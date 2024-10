Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Amiens vs Marseille 1 - 6 (0-3 1-1 0-2) Le 15/10/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Marseille ] Marseille s'impose à Amiens Retour sur la rencontre du mardi 15 octobre 2024 de la 10ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Gothiques d'Amiens concéder sa première défaite face aux Spartiates de Marseille. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo © Nicolas Leleu le 17/10/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3026 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Dehaen assistés de MM. Cady et Mercier-Landry Buts :

Amiens : ; 25.51 Gauthier Gibert (ass Aleksandar Magovac)

Marseille : 05.25 Matt Salhany (ass Victor Bjorkung et Yohan Coulaud) ; 06.30 Colin Morillon (ass Teddy Da Costa et Elias Ruusu) ; 10.37 Gennadi Stolyarov (ass Patrik Machac et Jan Dufek) ; 39.30 Teddy Da Costa (ass Alexandre Boivin et Victor Bjorkung) ; 44.27 Jan Dufek (ass Gennadi Stolyarov et Patrik Machac) ; 55.35 Patrik Machac (ass Jan Dufek et Gennadi Stolyarov) Pénalités 4 minutes contre Amiens 6 minutes contre Marseille







20 PHOTOS

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

Photographe : © Nicolas Leleu Photographe : © Nicolas Leleu













