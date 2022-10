Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Rouen vs Briançon 9 - 3 (4-2 3-1 2-0) Le 11/10/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Briançon ] Les dragon brule le diable. Ceux sont des dragons en pleine confiance qui reçoivent dans leur antre des diables rouges pas au mieux dans ce début championnat. Avec un succès sur la glace chamoniarde les rouennais voudront perdurer la spirale de la victoire. Rouen est toujours privé de Nesa et de Pintaric pour cette rencontre. A noter que cette rencontre est sous le signe d'Octobre rose. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 12/10/2022 à 22:39 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3147 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Fabre assistés de MM. Debuche et Laboulais Buts :

Rouen : 00.50 Kelsey Tessier (ass Ondrej Roman et Sacha Guimond) ; 06.05 Joris Bedin (ass Ondrej Roman et Sacha Guimond) ; 10.57 Ondrej Roman ; 15.06 Florian Chakiachvili (ass Joris Bedin et Kelsey Tessier) ; 22.00 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Florian Chakiachvili) ; 30.27 Kelsey Tessier (ass Ondrej Roman et Sacha Guimond) ; 38.02 François Beauchemin ; 54.48 Sacha Guimond (ass Loïc Lamperier et Rolands Vigners) ; 56.03 Kelsey Tessier (ass Sacha Guimond et Bastien Maia)

Briançon : ; 13.06 Gaëtan Villiot (ass Jakub Burzik et Eric Leger) ; 19.01 Quentin Fauchon (ass Kévin Igier et Jan Broz) ; 38.12 Quentin Fauchon (ass Jakub Burzik et Benjamin Berard) Pénalités 8 minutes contre Rouen 16 minutes contre Briançon Rouen d’entrée.



Rouen, dès le jeté de palet, se rue sur la cage de Broz ce qui met son défenseur à la faute. Le jeu de puissance qui en découle fait mouche.

Photographe : Stéphane Heude A la manœuvre Roman sur la droite, il trouve à l’opposé Tessier qui de volée envoie la rondelle hors de portée de Broz. On ne joue que depuis moins d’une minute (00.49 / 1-0 / Tessier ass. Roman).

La pression normande ne faiblit pas et le gardien Caubet n’est que rarement mis en danger. Rouen va doubler la mise.

Sur une attaque rapide emmenée par Maia, Roman bien placé adresse un tir que le poteau repousse dans la crosse de Bedin qui se charge de finir le travail (06.05 / 2-0 / Bedin ass. Roman et Maia).

Briançon se voit l’occasion enfin de mettre Caubet en danger sur un jeu de puissance. Mais il n’en est rien, puisque c’est tout le contraire.

Roman intercepte le palet en neutre, file seul mais est stoppé de façon irrégulière. Le tir de pénalité qui s’en suit est transformé par Roman lui-même (10.57 / 3-0 / Roman).

Briançon par la suite aura une double supériorité mais Caubet s’impose par deux fois devant Kurepanov (12.07 et 12.16).

Photographe : Stéphane Heude Encore en supériorité, Ils vont trouver la faille. Bien positionné à la bleue, Burzik adresse un gros lancé que Caubet dévie de la crosse mais le palet monte dans les airs et Villiot est le plus prompt à le reprendre (13.06 / 3-1 / Villiot ass. Burzik et Leger). Rouen va reprendre ses distances.

Alors que les dragons jouent en infériorité, Tessier gratte la rondelle, un relai avec Bedin qui sert Chiakachvili sur la droite et expédie la rondelle sous la barre de Broz (15.06 / 4-1 / Chiakachvili ass. Bedin et Tessier).

Sur la sortie de prison briançonnaise, Igier donne à Faucon qui file côté gauche, son tir est repoussé par Caubet dans les patins de son défenseur Elorinne qui marque contre son camp (19.01 / 4-2 / Fauchon ass. Igier et Broz).



Un tiers copieusement dominé par les dragons qui sans la présence de Broz aurai sûrement eu un score bien plus avantageux.



Rouen ne faiblit pas.



