:
Bordeaux :
; 34.25 Baptiste Bruche (ass Pierre-Olivier Morin) ; 36.21 Quentin Tomasino (ass Craig Puffer et Loïk Poudrier)
Marseille :
19.29 Bobbo Petersson (ass Tyler Welsh et Tyler Wong)
Pénalités
12 minutes contre Bordeaux
10 minutes contre Marseille
40 PHOTOS
Photographe : © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
Photographe © Laurent Robert
Ice Hockey Pictures
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