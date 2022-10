Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Grenoble vs Chamonix 5 - 2 (1-0 2-1 2-1) Le 14/10/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Chamonix ] Un rugueux 500e match à Pôle Sud La campagne européenne grenobloise étant terminée, focus maintenant sur la double confrontation face à Chamonix en Ligue Magnus ce soir avant d’aller en Haute Savoie pour le 1/16 de Coupe de France mardi. Fabre, élu meilleur joueur de septembre, ainsi que Nehring ne seront pas sur la glace, Onno et Crinon sont toujours absents, ce qui donne à nouveau l’occasion à Bachelet d’évoluer en senior. De son coté Chamonix compte 4 blessés dans ses rangs dont notamment l’expérimenté Tchèque Cerny. Cette rencontre dédiée aux femmes permettra de récolter de l’argent dans le cadre d’octobre rose mais également de faire connaissance avec Louna la mascotte louve des BDL avec son #38. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 15/10/2022 à 09:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3716 spectateurs Arbitres : MM. Hauchard et Drif assistés de Mme Cheyroux et de M. Barthe Buts :

Grenoble : 03.02 Jere Rouhiainen (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 21.10 Flavian Dair (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 21.53 Adel Koudri (ass Flavian Dair et Brent Aubin) ; 41.38 Bobby Raymond (ass Maxim Lamarche et Markus Poukkula) ; 58.38 Damien Fleury (ass Markus Poukkula)

Chamonix : ; 36.50 Gabin Ville (ass Christian Silfver et Joonas Alanne) ; 45.13 Romain Chapuis Pénalités 44 minutes dont 5+20 à Koudri contre Grenoble 20 minutes contre Chamonix



Stepanek, aligné pour cette rencontre, doit sortir une belle jambière d’entrée de jeu. Mais l’homme de ce début est incontestablement Rouhiainen. Son tir de la bleue repoussé il reprend le contrôle du palet se promène dans la défense, dribble Richard pour glisser le palet à ras du poteau [1-0 / 3’02’’]. Grâce à plusieurs dégagements interdits grenoblois, les pionniers ont quelques présences en zone offensive, faisant jouer les jambières de Stepanek sans gros dangers. Les deux équipes se neutralisent dans un jeu relativement brouillon avec trop de pertes de palet. Lors d’une pénalité différée, Fleury commet à son tour une faute offrant ainsi 2 minutes à 4 vs 4. Flavian Dair fait son show mais Richard à les derniers mots. La fin de tiers sera plus intense avec d’un coté une action à 3 des Chamoniards qui font trembler le filet… par le corps de Stepanek qui laisse le palet en dehors. Rouhiainen, très offensif ce soir, oblige Richard à sortir le grand jeu avant de commettre une faute et laisser ses coéquipiers en infériorité pour la fin du tiers. Le jeu de puissance s’installe et provoque les premières échauffourées de la soirée. Les protagonistes rentrent aux vestiaires, Grenoble mène au score mais n’a pas le dessus sur les visiteurs.

photo: Jean-Christophe Salomé

La poignée de secondes restant de la supériorité numérique ne permet pas à Chamonix de débloquer son compteur. Flavian Dair, élu meilleur joueur du match, trompe Richard [2-0 / 21’10’’] avant de devenir passeur pour Koudri en cage ouverte [3-0 / 21’53’’]. Le jeu se durcit, les pionniers installent leur jeu de puissance mais n’arrivent pas à tromper le gardien qui laisse très peu de rebond. Grenoble ne peut mieux faire dans la même configuration. Hardy et Poikola ouvrent la séance de boxe et sont envoyés en prison. Le jeu à 4 vs 4 n’apporte rien d’autre que des aller-retour improductifs avant une nouvelle pénalité contre Chamonix. Les grenoblois n’arrivent pas à s’installer et laissent même des contres aux visiteurs qui échouent sur Stepanek. A 4 minutes du terme, les jeunes Quattrone et Bachelet proposent une belle action devant le gardien qui repousse sur Hardy à la bleue qui lance un missile obligeant Richard à sortir une mitaine pour le plus bel arrêt du match. La 3e supériorité numérique des Pionniers sera la bonne. Suite à l’engagement gagné, Gabin Ville, élu meilleur joueur du match, tire sur réception de la bleue et trompe Stepanek [3-1 / 36’50’’]. L’excellent début de tiers grenoblois n’a pas éteint les Chamoniards qui peuvent encore croire à l’exploit.

photo: Jean-Christophe Salomé

La rugosité défensive se fait une fois de plus sentir devant la cage de Richard. Virtanen très agressif est envoyé en prison accompagné de Fleury pour une nouvelle phase en 4 vs 4 qui permet à Richard de montrer son talent. Ce dernier ne peut cependant rien sur le missile de Raymond [4-1 / 41’38’’]. Aurélien Dair et Kuukka entrent semble t’il involontairement en contact , le premier reste au sol, le second fini dans la balustrade mais les arbitres n’arrêtent pas le jeu. Chapuis en profite pour marquer [4-2 / 45’13’’]. Cette situation ne plait pas aux grenoblois, une bagarre éclate entre Munoz, Koudri, Kuukka et Poikola qui finiront tous 5’ en prison, Koudri étant pour sa part exclu. Après cette longue interruption le jeu peu reprendre en supériorité pour Chamonix qui n’en profite pas. La suite du match n’offre toujours pas de jeu construit et laisse place à des échappées solitaires comme celle de Treille qui échoue face à Richard ou encore Kara qui perd devant Stepanek. La sortie du gardien haut-savoyard à 2 minutes de la sirène permettra à Fleury de sceller le score en cage vide [5-2 / 58’38’’]. Un dernier tiers très long, très rugueux qui n’aura pas offert du beau hockey au public mais qui aura apprécié les échanges de poings.



Les BDL remportent ce match difficilement malgré le score sans pour autant avoir dominé leurs adversaires. Les deux bons début de tiers leur ont permis d’évoluer un peu plus sereinement. Ils ont cependant subit la rudesse du jeu Chamoniard provoqué notamment par le trio finlandais Kuukka Poikola Virtanen (16 minutes sur les 20 de leur équipe). Grenoble aura fini par céder aux agressions menant malheureusement à l’exclusion de Koudry pour un total de 44 minutes de pénalités. Il faudra être beaucoup plus discipliné et ne pas tomber dans le piège pour passer le premier tour de coupe de France mardi prochain sur la glace des Pionniers.

photo: Maxime Richier © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







