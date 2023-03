Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/4 finale match 5 : Grenoble vs Mulhouse 5 - 4 (1-1 2-3 1-0 1-0) Après prolongation Le 15/03/2023 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Mulhouse ] Grenoble passe en demi mais inquiète Grenoble retrouve sa glace de Pole Sud pour le cinquième match de cette série face à Mulhouse. Les Alsaciens donnent du fil à retordre aux BDL avec trois matchs indécis sur quatre. Grenoble a néanmoins l’occasion de terminer le travail sur ce match 5. Il faudra encore une fois faire preuve de réalisme face à une défense de mulhousienne en confiance devant son portier Quentin Papillon. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 16/03/2023 à 09:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3745 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Rauline assistés de MM. Zede et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 12.38 Markus Poukkula (ass Aurelien Dair et Nicolas Deschamps) ; 23.32 Dylan Fabre (ass Brent Aubin et Jere Rouhiainen) ; 38.49 Dylan Fabre ; 40.45 Brent Aubin (ass Jere Rouhiainen et Joël Champagne) ; 66.38 Kyle Hardy

Mulhouse : 06.06 Bryan Ten Braak (ass Jordan Mugnier et Antonin Germond) ; 27.45 Konstantin Makarov (ass Andrei Rychagov et Jordan Mugnier) ; 29.09 Luc Orysiuk (ass Andrei Rychagov et Tyler Welsh) ; 30.57 Konstantin Makarov (ass Tyler Welsh et Luc Orysiuk) Pénalités 22 minutes contre Grenoble 16 minutes contre Mulhouse



photo: Jean-Christophe Salomé Le coach finlandais de Grenoble décide de titulariser Raphael Garnier qui avait déjà joué le troisième tiers dimanche à Mulhouse et s’en était très bien sorti. Aho décide de reconduire le second portier grenoblois sans que l’on sache si il souhaite reposer Stepanek ou le sanctionner.



La première action dangereuse est pour Kyle Hardy qui prend un lancer puissant et vicieux sur la cage de Papillon (3’18).



Une double pénalité contre Deschamps permet à Mulhouse de poser son power play. Bryan Ten Braak trouve la faille d’un lancer puissant de l’arrière dans le haut du filet. Garnier ne voit pas le départ du palet avec le trafic devant lui (0-1 6’06).



Papillon passe une soirée plutôt tranquille jusqu’à la première pénalité contre Matima. Grenoble pousse pour revenir et Poukkula reprend de près un rebond concédé par Papillon (1-1 12’38).



Mulhouse subit de plus en plus le jeu dans ce premier tiers mais Quentin Papillon montre qu’il sera encore une fois difficile de le battre. Le gardien mulhousien sort sa mitaine pour capter un lancer de Damien Fleury sur un contre rapide (13’) puis repousse du bouclier un lancer de Deschamps (18’54).



Engagements : 11/9 Mulhouse

Tirs : 12/5 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble domine mais n’arrive pas à marquer. Il faut attendre un nouveau power play pour voir Treille marquer sans faire exprès sur un palet qui lui revient dessus (2-1 23’32). Un but chanceux.



Mais la chance va changer rapidement de camp. Grenoble se met à la faute bêtement par A.Dair.



Les Scorpions en profitent par Makarov hérite d’un palet à priori perdu. La cage est grande ouverte et l’attaquant des Scorpions de rate pas cette offrande. Garnier a beau sortir le grand écart et étendre sa crosse. Il ne peut que dévier le palet dans sa propre cage (2-2 27’45).



Hardy écope à son tour de deux minutes. Orysiuk profite du trafic pour lancer de l’arrière et trouve la lucarne de Garnier (2-3 29’09).



Grenoble est indiscipliné et le paye cash. Fleury part lui aussi sur le banc des pénalités. La sanction ne se fait pas attendre avec Makarov qui y va d’un doublé (2-4 30’57). C’est trop pour le coach grenoblois qui sort Garnier (pas en faute sur les buts encaissés) et fait rentrer Stepanek pour un électrochoc.



Les BDL sont proches de la rupture. Une pénalité contre Lamarche permet à Mulhouse de tuer ce match. Mais Mulhouse fait une petite erreur et laisse un contre à Dylan Fabre. Le jeune grenoblois ne se fait pas prier, part en break et vient battre de près Papillon (3-4 38’49). Ce but est terrible pour Mulhouse et change tout avant d’attaquer le dernier tiers.



Engagements : 13/10 Mulhouse

Tirs : 16/9 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble profite d’une pénalité contre le banc de Mulhouse en fin de second tiers pour revenir avec un premier jeu de supériorité. Il est rapidement efficace avec Aubin qui allume au second poteau. Son missile termine sous la barre (4-4 40’45).



Tout est à refaire pour Mulhouse qui commence à fatiguer. Stepanek ne voit que rarement le palet dans sa zone. C’est une attaque défense qui se poursuit dans ce dernier tiers.



Mulhouse ne pousse que sur les power play. Welsh trouve la barre de Stepanek. Après la VAR, le but est refusé car il n’a pas franchi la ligne mais ça ne se joue à rien… (45’06).



Grenoble pousse et sur un jeu de passes entre Fabre et Fleury, il ne manque rien pour marquer ce but qui délivrerait les isèrois (51’).



Les minutes filent et les deux équipes n’arrivent pas à se départager malgré un dernier poteau touché par Grenoble en fin de tiers.



Engagements : 11/10 Mulhouse

Tirs : 17/2 Grenoble



C’est finalement Kyle Hardy qui va délivrer les siens en fin de prolongation d’un missile dans le haut du filet. Mulhouse conteste pour une faute sur Papillon mais la vidéo confirme qu’il n’y avait rien. Le but est validé et envoie Grenoble en demi ! (5-4 66'38)



Engagements : 3/1 Grenoble

Tirs : 5/1 Grenoble



Grenoble passe en demi-finale mais que ce fut laborieux pour battre une valeureuse équipe de Mulhouse qui a fait honneur à son maillot. Ce quart de finale ne devait être qu’une formalité pour les grenoblois après une saison régulière où ils ont fini largement en tête. Le huitième de cette Ligue Magnus a tout donné pour offrir aux spectateurs une série haletante. Grenoble s’en sort à l’expérience et grâce à un banc plus fourni. Clairement, le niveau de jeu n’a pas rassuré coté grenoblois et il faudra profiter de la semaine de repos avant la demi-face à Cergy Pontoise pour revoir les bases et comprendre ce qui n’a pas fonctionné. En jouant de cette façon, Grenoble ne sera pas champion de France.



Kevin Hecquefeuille peut être fier de son équipe. Autour d’un excellentissime Quentin Papillon, Mulhouse a su jouer en équipe et faire bloc dans les moments plus difficiles. Il faudra s’en servir pour espérer progresser dans la hiérarchie la saison prochaine.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur