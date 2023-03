Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 1 : Grenoble vs Mulhouse 3 - 2 (2-0 0-0 0-2 1-0) Après prolongation Le 07/03/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Avertissement sans frais pour Grenoble On y est ! Les play offs commencent enfin et Grenoble débute en grandissime favori ce quart de finale face à Mulhouse. Le 1er de la saison régulière reçoit le dernier qualifié, le 8éme, Mulhouse. Une série à priori déséquilibrée au possible mais on a vu lors du dernier match entre Grenoble et Mulhouse, déjà, que l’écart n’était pas si grand. Grenoble a péniblement battu Mulhouse sur le score de 2-1 vendredi dernier. Les grenoblois doivent donc se remettre à leur niveau pour régler ce quart de finale le plus vite possible. Pour Mulhouse, il faudra tout donner pour espérer un véritable exploit lors de ce quart de finale. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 08/03/2023 à 09:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4103 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Barcelo assistés de MM. Goncalves et Ugolini Buts :

Grenoble : 03.19 Kyle Hardy (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) ; 15.39 Aurelien Dair (ass Joël Champagne et Bobby Raymond) ; 65.24 Kyle Hardy (ass Damien Fleury)

Mulhouse : ; 48.20 Ivan Esipov (ass Andrei Rychagov et Emils Gegeris) ; 51.39 Alex Berardinelli (ass Sami Pharaon) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 16 minutes contre Mulhouse photo: Jean-Christophe Salomé Le match débute avec plus d’envie et d’intensité que vendredi dernier côté Grenoblois. Les locaux monopolisent le palet et quand ils le perdent, le récupérent avec beaucoup de facilité.



Mulhouse prend le premier lancer dangereux de la partie par Welsh qui trouve la jambière de Stepanek (0’33).

Grenoble répond de suite par le duo Fleury/Deschamps qui se trouve parfaitement dans la défense mulhousienne (1’10).



Fabre n’est pas loin de l’ouverture de score mais il perd son face à face avec Quentin Papillon. Le gardien mulhousien est déjà fortement sollicité dans les premières minutes (2’12).



Les isérois ouvrent le score sur un trois contre un rondement mené. Hardy joue bien le coup avec Treille et A.Dair. Le défenseur canadien est à la finition d’un magnifique jeu d’équipe (1-0 3’18).



Grenoble pousse et maitrise les débats dans ce premier tiers à sens unique. Poukkula trouve Fleury qui lance sur le poteau de Papillon (13’).



Koudri va donner un avantage de deux buts aux siens sur une superbe action personnelle (2-0 15’39).

Grenoble peut repartir satisfait aux vestiaires. L’avantage de deux buts est mérité.



Engagements : 14/11 Grenoble

Tirs : 15/9 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble continue de dominer son sujet. Crinon touche le poteau de Papillon (24’52). Mulhouse fait le dos rond et se contente de bien défendre. Les attaques mulhousiennes sont rarissimes et ne débouchent que sur peu de tirs sur Stepanek qui passe une soirée plus que tranquille.



Aucun but ne sera cependant marqué. La domination grenobloise reste stérile dans ce second tiers.



Engagements : 10/3 Grenoble

Tirs : 8/3 Grenoble



Grenoble n’arrive pas à prendre le large et tuer définitivement ce match. Fabre, très remuant comme à son habitude, touche le poteau de Papillon (40’45).



Aubin allume de près Papillon mais il touche aussi les extrémités de la cage mulhousienne (47’55).



Les grenoblois ne sont pas réalistes devant le but. Tout le contraire des mulhousiens qui vont enfin arriver à se porter jusqu’à la cage de Stepanek.



Esipov profite d’une bonne passe de Rygachov en infériorité... pour venir battre Stepanek d’un lancer au-dessus du bouclier (2-1 48’20).



Et comme à la parade, Mulhouse va venir égaliser sur un super lancer pleine lucarne de Berardinelli (2-2 51’39).



Grenoble n’a plus le choix et doit repartir de l’avant avec la pression qui va avec. Le match devient ensuite un vrai match de play off avec de l’intensité et des mises en échec.



Papillon sort quelques arrêts importants devant Hardy ou Champagne (52’25). Mulhouse se crée même une occasion de but dans les derniers instants par l’intermédiaire de Rousseau (59’55).



Engagements : 12/8 Grenoble

Tirs : 15/10 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Dans les prolongations, les arbitres sont dans un premier temps très réservés. Hecquefeuille est très mécontent et en jette son carnet sur le banc (61’30).



C’est finalement Mulhouse qui va écoper d’une première pénalité sur un engagement et un jeu au sol contre Rygachov (65’14). Une pénalité loin d’être évidente. Les mulhousiens deviennent fou de colère sur leur banc et écopent d’une deuxième pénalité de banc mineur...



La double supériorité grenobloise ne va durer que neuf secondes. Le temps de remporter l’engagement et de décaler Kyle Hardy qui d’un tir puissant trouve le haut du filet de Papillon… (3-2 65’24).



Engagements : 2/1 Grenoble

Tirs : 3/1 Grenoble



Grenoble avait parfaitement débuté son match et avait fait le plus dur en menant 2-0 dès la fin du premier tiers. Mais ils n’ont pas su tuer le match et Mulhouse est revenu sur la fin à 2-2. Le match n’était alors plus le même et Grenoble a dû aller jusqu’en prolongation pour s’en sortir. Les dernières pénalités en prolongation ont donné une occasion rêvée de terminer cette rencontre. Hecquefeuille et ses hommes étaient particulièrement énervés après ces décisions arbitrales qui ont fait basculer ce premier match de la série. Grenoble s’en sort bien et devra faire bien mieux dès ce soir pour éviter une déconvenue.

photo: Jean-Christophe Salomé







