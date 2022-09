Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Grenoble vs Amiens 9 - 0 (1-0 5-0 3-0) Le 25/09/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble déroule contre Amiens En cette fin de week end, Grenoble recevait sur sa glace de Pole Sud les Gothiques d’Amiens. Ce sera un duel de second gardien avec la titularisation de Garnier pour Grenoble et celle de Bodin pour Amiens. Buysse étant actuellement blessé tandis que Stepanek a été laissé dans les tribunes en tant qu’étranger surnuméraire. Amiens a disputé un match vendredi à Gap avec une défaite sur le score de deux à un tandis que Grenoble a gagné sur la glace de Cergy. Les grenoblois vont essayer d’enchaîner une quatrième victoire de suite en autant de rencontres. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 25/09/2022 à 22:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3917 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Fabre assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Grenoble : 13.47 Dylan Fabre (ass Damien Fleury) ; 21.152 Damien Fleury (ass Dylan Fabre et Nicolas Deschamps) ; 24.56 Damien Fleury (ass Dylan Fabre) ; 33.51 Nicolas Deschamps (ass Markus Poukkula et Maxim Lamarche) ; 34.09 Adel Koudri (ass Julien Munoz et Timothé Quattrone) ; 39.13 Chad Nehring (ass Markus Poukkula) ; 41.01 Brent Aubin (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 44.41 Dylan Fabre (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 50.17 Sacha Treille (ass Maxim Lamarche et Joël Champagne)

Amiens : Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Amiens Grenoble met de suite la pression sur la cage de Bodin avec Champagne qui se bat bien pour remporter l'engagement. Aurélien Dair récupère le palet et prend un lancer puissant que Bodin parvient à repousser (0’52).



Le jeune portier français des Gothiques qui dispute son premier match en Magnus en tant que titulaire aura fort à faire si Amiens veut espérer un résultat. Bodin parvient à tenir son équipe dans la partie après deux pénalités contre Sabatier puis Bouchard. Bodin sort un premier gros arrêt devant Fabre, l’homme fort de ce début de saison à Grenoble (8’30).



Amiens passe néanmoins son temps en défense et ne parvient à prendre un lancer dangereux qu’après douze minutes de jeu par Desbiens… C’est un attaque défense dans les règles de l’art auquel nous assistons.



Grenoble pousse mais ne parvient pas à faire la différence. Une pénalité contre Fertin coupe l’élan grenoblois. C’est finalement sur cette phase de jeu en infériorité que Grenoble va ouvrir le score. Damien Fleury pousse Florian Sabatier à la faute et parvient à récupérer le palet derrière la cage de Bodin. Il sert Fabre qui se charge de conclure (13’47 1-0).



Le score de 1-0 à la fin du premier tiers est bien payé pour Amiens tant Grenoble a dominé la partie.



Engagements : 13/5 Grenoble

Tirs : 14/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers sera à sens unique avec le but de Fleury qui dévie une passe de Fabre (21’15 2-0). Le duo français est en feu ce soir et inscrit dans la foulée un troisième but avec une nouvelle fois un but de Fleury et une assistance de Fabre (24’56 3-0). Ce but met fin au suspense sur cette partie. Il restera juste l’ampleur du score à ajuster sur la seconde moitié de ce match.



A.Dair se jette sur un palet et donne une chance à Treille de se présenter en duel face à Bodin. Ce dernier le remporte pour cette fois ci (28’).



Dans les six dernières minutes du second tiers, Amiens va exploser et encaisser trois buts coup sur coup. C’est d’abord Deschamps qui y va de son but du poignet dans le petit filet de Bodin (34’ 4-0).



Dix huit secondes plus tard, Koudri sur un service de Lamarche va inscrire son but (35’09 5-0).



Le coach d’Amiens Anthony Mortas prend son temps mort pour recadrer ses troupes qui prennent l’eau défensivement et ne proposent rien offensivement, laissant Garnier passer une soirée plus que tranquille.



Dans la dernière minute du second tiers, Nehring va encore alourdir l’addition (39’13 6-0).



Engagements : 19/8 Amiens

Tirs : 19/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

La différence de niveau entre les deux équipes est trop importante ce soir. C’est un match à sens unique, qui se déroule principalement devant les buts de Bodin. Pour une première titularisation en Magnus, il aura eu du boulot et a fait malgré tout une bonne partie…



Champagne sert depuis l’arrière de la cage Aubin qui plein centre, ne rate pas l’occasion de marquer le septième but de son équipe (41’01 7-0).



Fabre inscrira quant à lui le huitième but à la suite d’une bataille pour récupérer le palet qui traine devant la cage de Bodin remportée et vite convertie (44'41 8-0).



Sacha Treille alourdira encore l’addition sur un lancer puissant de la bleue en power play, un but qui aurait pu être évité par Bodin même si le jeune portier amiénois commence sans doute à fatiguer d’être sollicité en permanence durant cette rencontre. (50'17 9-0).



Engagements : 10/6 Grenoble

Tirs : 9/4 Grenoble



Victoire nette et sans appel des grenoblois contre une équipe d’Amiens relativement faible. Bodin a fait son match mais il n’a pas été aidé par ses coéquipiers qui ont pris l’eau dans le second tiers. Amiens a eu beaucoup de mal à sortir le palet dans sa zone défensive et à très peu pesé offensivement. Dans la cage de Grenoble, Garnier a passé une soirée dans un canapé et sort un blanchissage logique. Il faudra proposer plus du côté des Gothiques pour espérer prendre part aux play offs.



Grenoble continue sa série parfaite en Magnus avec quatre victoires en autant de rencontres. Sur ce match, pas de suspense. Le duo Fabre Fleury aura fait parler son talent pour donner l’élan à Grenoble. Les autres attaquants ont continué ensuite (Deschamps, KoudrI, Nehring, Aubin et Treille auront marqué un but). C’est une soirée parfaite même si l’adversité n’aura pas été au rendez-vous.

photo: Jean-Christophe Salomé







