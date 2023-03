Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 2 : Grenoble vs Mulhouse 5 - 1 (2-1 3-0) Le 08/03/2023 Grenoble, Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Grenoble tient son rang Les Brûleurs De Loups mènent la série mais se sont fait peur hier soir et ne s’en sont sortis en prolongation que grâce à un arbitrage des plus généreux. Il leur faut impérativement retrouver le niveau qui leur a permis de dominer la saison, notamment en jeu de puissance, sous peine de se compliquer la tâche sur le chemin du titre. Mulhouse n’était pas loin de créer l’exploit hier et a toutes les raisons d’y croire ce soir encore pour ne pas rentrer bredouille en Alsace alors que son entraîneur, Hecquefeuille, est contraint d’assister au match dans les tribunes suite à sa réaction de la veille. Grenoble, Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 09/03/2023 à 00:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3902 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Scolari assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Grenoble : ; 07.17 Kyle Hardy (ass Maxim Lamarche) ; 16.46 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Markus Poukkula) ; 24.27 Dylan Fabre (ass Brent Aubin et Maxim Lamarche) ; 34.27 Dylan Fabre (ass Maxim Lamarche) ; 37.55 Brent Aubin (ass Lucien Onno et Dylan Fabre)

Mulhouse : 00.40 Konstantin Makarov (ass Ivan Esipov et Andrei Rychagov) Pénalités 13 minutes dont 5 à Dair F. contre Grenoble 17 minutes dont 5 à Orysiuk contre Mulhouse



photo: Jean-Christophe Salomé On note le retour de Jalasvaara dans les rangs grenoblois ainsi que le remplacement d’Howden par Quattrone. Du coup les locaux alignent 21 joueurs, un point de règlement doit nous échapper puisque les arbitres lancent le match. Il ne fallait pas être en retard pour voir Makarov tromper Stepanek sur le premier lancer du match [0-1/0’40’’]. Les isérois mettent un peu de temps à rentrer dans leur match et ont du mal à se créer de sérieuses occasions. Comme la veille Hardy ouvre le score après avoir mystifier son vis à vis d’une splendide toupie [1-1/7’17’’]. Comme hier également le premier jeu de puissance grenoblois est improductif (9e) tout comme celui de Mulhouse (13e et 15e) la seconde étant généreuse puisque Fleury sortant de la prison est percuté par un mulhousien et se fait pénalisé pour obstruction. L’attaquant international répond de la plus belle des manière en marquant dès son retour sur la glace [2-1/16’46’’]. La fin de tiers en supériorité numérique pour Grenoble ne changera rien une fois de plus.

photo: Jean-Christophe Salomé

Toujours en supériorité à l’entame du second tiers, Deschamps loupe la cage grande ouverte. Un peu plus tard Aubin se retrouve dans la même situation mais vois son palet dévié par la mitaine de Papillon revenu de nulle part. Fabre trouve finalement la faille entre les jambières [3-1/24’27’’]. Le jeu prend de l’ampleur, l’organisation et la vitesse est meilleure des 2 cotés mais Mulhouse peine à lancer à la cage. A nouveau en supériorité Grenoble se fait contrer comme la veille mais cette fois Stepanek sort et subtilise le palet de belle manière à son vis à vis(30e). Les locaux enchaînent les jeux de puissances mais ne s’installent pas, alors Fabre s’offre un doublé tout seul [4-1/34’27’’]. A leur tour les Scorpions héritent d’une supériorité et se font contrer par Fleury qui échoue sur un solide Papillon. Aubin appelle le palet à la bleue, lance à ras de glace pour le 5e but, le gardien, masqué, n’y peut rien [5-1/37’55’’]. A 40’’ de la sirène Orysiuk charge violemment Aurélien Dair qui s’écroule, son frère Flavian le venge et envoie Orysiuk à glace d’un joli crochet. Les 2 boxeurs iront se reposer 5’ sur le banc des pénalités.

photo: Jean-Christophe Salomé

Fontaine remplace Papillon dans la cage Mulhousienne pour la dernière période. Malgré le large avantage au score, Grenoble continue de déployer son jeu et sollicite le jeune portier à 12 reprises sans arriver à le tromper même lors de sa seule supériorité numérique du tiers. Les Scorpions semblent résignés et accusent une sévère défaite.



Les Brûleurs De Loups ont montré une meilleure image ce soir même si la copie est loin d’être parfaite notamment avec ce but pris sur le premier des 12 lancers du match des Scorpions. Les jeux de puissance ont encore été le point faible avec une circulation trop lente du palet pour trouver les décalages avec, au final, un seul but marqué dans cette configuration sur un exploit personnel. On voit des grenoblois en train de trouver lentement leur rythme dans la série, il ne faudra pas le perdre pour plier les quarts dès ce week-end en Alsace où les Mulhousiens ne lâcheront pas l’affaire.