Si lors du premier tiers le but fut venu rapidement, il faudra attendre un petit plus longtemps pour que le filet tremble de nouveau, deux minutes exactement.

Boivin récupère le palet en zone neutre, trouve Mallet sur sa droite qui fusille Broz d’un tir sous la barre (22.00 / 5-2 / Mallet ass. Boivin).

Même s’ils sont copieusement dominés, Briançon ne reste pas campé dans sa zone et profite du moindre relâchement des locaux pour mettre Caubet en action. Mais que ce soit Kurepanov (23.17), Garifulin (25.37) ou Guillemain (26.33) rien n’y fait.

Sur un jeu de puissance normand, Roman en distributeur adresse un caviar à Tessier qui fructifie l’offrande (30.27 / 6-2 / Tessier ass. Roman et Guimond).

Photographe : Stéphane Heude Briançon est souvent à l’agonie et se fait trop souvent punir par le corps arbitral. Chiakachvili d’un puissant tir marquera bien un but que les zèbres vont refuser pour un joueur normand dans la zone du gardien (32.32). Dans les dernières minutes Berard vient frapper à la porte de Caubet sans qu’il puisse l’ouvrir (36.23). Les deux dernières minutes vont être prolifiques.

C’est Rouen d’abord qui va faire de nouveau trembler les filets.

Beauchemin récupère une mauvaise passe briançonnaise en zone neutre, plus rapide il file défier et gagner son tête à tête face à Broz (38.02 / 7-2 / Beauchemin).

Sur la remise en jeu gagnée par Briançon, le palet va vite en zone offensive plus précisément derrière la cage de Caubet, Burzik plus prompt sert dans le slot Fauchon qui envoie le palet au-delà de la ligne (38.12 / 7-3 / Fauchon ass. Burzik et Berard).



Un second tiers que les dragons ont une nouvelle fois copiueusement dominé.



Rouen pour conclure.



L’ultime période voit un sursaut des diables qui se projettent davantage sur la cage de Caubet. Le gardien normand est bien présent devant un raid solitaire de Kurepanov (43.17) ainsi que sur un tir vicieux de Leger (43.36). Mais l’indiscipline des montagnards est toujours aussi présente.

Sur celle-ci, ils s’en tirent à bon compte, Broz faisant obstacle aux velléités des hommes en rose pour l’occasion. C’est au tour de Briançon de jouer à un de plus mais mis à part un gros slap de Burzik à la bleue repoussé par Caubet (47.59), rien de transcendant.

Photographe : Stéphane Heude Dès lors le jeu s’équilibre un peu, Rouen lâchant un peu la pression ce dont profite les hauts alpins. Mezentzeff sur deux tentatives ne trouvera que la mitaine de Caubet sur la première (50.14) et le poteau pour la seconde (50.23). On arrive dans les cinq dernières minutes et moment que choisi Rouen pour en remettre une couche.

Sur une mauvaise relance du portier visiteur, la rondelle arrive dans la crosse de Guimond qui ne se prive pas pour punir le pauvre fautif (54.48 / 8-3 / Guimond ass. Lamperier et Vigners).

A peine le temps de savourer cette réalisation, que Rouen par Tessier (un triplé ce soir) va finir le feu d’artifice.

Sur une nouvelle supériorité, le jeu est bien posé et le finisseur dans sa position favorite sur le côté gauche perfore l’infortuné Broz (56.03 / 9-3 / Tessier ass. Guimond et Maia).



Rouen remporte facilement une nouvelle rencontre face à un adversaire bien trop tendre (depuis plusieurs saisons). Difficile de tirer des enseignements de ce match tant la différence de niveau a été flagrante. Certes Briançon a joué (avec ses armes), n’a jamais fermé le jeu mais l’indiscipline a couté bien trop cher aux hommes du coach Sedlak. Pour les normands, la parie sera surement bien plus difficile pour le derby face au voisin picard ce vendredi.



PS : Nous recherchons un(e) rédacteur(trice) pour les rencontres de Rouen, si vous êtes intéressés nous contacter sur la boite de la rédaction.







